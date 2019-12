Milliárdos csalás az Ötöslottó-sorsoláson? Tisztul a kép, minden egy irányba mutat

Még mindig nagyon erősek a magyarok körében azok az összeesküvés-elméletek, amikkel sokan alátámasztani látják azt, hogy csalnak az Ötöslottó-sorsolásokon. Ha azonban logikuson végiggondolja az ember, akkor erre igencsak kevés az esély. Éppen ezért sorra vettük azokat az intézkedéseket, amik pontosan azt hivatottak kizárni, hogy akár csak fel is merüljön a csalás árnyéka. De ezen felül kiszámoltuk azt is, hogy a mostani halmozódási időszakban mekkora pénzt szakított a Szerencsejáték Zrt. az értékesített Ötöslottó alapjátékokkal, illetve, hogy ebből mennyit fizetett ki nyertes szelvényekre. Elől járóban annyit, hogy bődületesen sokat nyert, úgyhogy már csak ezért sem érné meg senkinek, hogy egy esetleges csalással kiherélje az aranytojást tojó tyúkját. De beszéljenek inkább a számok!

Az előző héten a Pénzcentrumon 5 év Ötöslottó-alapjáték értékesítési statisztikáit elemeztük. Cikkünk fő megállapítása pedig az lett, hogy az eladások visszaesése még úgyis szembetűnő az elmúlt évek távlatából, hogy a várható jackpot alakulása csak egy, bár igen fontos tényezője a játékkedvnek. Mindezek után a cikk önálló életre kelt a közösségi médiában, és a kommentszekcióban újra fellángoltak a már régóta a közbeszédben lévő negatív reakciók, nevezetesen: rengeteg kommentelő gondolja úgy, hogy nem tiszták a játéksorsolások, és sokan csalást kiáltottak:

A legvirálisabb kommenteket össze is gyűjtöttük egy csokorba, ezekből pedig kitűnik, sokan gondolják úgy, hogy a Szerencsejáték Zrt. direkt manipulálja a sorsolásokat, dagasztja a nyereményeket, amiket ráadásul végül nem is a játékosoknak ad oda. Valaki saját bizonyítékkal is próbál előállni, megint mások a manipuláció bizonyíthatatlansága miatt élnek a gyanúperrel. Na, de mi az igazság, ennek járunk most utána.

A számok sosem hazudnak

Természetes, hogy az örök kételkedőket semmivel sem lehet meggyőzni, mi korábban mégis arra kértük a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy árulják el nekünk, pontosan mi a sorsolást felügyelő közjegyző, valamint a Sorsolási Bizottság feladata. Továbbá megnéztük azt is, hogy a mostani, 24 hete tartó halmozódási időszakban mekkora volt a heti, eladott alapjátékok számából keletkező bevétel, és ezzel szemben a nyereménykifizetések mértéke.

Kezdjük az elején

A Szerencsejáték Zrt.-nek elemi érdeke, hogy a sorsolások tiszták legyenek, ugyanis rengeteg ember játszik a játékaikkal hétről-hétre, és ha tényleg kiderülni valami nagy turpisság, utána senki nem játszana, a társaság pedig lehúzhatná a rolót. Éppen ezért számtalan lépést tesznek annak érdekében is, hogy a legnagyobb húzónevük az Ötöslottó tisztességesen működjön. A Sorsolás Bizottságnak például a következők a feladatai:

közjegyzőileg lezárt tároló és annak kulcsát tartalmazó közjegyzőileg lezárt boríték sértetlenségének ellenőrzése,

a sorsoló gép működésének ellenőrzése,

a sorsolási (éles, tartalék) kellékek ellenőrzése: közjegyzői zár sértetlensége, Mérésügyi Szerv hitelesítésének érvényessége,

a közjegyzőileg lezárt golyótartó eszköz kinyitása a közjegyző jelenlétében,

a sorsoló berendezésben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése,

a sorsolási eszközök őrzése a sorsolás ideje alatt és azok elzárásáig,

a sorsolás után a golyótartó eszközben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése,

a számgolyók elzárása a közjegyző jelenlétében,

a sorsoló berendezések tárolására használatos helyiség bezárása a közjegyző zár alá vételt megelőzően.

A közjegyző

A Bizottságon túl ott van a közjegyző is, aki szintén a sorsolás szabályos, tisztességes mivoltáért felel. Neki a következők a feladatai:

a közjegyzőileg lezárt tároló és annak kulcsát tartalmazó ugyancsak közjegyzőileg lezárt boríték sértetlenségének ellenőrzése,

a közjegyzőileg lezárt golyótartó eszközök sértetlenségének ellenőrzése,

a sorsolás előtt a sorsoló berendezésben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése,

a sorsolás közvetlen figyelemmel kísérése,

a sorsoláson történtekről hiteles jegyzőkönyv készítése (amennyiben a sorsoláson aggályos körülményt észlel, a Sorsolási Bizottság figyelmét köteles felhívni és ezt a jegyzőkönyvben feltüntetni)

a sorsolás után a golyótartó eszközben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése,

a golyótartók, a sorsolási eszközök tárolójának lezárása.

