A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtást rendelt el Erdélyi Mónika cége, a Mondén Stúdió Kft. ellen. A televíziós személyiség egyszemélyes vállalkozásának árbevétele tavaly drasztikusan visszaesett, az idén ősszel indult adóhatósági eljárás pontos oka és a tartozás mértéke azonban egyelőre nem ismert - tudósított a Blikk.

A 2005-ben alapított, jelenleg egyetlen főt foglalkoztató társaság kizárólagos tulajdonosa Erdélyi Mónika. A meglehetősen széles tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás főként a média, a reklámpiac, a műsorszolgáltatás és az előadó-művészet területén aktív. A 2025-ös üzleti év pénzügyi nehézségeket hozott a cég számára, ugyanis a bevételek kevesebb mint a felükre zuhantak, így a kft. végül egymillió forintos veszteséggel zárta az évet.

A nyilvános cégadatokból kiderül, hogy a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága idén októberben végrehajtást indított a társaság ellen, amely jelenleg is hatályos. Mivel az eljárás hátterét adótitok védi, a részletek nem nyilvánosak. Egy ilyen hatósági intézkedés azonban nem feltétlenül utal súlyos, többmilliós adósságra, hiszen az adóhatóság akár egy adminisztrációs csúszás, egy késedelmesen befizetett tétel vagy egy minimális, néhány ezer forintos hátralék miatt is automatikusan elrendelheti a végrehajtást.