Megjelent a Magyar Közlöny szerda esti számában a kormány határozata, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját.
Örülhetnek a műtétre várók: komoly pluszpénzzel csökkentenék a hazai várólistákat
A kormány új programot indít a műtéti várakozási idők csökkentésére, különösen a csípő- és térdprotézis-műtéteknél - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.
A közlönyben megjelentek szerint a várólistáról elvégzett csípő- és térdprotézis-műtétek után a kórházak az alapfinanszírozás 130 százalékát kapják. A többletfinanszírozás 80 százalékát a kórházak kötelesek az ellátásban és a várólisták kezelésében részt vevő dolgozók díjazására fordítani.
A dolgozók a többletdíjazást a szerződésük szerinti fizetésükön felül kapják meg a kormányrendelet szerint.
Baj van az egyik budapesti kórházban: betegek és dolgozók is megbetegedtek, leállították a betegfelvételt
Betegek és dolgozók is gyomorpanaszokkal küzdenek az Uzsoki kórházban, átmenetileg senkit nem fogad az érintett osztály.
Több pécsi iskolában is elhalasztanák a szülők a hatodikosok kötelező Di-Per-Te-oltását, mert aggódnak a magyar nyelvű tájékoztató nélküli, számukra ismeretlen nevű vakcina miatt.
Éveket várhatnak a magyar betegek arra a kezelésre, amire most lenne szükségük: halálos ára lehet a késlekedésnek
Magyarországon átlagosan 600 napot kell várni arra, hogy a betegek hozzáférjenek az új gyógyszeres terápiákhoz.
Egyszerre 13 ápoló mondott fel egy magyar intenzív osztályon: az elmaradt béremelés miatt fogyott el a türelmük
November 16-án egyszerre tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) intenzív osztályán a jelentős bérkülönbségek és a beígért fizetésemelés elmaradása miatt.
Tömeges járvány tört ki Magyarországon: 373-an betegedtek meg, súlyos élelmiszerbiztonsági problémára gyanakodnak
Tömeges megbetegedéseket jelentettek Zala megyében, ahol összesen 373-an betegedtek meg hányásos és hasmenéses tünetekkel.
Sok családban ismerős forgatókönyv az őszi időszakban, hogy az óvodából, iskolából a gyerekek különféle betegségeket hoznak haza.
Rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.
Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban
Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez.
Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.
Sokan a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat, ahol híreket olvasnak, közösségi oldalakat böngésznek vagy videókat néznek.
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Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
Évtizedeken át szinte teljes tehetetlenség övezte az Alzheimer-kórt.
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Gombelemeket rejtettek házi készítésű muffinokba, elővigyázatosságból tizenhat diákot kórházba szállítottak kivizsgálásra Németországban.
Felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség egy Bács-Kiskun vármegyei férfival szemben, aki éveken át fogorvosnak adta ki magát.
Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg.
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
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További részleteket közölt az Egészségügyi Minisztérium: így lehet majd kiváltani vény nélkül az esemény utáni tablettát
Módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására.
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