A sorsoláson résztvevő közjegyzőket - negyedéves beosztás alapján- a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztályának munkatársai kérik fel a sorsolások hitelesítésére. Közjegyző jelenléte nélkül a sorsolás nem tartható meg, jelenlétük a sorsolásokon kötelező.

További biztosítékok

Egy esetleges összeesküvés esélyét tovább csökkenti, hogy a Szerencsejáték Zrt. minden sorsolási eszközét a Budapest Főváros Kormányhivatala Mechanikai Mérések Osztálya engedélyezi és hitelesíti. A hitelesítési eljárásra kétévente kerül sor, mely során többek között több száz próbasorsolást végeznek el, vizsgálják az eszközöket, a nyerőszámok megfelelő matematikai véletlenszerűségét, valamint ellenőrzik a sorsoláshoz használt számgolyók fizikai tulajdonságait is.

Az ellenőrzéseket követően a számgolyókat leplombálva adják át a lottótársaság számára. A plombát ezt követően kizárólag közjegyző jelenlétében lehet feltörni. A sorsolások után a közjegyző újra lezárja a golyókészleteket. A hitelesített sorsolási eszközöket illetve megfelelő használatukat, továbbá a sorsolási eseményt a Szerencsejáték Felügyelet is ellenőrzi. A fenti bonyolult ellenőrzési rendszer mind-mind azt szolgálja, hogy az embereknek megmaradjon a bizalma a Szerencsejáték Zrt.-ben, hisz ha a közbizalmat elveszítik, akkor senki nem fog lottózni, ők meg lehúzhatják a rolót.

Természetesen nem lehetséges minden csalási elméletet tételesen megcáfolni - pont ezért van ennyi összeesküvés-elmélet -, hisz ha rendszerszintű összeesküvésről van szó, akkor benne lehet az összes érintett közjegyző, a sorsolási bizottság, a kormányhivatal, a felügyelet, sőt, még egy csomó számhúzó is. Na, de ki tudná ezt úgy koordinálni, hogy soha, semmi ne derüljön ki évtizedeken keresztül semmi? A logikát követve tehát érdemes visszakanyarodni ahhoz a kérdéshez, hogy miért állna bárkinek érdekében, hogy levágja pont az aranytojást tojó tyúkot?

És, akkor még hol a vége...

Ahogy azt a bevezetőnkben is írtuk, jelenleg 24 hete halmozódik az Ötöslottó várható főnyereménye, nekünk pedig 20 hétnek meg is vannak a hivatalos, értékesítési adatai, amit a Szerencsejáték Zrt. küldött el a Pénzcentrumnak. Ezekből kiderül, hogy a 27. héttől kezdve egyetlen olyan játékhét sem volt az Ötöslottó esetében, ahol 3 milliónál kevesebb alapjátékok vettek volna meg a hazai szerencsevadászok. Olyan hét azonban akadt, amikor az értékesített alapjátékok száma a 4 milliót is meghaladta.

Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt 20 hétben a Szerencsejáték Zrt.-nek a legkevesebb árbevétele is, csak az értékesített Ötöslottó alapjátékokból 795 000 000 forint volt. A legtöbb, amikor is több mint 4 millió alapjátékot adtak el, több mint 1 milliárd. Kapaszkodj, mindez azt jelenti, hogy az általunk vizsgált 21 hétben az értékesített alapjátékokból, ha az akciós hetekkel nem számolunk, - megközelítőleg -

több mint 18 milliárd forintot zsákolt be a társaság!

És ebbe az utolsó három hét még nincs is benne. A bevételek mértéke tehát bődületes, na de ez csak ez egyik oldal, nézzük meg azt is, hogy ebből mekkora összeg megy hetente győzteskifizetésekre. Azaz a 2, 3, 4 találatos szelvényekre.

Ahogy az a grafikonon látszik, bődületes a különbség a társaság bevételei és kifizetései között. Hétről-hétre ugyanis csaknem 600 millió forinttal marad több a kasszában, mint amennyi a szerencsevadászok zsebébe vándorol. Mindez ráadásul úgy, hogy míg a hazai játékosok a kettessel alig nyernek valamit, a Szerencsejáték Zrt. messze erre a nyerőosztályra fizeti ki a legtöbb pénzt, általában annyit, minta 3-ra, 4-re együttvéve.

De akkor összegezzünk, az általunk vizsgált 20 játékhét adatai alapján - az akciós hetek miatt bekövetkezett változásokat nem vettük figyelembe - a Szerencsejáték Zrt. bevétele az Ötöslottóból több mint 18 milliárd forint volt, miközben nyereményekre összesen valamivel több mint 4,8 milliárdot fizetettek ki.

A társaság tehát 3,75-ször több pénzt zsebelt be 20 hét alatt, mint amennyit kifizetett.

