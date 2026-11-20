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Már a szennyvíz is jelzi: hamarosan felpöröghet a megbetegedések száma Magyarországon
Ismét emelkedni kezdett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Az év 46. hetében beérkezett minták alapján országos szinten enyhe növekedést mértek, a népegészségügyi szakemberek pedig arra számítanak, hogy a következő időszakban a fertőzöttek száma is emelkedhet.
A pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vírus örökítőanyaga Eger, Miskolc, Tatabánya és Veszprém kivételével minden vizsgált helyszínen kimutatható volt. Vagyis a koronavírus jelenléte a legtöbb mintavételi ponton továbbra is érzékelhető.
Az előző héthez képest Budapest agglomerációjának egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok és Szombathely szennyvíztisztítójának mintáiban emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.
A koncentráció több mintavételi helyen a mérsékelt tartományba került. Ide sorolták Zalaegerszeg, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár, Győr, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Salgótarján mintáit, valamint Budapest északi, déli és központi déli régióját és az agglomerációt. A többi vizsgált helyszínen alacsony koncentrációt mértek.
A fertőzések számának emelkedése következhet
A szennyvízvizsgálatok azért különösen hasznosak a járványügyi megfigyelésben, mert a vírus örökítőanyagának mennyiségéből következtetni lehet a közösségi terjedés irányára. A mostani adatok alapján a következő időszakban a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható.
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Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden érintett településen azonos mértékű növekedés következik, a szennyvízadatok elsősorban a járvány alakulásának trendjét jelzik előre.
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