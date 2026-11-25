Az Egyesült Államok akár már szerdán újabb büntetővámok bevezetését jelentheti be több fontos kereskedelmi partnere, köztük Kína, az Európai Unió és Japán ellen. Az intézkedés legalább tizennégy gazdasági térséget érinthet, és tovább élezheti a Washington, valamint Peking közötti kereskedelmi feszültséget.

A BBC értesülései szerint az új behozatali vámok azokat az országokat sújtják majd, amelyek az amerikai gazdaság legjelentősebb partnerei közé tartoznak. Az egyes államokra kivetett vámtételek mértéke eltérő lesz, attól függően, hogy korábban milyen kétoldalú megállapodásokat kötöttek Donald Trump elnökkel.

A döntést a Fehér Ház az amerikai kereskedelmi törvény úgynevezett 301-es szakasza alapján folytatott vizsgálata alapozta meg. Az eljárást idén márciusban indították el, miután az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága jogellenesnek minősítette és megsemmisítette a Trump által korábban bevezetett, "Felszabadulás Napja" néven ismertté vált vámcsomagot.

Az elnök a védővámokat kormányzása egyik legfőbb gazdaságpolitikai eszközévé tette, mivel álláspontja szerint ezekkel fellendíthető a hazai feldolgozóipar, és új munkahelyek teremthetők. Trump még 2025 áprilisában, röviddel a Fehér Házba való visszatérése után rázta meg a világgazdaságot az átfogó vámok bejelentésével. Bár a bíróság ezeket később eltörölte, Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő már akkor azzal érvelt, hogy a külföldi túltermelés kiszorítja a piacról az amerikai gyártókat, és elriasztja a befektetőket. A kormányzat vámpolitikáját ugyanakkor számos bírálat érte, amiért felhajtja a fogyasztói árakat az Egyesült Államokban, és fékezi a globális gazdasági növekedést.

A mostani lépés tovább ronthatja a világ két legnagyobb gazdasága, az Egyesült Államok és Kína kapcsolatát. Bár Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten Sencsenben személyesen is tárgyalt egymással, a feleknek nem sikerült rendezniük a vitás kérdéseket, miközben a jelenlegi ideiglenes megállapodásuk január 10-én lejár.

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