És ebben a számban még nincs benne a teljes mostani halmozódási időszak, ami még a fennmaradó hetekben jelentene nagyjából 600 milliós pluszt a Szerencsejáték Zrt.-nek. Ha tehát eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha az 51. héten kiütnék az Ötöslottó főnyereményét, akkor a heti átlag kifizetés mértéke ezen az egyetlen alkalmon megnőne 3 milliárddal, de a halmozódási időszakban még akkor is több mint 10 milliárd forint pluszban lenne a társaság (ez persze csak az Ötöslottó árbevétele, de természetesen a társaságnak adóznia kell, vannak marketing és működési költségei is, stb.)...

És pontosan ez a lényeg, amit sokan elfelejtenek, amikor csalást kiáltanak. Az Ötöslottó ugyanis a Szerencsejáték Zrt. legnagyobb aranytojást tojó tyúkja. Hétről-hétre bődületes bevételük van az értékesített alapjátékok számából, ami átlagosan 3-3,5 millió értékesített játékot jelent. Ez pedig egy akkora keménymagnyi játékost takar, akik akkor is játszanak, ha 100 millió forint a várható nyeremény, meg akkor is amikor 2,5 milliárd.

Ha azonban egyszer is bizonyíthatóan kiderülne, hogy a társaság csal, akkor ez a játékosszám radikálisan lecsökkenne, talán teljesen el is tűnne, amit egyszerűen nem engedhet meg magának a Szerencsejáték Zrt., hiszen óriási profitra tesz szert a játékosai játékkedvéből. Na, de miért is ennyire nyereséges játék az Ötöslottó? Ennek rendkívül egyszerű oka van:

a játék struktúrájába van kódolva, hogy szinte lehetetlen legyen vele óriási pénzeket szakítani, miközben az egyetlen, gigászi, életmegváltoztató nyeremény folyamatosan ott lebeg a játékosok szeme előtt, egyfajta soha véget nem érő mézesmadzagként.

És ez persze nincs is tagadva, mármint az, hogy mekkora az esélye annak, hogy valakinek ötöse legyen az Ötöslottón. Egészen pontosan 1:43 949 268-hoz a sansza annak, hogy valaki kiüti a főnyereményt.

Játék!

Gondolj egy számra 1 és 43 949 268 között, és mond az egyik családtagodnak, hogy egyetlen esélye van kitalálni a számod, ha pedig ez sikerül neki, az összes megtakarításod (ha van ilyen) neki adod vagy fizetsz neki egy 2 hetes, thaiföldi nyaralást. Igaz, hogy szinte lehetetlen neki kitalálnia a számod, ja és a próbálkozásáért kérj el tőle párszáz forintot. Ahányszor próbálkozik, annyiszor fizet. Persze, azért hogy ne érhessen az a vád, hogy csalsz, írd le egy papírra a számot, amit kitaláltál... Ennyi az egész.

Meteor a garázsban

Mindezt persze végláthatatlanul továbbgondolhatjuk, annak az esélye, hogy a mai napon észleljünk egy földönkívüli lényt egy azonosítatlan repülő objektumban 1 a 3 000 000-hoz, annak az esélye pedig, hogy kilőjenek bennünket egy ágyúból 1 a 20 000 000-hoz, de például annak, hogy valaki egy szupermodellel randizzon 1 a 88 000-hez az esélye. Annak viszont, hogy valaki írjon egy New York Times bestsellert csupán 1 a 220-hoz.

A villámcsapásnak, aminek körülbelül annyi az esélye, mint a kézbe royal flössnek 1 a 750 000-hez. Ellenben annak már csak 1 a 13 200 000-hez az esélye, hogy egy kisgyermekből olyan felnőtt legyen, aki eljut az űrbe. Ahol valljuk be, annyira még nem járt sok ember.

De még ennek a gyermeknek is 3,3-szor nagyobb az esélye az űrsétára, mint hogy valakinek telitalálata legyen Magyarországon az Ötöslottón!

Mindebből tehát kiderül, teljesen értelmetlen csalni egy játékban, amibe eleve bele van kódolva, hogy közel lehetetlen legyen elkapni az örök mézesmadzagot. De persze, ahogy űrben sétálgató emberek, illetve szupermodell barátok és barátnők is vannak, úgy valószínűleg az Ötöslottó jackpotja is be fog jönni valakinek, előbb vagy utóbb, vagy nem, és akkor szétdobják az összeget a többi nyerőosztály között.

Egy valamit azonban egész biztosan nehezebb összehozni, mint egy telitalálatost az ötösön, annak az esélye ugyanis, hogy valakinek a házán landoljon egy meteor 1 a 182 138 880 000 000-hoz. Ez több mint 4 000 000-szor valószínűtlenebb, minthogy ma este valakinek telitalálatosa legyen a 3 milliárd forintot is jelenthető sorsoláson. Persze a kozmosz valóban burtálisan óriási... sok szerencsét!

(Címlapkép - MTI/Mónus Márton)

