Készülj fel a legrosszabbra: mutatjuk, mibe tedd a pénzed 2020-ban

Ahogy minden év végén, úgy most is remek alkalom kínálkozik a pénzügyeink gatyába rázására. Használjuk ki az ünnepek utáni nyugalmat, rendezzük sorainkat és készüljünk fel az új év(tized)re, hogy pénzügyileg is sikeresek legyünk!

Nem csak új évbe, de új évtizedbe is kezdünk 2020-szal. Nagy elhatározások mindenképpen szóba kerülnek ilyenkor, nem maradnak el a fogadkozások sem. Míg a legtöbben a fizikumukkal, rossz szokásaikkal kapcsolatban tesznek valamilyen fogadalmat, csak nagyon kevesen vannak azok, akik a pénzügyeik rendbetételét tűzik ki célul. Pedig ahogy az már sokszor kiderült, akár milliókat is spórolhat az, aki átláthatóvá varázsolja az anyagi helyzetét és időt szán a megfelelő pénzügyi szokások kialakítására és termékek megtalálására. Ha idén te is ebbe a csoportba szeretnél tartozni, érdemes megfogadnod az alábbi tippeket.

Kezdd el figyelni, mire mennyit költesz

Ha eddig csak kifolyt a kezedből a pénz és a hó vége előtt elképzelésed sincs, hogy hová tűnt a fizetésed, egyértelmű, hogy hol kell kezdened a nagy pénzügyi átalakulást. Sokszor hangoztatott, mégis lefitymált tipp, hogy csak akkor tudsz jó anyagi döntéseket hozni, ha tisztában vagy azzal, hol állsz most. Ezt szerencsére nagyon egyszerűen rendezheted ma már appokkal, excel-táblázattal vagy kockásfüzettel is, ha az kényelmesebb. Vezesd minden hónapban a bevételeidet és a kiadásaidat, és ha szánsz az így kapott adatok elemzésére egy kis időt, nagyon gyorsan kitűnhet, hogy hol tudnál spórolni vagy mire lenne lehetőség többet költeni. Tipikusan ilyen kiadás a munkahelyi ebéd a kollégákkal vagy a hétvégi buli, amelyek észrevétlenül kúsznak fel akár több tízezer forintra. Ha viszont megfelelően vezeted a kiadásaidat, könnyedén tetten érheted a meglógó forintokat.

Tudd, hol a határ

A fenti tippből következik, hogy a kiadások és a bevételek ismeretében a határaidat is megszabhatod 2020-ban - ezt hívják költségvetésnek. Maradva a korábbi példánál: ha túl sokat költesz a kollégákkal eltöltött ebédeken, határozz meg egy havi keretet, - például az eddigi kiadások felét - amelyet a kinti ebédekre szánsz. Azokon a napokon, amikor nem mész el enni, készíts előre ebédet, a megspórolt pénznek pedig keress egy jobb helyet.

Készülj fel a legrosszabbra

És ezzel a két lépéssel máris eljutottunk oda, hogy mit érdemes kezdened a fennmaradó megtakarított pénzzel (persze ez nem csak erre az esetre igaz, hanem akkor is, ha például váratlanul pénz állt a házhoz, vagy magasabb fizetést kapsz és helyet keresel a plusz bevételnek). Ilyen esetekben két lépésen érdemes elgondolkozni:

1. A hiteleid gyorsabb visszafizetésén

2. A megtakarításod gyarapításán

Az, hogy melyik megoldás lehet számodra az ideális, szintén több tényező függvénye, de az alábbiak szerint érdemes gondolkoznod: ha a hiteled kamata magasabb, mint amekkora a megtakarításod hozama lenne, előbb a hitelt érdemes lezárnod, fordított esetben viszont rendszeres törlesztés mellett inkább félretenni éri meg.

Azaz egy 38-40 százalékos teljes hiteldíjmutatós hitelkártya-tartozástól akár előtörlesztéssel is érdemes mihamarabb megszabadulni, míg egy 2-3 százalékos lakáhitel törlesztése mellett lehet, hogy érdemes a MÁP Plusz közel 5 százalékos hozamát is kihasználni. Persze, ha instabilnak ítéljük meg a jövedelmi helyzetünket, akkor biztonságosabb a hiteleket letudni mihamarabb, hiszen egy váratlan munkahelyelvesztés komoly következményekkel járhat, kivéve, ha 2020-ban erre is felkészülünk

- javasolja a Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Legyen vésztartalék a váratlan kiadásokra

Merthogy az egyik legjobb lépés, amit a kiadáscsökkentésből és bevételnövelésből szerzett pénzzel tehetsz, egy vésztartalék felépítése. A vésztartalék egy olyan pénzösszeg, amihez csak abban az esetben nyúlsz, ha hirtelen jött kiadást, problémát kell kezelni, de éppen nincs rá elég pénzed. Szóval ne ez legyen az a keret, amiből az új telefont vagy a nyaralást finanszírozod.

Jellemzően 3-6 havi megélhetésnek (tehát az első pontban szereplő kiadások összegének) megfelelő pénzt jelent a vésztartalék, amellyel nem kerülsz bajba, ha megbetegszel vagy valamiért munkaképtelen leszel.

Fontos, hogy a vésztartalék likvid, tehát mindig hozzáférhető legyen, ezért legfeljebb 3 hónapra érdemes lekötni, ha nagyon ragaszkodsz hozzá. Elég nagy baj lenne, ha a nem várt kiadás rendezéséhez például a nyugdíjadra szánt megtakarítást vagy unit-linked életbiztosítást kellene felhasználni, amelyekhez csak jelentős költségek árán juthatsz hozzá.

