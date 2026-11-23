Visszahívtak egy 50 grammos kiszerelésű fenyőmagot Pinus armandii (kínai selyemfenyő) jelenléte miatt - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn

A Nébih adatbázisában az szerepel a termékről, hogy a "YUTTO fenyőmag 50 g" forgalomból való visszahívására a forgalmazó, a Kifli.hu Shop Kft. jelzése alapján kerül sor.

Hozzátették, hogy a Kifli.hu Shop Kft. e-mailben tájékoztatta vásárlóit a visszahívásról; a termékek vételárát automatikusan visszatéríti.

A Pinus armandii fenyőfaj összefüggésbe hozható az úgynevezett "fenyőszáj szindrómával", amely egy késleltetve jelentkező, napokig vagy akár hetekig is fennálló keserű vagy fémes szájízt okoz - közölték.