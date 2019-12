Meglépte a Telenor, Telekom: ennek minden előfizető örülni fog

Jó világ köszöntött a magyar mobilozókra: rendesen megszórják őket ajándékkal a szolgáltatók. Az ingyenes internet mellett korlátlan beszélgetéssel és exkúzív tévés tartalmakkal is készültek. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy kinek mit adnak ajándékba, és azt is mutatjuk, hogyan kell aktiválni a szolgáltatásokat.

Már hozzászokhattak a jóhoz a magyar mobilozók: így az ünnepek táján minden szolgáltató készül valamilyen karácsonyi ajándékkal az előfizetőinek. Idén sincsen ez másképp, mindhárom mobilcég rendesen megrázta az ajándékfát, lassan már eligazodni sem lehet közöttük! A Pénzcentrum most összeszedte, hogy melyik szolgáltató mit ad, és hogyan lehet aktiválni az egyes plusz szolgáltatásokat.

A Telekomnál a "Mobil ünnepi korlátlanság" alkalmából december 16. és január 1. között korlátlanul lehet internetezni, illetve az EU-n belül is 15 gigát lehet elhasználni ingyenesen. A kedvezmény havidíjas és Domino hívószámokra vehető igénybe. Az ajándék beváltásához egyszerűen meg kell nyitni a Telekom appot, és a szolgáltatás oldalon kiválasztani az egyszeri szolgáltatásokat - itt találod meg a Mobil ünnepi korlátlanság opciót.

A Telenor már régebben bejelentette, hogy mi a karácsonyi meglepetés: három nap korlátlan belföldi beszélgetést vagy korlátlan adathasználatot adnak előfizetőinek, amit november 21. és december 26. között lehet igénybe venni - egy alkalommal. A kedvezmény regisztrációhoz kötött, amit viszont legkésőbb december 23-ig el kell végezni a weboldalon. Fontos tudni, hogy miután aktiváltad az ingyen netet, vagy a korlátlan beszélgetést, már nem tudsz módosítani a választásodon, szóval jól gondold meg. Azokra az előfizetőkre is gondoltak, akiknek alapból korlátlan netet és beszélgetést tartalmazó tarifájuk van: ők a webshopban 0 forintos ajándékokat rendelhetnek.

A Vodafone okostelefonnal rendelkező előfizetői 3 napig ingyen internetezhetnek, míg akiknek "hagyományos mobiljuk" van, korlátlanul beszélhetnek három napig. Az ingyenes szolgáltatásról a Vodafone SMS-ben vagy e-mailben értesíti a JóDolgok Programba regisztrált ügyfeleit, akik az applikáció JóDolgok menüpontjában aktiválhatják a karácsonyi ajándékot. Az ingyenes beszélgetést az arra jogosultak az értesítő SMS-re küldött válasszal kérhetik a szolgáltatás aktiválását. A karácsonyi ajándék korlátlanság mellett továbbra is tart a kérdőíves akció: 100 perc beszélgetést, vagy 3 giga netet írnak jóvá az előfizetőknek egy kérdőív kitöltéséért cserébe.

Emellett a UPC előfizetőknek is kedveznek - ugye a Voda az idén vásárolta fel a másik szolgáltatót -, akiknek ugyanis digitális TV előfizetésük van, az ünnepi időszakban három napig, december 24-től december 26-ig a Paramount Karácsony elnevezésű exkluzív, reklámmentes televíziós csatornát kapnak - a 12., illetve a 13. csatornahelyen kell keresni. A Paramount Chanellel kialakított ünnepi műsorban a Paramount Channel, a Comedy Central, a Nickelodeon, a Nick Jr. és az MTV kínálatának válogatott tartalmait vetítik majd 0-24-ben. A teljes műsorújság itt elérhető.