Nagyon nem mindegy, hol tartod a pénzed - Nézz szét bankszámla-kalkulátorunkban!

Rendezd a hiteleidet - szinte biztos van olcsóbb

Bár már számtalanszor bebizonyosodott, hogy sokat nyerhetünk vele, mégis kevesen választják a hitelkiváltást, azaz a meglévő kölcsön olcsóbbra cserélését. Pedig egy régen felvett hitel kamata sokkal magasabb lehet, mint a jelenlegieké. Mint arra Veres Patrik felhívta a figyelmet, tapasztalataik szerint például ma akár feleannyira is csökkentheted a néhány éve felvett személyi hiteled törlesztőjét, ha a jelenleg elérhető kölcsönök valamelyikére cserélsz, de ugyanígy egy nagyobb összegű és olcsó hitellel kiválthatsz akár több, évek óta húzódó áruhitel- vagy hitelkártya-tartozást is. Ugyanezt megteheted egy lakáshitellel is, és az eredmény nem marad el: akár több százezer forintot is spórolhatsz ezzel a lépéssel, így mindenképp megéri átnézni 2020-ban, hogy le tudod-e cserélni a meglévő hiteleidet egy kedvezőbbre.

Drága a bankszámlád? Cseréld le!

Ha már egyébként is a banki termékeket vizslatod olcsóbb lehetőségért kutatva, vess egy pillantást a bankszámlád díjaira és funkcióira. Biztos, hogy a legolcsóbb és a legkedvezőbb számlát használod? Erről könnyedén meggyőződhetsz a Pénzcentrum bankszámla kalkulátorával, amelyben teljesen személyre szabhatod az összehasonlítás feltételeit a legpontosabb eredményekért. Ha találsz olcsóbb, kedvezőbb, vagy számodra hasznosabb folyószámlát, egyszerűsített bankváltással gyorsan és problémamentesen válthatsz bankot. Ahogy a fenti lépéseket, úgy ezt is érdemes néhány évente megvizsgálni, hiszen szinte biztos, hogy ahogy telik az idő, újabb, jobb és olcsóbb bankszámlákkal rukkolnak elő a bankok, így itt is foghatsz akár több ezer forintot havonta.

Ismerkedj meg a megtakarítások, befektetések világával

Bár némi változás idén történt, a magyarok többségének még mindig bankbetétekben áll a megtakarítása, ami közel 0 százalékot kamatozik. Ha idegenül mozogsz a megtakarítások és befektetések területén, érdemes 2020-at ezen lehetőségek megismerésére szentelned, hiszen akár kis erőfeszítéssel is kamatoztathatod a megspórolt pénzedet. A tanulásban pénzügyi portálok (ilyen a Pénzcentrum és a Portfolio is), könyvek, pénzügyi szakemberek, de akár blogok is segíthetnek neked.

Kiemelten fontos a kritikus gondolkodás!

Ne higgyük el például, ha egy “szakértő" rövid időn belül busás vagyont ígér nekünk a legújabb, egyelőre senki által nem ismert pénzügyi csodafegyverrel, csak hagyjuk nála a nehezen összegyűjtött pénzünket. Ilyen varázslat sajnos nincs, és mi magunk is leránthatjuk a leplet, ha jobban utána olvasunk az ajánlatnak, mielőtt elfogadnánk. Szerencsére megannyi ingyenes forrásból tájékozódhatunk: remek videók, bejegyzések, könyvek érhetők el azoknak, akik 2020-ban megtennék az első lépést a befektetések és megtakarítások világa felé.

Vágj bele és fialtasd a pénzed

Ha megtennéd az első lépést, több tucatnyi befektetés és megtakarítás közül választhatsz: részvények, állampapírok, befektetési alapok, kriptodevizák, befektetésekhez kötött biztosítások - a sort a végtelenségig lehet folytatni. A legfontosabb szabály mindig az, hogy alaposan ismerd meg azt az eszközt, amiben tartani szeretnéd a pénzed és kerüld el azokat, amelyeknek a működését nem tudod egyszerűen elmagyarázni például egy kocsmai beszélgetés során. Természetesen érdemes még odafigyelned az alábbiakra is:

1. Legalább az inflációval megegyező éves hozamot termelje ki a portfóliód: egyszerű a képlet. Ha csak áll a pénzed, az inflációval veszít a vásárlóerejéből, azaz kevesebbet ér az idő folyamán. Ha viszont befekteted legalább egy inflációkövető állampapírba, az értékét megőrzöd, az infláció feletti hozammal pedig pénzt is keresel.

2. Figyelj a költségekre: nagyszerű, ha megcsináltad az infláció feletti hozamot, de kellemetlen lehet, ha ezt le is vonják költség címen. Alaposan tanulmányozd át, hogy mennyibe kerül az értékpapírszámla fenntartása, mekkora a kereskedés jutaléka, vagy éppen mennyit kell fizetned, ha idő előtt kiszállsz egy befektetésből.



3. Ne felejtsd el, hogy veszíthetsz is: válaszd meg a kockázattűrő képességednek és szakmai felkészültségednek leginkább megfelelő eszközt, hiszen egy kockázatosabb termék akár a teljes megtakarításodat is elviheti, ha rosszra fordulnak a dolgok például a részvénypiacon.



4. Használd ki a kedvezményes termékeket: a megtakarításoknak és befektetéseknek adóterhei is lehetnek, amelyeket viszont optimalizálhatsz olyan termékekkel, mint a NYESZ vagy a TBSZ. Keresd meg ezeket és lehetőség szerint használd ki őket, hiszen hosszú távon nagyon sokat javíthatnak a befektetésed teljesítményén.

Címlapkép: Getty Images