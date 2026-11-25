Emelkedéssel indulat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), kedden a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt.
Máris zuhan az Anthropic részvénye: napok alatt közel 30 százalékot veszített az értékéből
Kevesebb mint egy héttel a tőzsdére lépése után a kibocsátási ár alá esett az Anthropic részvényeinek árfolyama. Bár a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat elsődleges nyilvános részvénykibocsátása rekordokat döntött, de a kezdeti tőzsdei lelkesedés nagyon gyorsan alábbhagyott.
A Claude nevű MI-modellt fejlesztő cég papírjait 83 dolláros áron bocsátották ki, viszont az árfolyam kedden napközben már a 76 dolláros szint alá is benézett. A részvények végül 6,5 százalékos mínuszban, 81,91 dolláron zártak. A lejtmenet a zárás utáni kereskedésben is folytatódott, így szerda hajnalra 80 dollár közelébe csúszott vissza a jegyzés. Ez azt jelenti, hogy az árfolyam már csaknem 30 százalékkal marad el a múlt csütörtöki, 111,5 dolláros nyitóértéktől - írja a Reuters.
Az OpenAI egykori munkatársai által 2021-ben alapított társaság tőzsdei debütálását eredetileg hatalmas várakozás előzte meg. A közel hétszeres túljegyzésnek köszönhetően a vállalat a tervezettnél több részvényt és magasabb áron tudott értékesíteni. A nyilvános kibocsátás végül 93,5 milliárd dolláros rekordbevételt hozott, amit további 26 milliárd dollárnyi zártkörű részvényértékesítés egészített ki.
Az Anthropic tőzsdére lépése iparági mérföldkőnek számít, hiszen az élvonalbeli mesterségesintelligencia-modelleket fejlesztő vállalatok közül elsőként vált nyilvánosan kereskedhetővé. A csúcsot döntő tőkebevonással a cég piaci kapitalizációja elérte a közel 1500 milliárd dollárt. Ezzel a mérettel a vállalat azonnal bekerült a világ tizenöt legértékesebb tőzsdei társasága közé, egy szintre kerülve a Teslával és megelőzve az Eli Lilly gyógyszeripari óriást.
Az európai tőzsdék emelkedése mellett is mínuszban indult a szerdai kereskedés Budapesten, elsősorban az OTP jelentős esése miatt.
A hazai deviza előző napi felértékelődését a kedvező hitelminősítői döntés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása is támogatta.
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