Az Egészségügyi Minisztérium egyeztetést indít a civil szervezetekkel a szülés alatti második kísérő, köztük a dúlák jelenlétének biztosításáról. A decemberben kezdődő konzultáció célja egy olyan országos eljárásrend kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy az apa mellett egy szakmai segítő is támogathassa a vajúdó nőt

A döntés-előkészítő folyamat elindítását az tette szükségessé, hogy a fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktatókórház október elején egyetlen főben maximálta a szülőszobai kísérők számát. Mivel az intézményi szabályozás az apákat is kísérőnek tekinti, az intézkedés a gyakorlatban azonnal ellehetetlenítette a dúlák munkáját. A civil szervezetek ezért a szaktárcához fordultak, hangsúlyozva, hogy az apa szülőként, nem pedig kísérőként van jelen gyermeke születésénél.

A helyzet rendezésére a minisztérium december 7-re szakmai műhelymunkát hívott össze. Az egyeztetésen a civilek mellett különböző adottságú szülészeti osztályok szakemberei – köztük szülésznők –, valamint több tárca képviselője is részt vesz. Mivel a személyes részvétel korlátozott, a találkozót követően írásos konzultáció indul, hogy a többi érintett szervezet is megoszthassa javaslatait. A második kísérőről szóló célzott egyeztetés egy 2027 első negyedévében induló, átfogó szülészeti konzultáció előkészítésével párhuzamosan zajlik - jelentette a HVG.

A szakállamtitkárság tájékoztatása szerint a közös munka a szegedi klinikán már működő dúlai mintaprogram tapasztalataira épül. A minisztérium azt vizsgálja, hogy a szegedi gyakorlatból mely elemek emelhetők át országos szintre, és milyen feltételeken szükséges még módosítani. A végső cél egy olyan rugalmas szabályozás megalkotása, amely a kórházak helyi adottságait is figyelembe véve garantálja a feltételeket ahhoz, hogy a szülő nő igénye esetén az apa vagy más választott kísérő mellett a dúla is jelen lehessen a szülőszobán.