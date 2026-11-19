A kormány új programot indít a műtéti várakozási idők csökkentésére, különösen a csípő- és térdprotézis-műtéteknél - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.

A közlönyben megjelentek szerint a várólistáról elvégzett csípő- és térdprotézis-műtétek után a kórházak az alapfinanszírozás 130 százalékát kapják. A többletfinanszírozás 80 százalékát a kórházak kötelesek az ellátásban és a várólisták kezelésében részt vevő dolgozók díjazására fordítani.

A dolgozók a többletdíjazást a szerződésük szerinti fizetésükön felül kapják meg a kormányrendelet szerint.