Évtizedek óta nem látott áttörést hozhat a hasnyálmirigyrák kezelésében egy új, naponta szedhető gyógyszer. A daraxonrasib nevű hatóanyag a korai klinikai vizsgálatok során a legtöbb betegnél megállította a daganat növekedését, egyes esetekben pedig teljesen el is tüntette a tumorokat a képalkotó vizsgálatok felvételeiről

Az I-es és II-es fázisú klinikai vizsgálatba 61 olyan pácienst vontak be, akiknél nemrég diagnosztizáltak előrehaladott, áttétes hasnyálmirigyrákot. A hagyományos kemoterápia mellé adott új gyógyszer hatására a résztvevők 90 százalékánál megállt a daganat növekedése, több mint 60 százalékuknál pedig zsugorodni kezdett a tumor. A betegek mintegy 8 százalékánál – vagyis minden tizenkettedik páciensnél – a rák teljesen kimutathatatlanná vált a CT-felvételeken. Az átlagosan másfél éves megfigyelési időszak alatt több betegnél nem is újult ki a daganat - számolt be a BBC.

A hasnyálmirigyrák jelenleg az egyik legnehezebben kezelhető és legmagasabb halálozási aránnyal járó daganatos megbetegedés. Bár a kemoterápia képes valamelyest zsugorítani a tumorokat, a betegség gyakran visszatér, így az előrehaladott stádiumban lévő betegek többsége a diagnózis felállítása után csupán néhány hónapig él. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az új készítményt egyelőre nem szabad végleges gyógymódnak tekinteni, ám jelentősen meghosszabbíthatja a páciensek életét.

A Cancer Research UK brit rákkutató szervezet szerint a felfedezés az elmúlt évtizedek legnagyobb előrelépését jelenti a betegség terápiájában. Dr. Sam Godfrey, a szervezet szakértője szerint a készítménnyel végre sikerült célzottan támadni egy korábban gyógyszeresen kezelhetetlennek tartott elváltozást. Dr. Wungki Park, az amerikai Memorial Sloan Kettering Rákközpont kutatója rámutatott, hogy nemcsak a terápiára kedvezően reagáló betegek aránya nőtt meg, hanem a daganat visszaszorításának időtartama is csaknem a duplájára emelkedett.

Az Egyesült Államokban már engedélyezett daraxonrasib egy úgynevezett KRAS-gátló. A gyógyszer úgy fejti ki a hatását, hogy hozzákapcsolódik a hasnyálmirigyrákos esetek többségében megtalálható, a tumor növekedéséért felelős RAS-mutációkhoz, és blokkolja azok működését. Mivel hasonló genetikai mutációk számos más daganattípusban – például a tüdő- és a petefészekrákban – is előfordulnak, a készítmény egyéb onkológiai megbetegedések kezelésében is hatékony lehet.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél Nemzetközi metaanalízisek és az amerikai reproduktív orvostársaság szerint a meddőségi kezelésen átesett nőknél több daganattípus kockázata mérhetően magasabb lehet az átlagosnál.

A kutatási eredményeket a 2026-os EORTC–NCI–AACR európai onkológiai szimpóziumon mutatták be a szakmának. A konferencia elnöke, Elena Garralda professzor kiemelte, hogy a kombinált terápia jelentősen javíthatja a betegek túlélési esélyeit, és érdemben kitolhatja a progressziómentes túlélést, vagyis azt az időszakot, amíg a daganat újra növekedésnek indul. A hasnyálmirigyrák az Egyesült Államokban évente mintegy 53 ezer, az Egyesült Királyságban pedig több mint 10 ezer ember halálát okozza. A betegség tünetei közé tartozik a sárgaság, a bőrirritáció, a sötétebb vizelet, a világosabb széklet, a megmagyarázhatatlan fogyás, a fáradékonyság és a láz.