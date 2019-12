Még nem késő megelőzni a bajt: hetekre ágynak eshet, aki elmulasztja

Az influenza szezon január végén, február elején tetőzik, azonban még nincs elkésve az sem, aki még nem adatta be a védőoltást. Az oltóanyaggal, megelőzéssel, és az influenza kezelésével kapcsolatban Dr. Marjai Tamást, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökét kérdeztük.

Az influenza figyelő szolgálat múlt heti jelentése szerint bár még nincs tömeges járvány, viszont a vírus jelen van és fertőz. Karácsonykor, amikor sokkal többet tartózkodik az ember tömegben, több helyen megfordul, többekkel fog kezet, stb. sokkal nagyobb a fertőzés veszélye is. Az ünnepek alatt a fokozott stressz miatt is gyengébb az immunrendszer.

A friss adatok szerint 2019. december 9-15. között az országban 9 280 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A betegek 27,3 százaléka 0-14 éves gyermek, 38,7 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 25,6 százaléka, 8,4 százaléka 60 éven felüliek közül került ki.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint sem késő még beoltatni magunkat influenza ellen, és Dr. Marjai Tamás szerint még akkor is megéri, amikor már tetőzik a vírus. A HGYSZ elnökét kérdeztük a legfontosabb, influenzát érintő kérdésekről.

Pénzcentrum: A patikákba október végén érkeztek meg az oltóanyagok. Mik a tapasztalatok, sok páciens adatja be még november folyamán a vakcinát, vagy csak akkor, mikor már terjedni kezd a járvány?

Dr. Marjai Tamás: Sajnos pontos statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. Nagyon sok vakcinát közvetlenül az állami hivatalok szállítanak ki a háziorvosoknak, ezek nem kerülnek be a gyógyszertárakba.

PC: Mikor érdemes beadatni az influenza elleni oltást?

M. T.: Az influenza elleni vakcinák összetétele minden évben változik a WHO aktuális ajánlása alapján. Az adott szezonra ajánlott oltóanyagok általában október-november hónapban kerülnek az orvosi rendelőkbe és a gyógyszertárakba. Érdemes az oltást minél hamarabb beszerezni, hogy a védettség időben kialakulhasson. Az influenzajárvány jellemzően január-február hónapban tetőzik, de még ekkor is érdemes beadatni a védőoltást.

PC: Kikre jelent leginkább veszélyt, ha elkapja a vírust?

M. T.: Az influenza megbetegedésre jellemző a magas láz, az erős levertség és az izomfájdalmak. Ennek következtében a fertőzés azokra jelenti a legnagyobb veszélyt, akiknek a szervezete nehezebben viseli el a tünetekkel járó megterheléseket. Az újszülöttek, az idős emberek, a krónikus betegségben szenvedők (magas vérnyomás, cukorbetegség), illetve a légúti betegséggel rendelkezők (asztma, tüdőgyulladás) számára a megbetegedés nagyobb kockázattal jár. Egyértelműen a kockázati csoportba tartoznak a dohányosok és az immunrendszer gyengeségével járó betegségekben szenvedők is.

PC: Fennáll a lehetősége, hogy valaki beadatja az oltást, és mégis megbetegszik?

M. T.: Minden egyes oltás esetén előfordulhat, hogy az immunrendszer elégtelen működése miatt a beoltott emberben nem alakul ki védettség a betegséggel szemben. Ilyen esetben az oltás ellenére is kialakulhat a betegség.

Emellett az influenza vírus esetében fennáll egy speciális körülmény is. Mivel ez a kórokozó nagyon változékony, a WHO-nak minden évben vizsgálnia kell, hogy az adott szezonban melyik típus fog nagy valószínűséggel járványt okozni. A védőoltások az ajánlásban szereplő törzsek ellen nyújtanak védelmet, más törzsek ellen nem, vagy csak részben védenek. Kevésbé szerencsés esetben olyan vírussal fertőződhetünk meg, melyre a védőoltás nem nyújt védelmet.

PC: Van annak bármilyen esélye, hogy valaki a védőoltástól betegedjen meg?

M. T.: Maga az influenza elleni védőoltás csak inaktivált vírust vagy vírusrészletet tartalmaz, így az önmagában nem tud megbetegedést okozni.

PC: Meddig jelent védettséget az oltás?

M. T.: Ahogy korábban is említettük, az influenza vírus nagyon változékony, és folyamatosan azon dolgozik, hogy elbújjon az immunrendszerünk elől. Ennek következtében egy oltás általában egyetlen szezonra nyújt védelmet, és ezért is kell évente beadatni. Szerencsés esetben, ha a vírus nem változik sokat, akkor a korábbi oltások is adhatnak valamennyi védelmet.

PC: Milyen lehetőségei vannak a betegeknek az oltáson kívül, vagy amellett az influenza vírus elleni védekezésre?

M. T.: Az általános higiéniai szabályok betartásán kívül nem lehet sokat tenni a fertőzés megelőzése érdekében. Járványos időszakban alapvetően kerülni kell a tömeget, az emberekkel szúfolt helyeket. Fontos az alapos és rendszeres kézmosás, valamint meg lehet fontolni a szájmaszk használatát is.

Leginkább a már fertőzött betegek tehetnek a legtöbbet a betegség terjedésének akadályozása érdekében.

Ha már kialakult a betegség, akkor lehetőleg ne menjünk emberek közé, például munkába vagy vásárolni. Kerüljük a veszélyeztett családtagjainkat, a beteg időseket vagy az újszülötteket. A köhögő és tüsszögő emberek lehetőleg papírzsebkendővel takarják el az arcukat, ezzel csökkentve a körülöttük tartózkodók fertőzési kockázatát. Rendszeresen mossanak kezet, hogy arról se tudják átadni a vírusokat másoknak.

PC: Hogyha valaki túl esik az influenzán, érdemes még beoltatni magát? Vagy újra megfertőzheti a vírus?

M. T.: Itt fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy nem is olyan könnyen lehet megállapítani valakiről, hogy valóban influenza fertőzése van. Sokan szenvednek influenza szerű megbetegedésekben, de ezek közül nem mindegyiket az influenza vírusa okozza. Sok felső légúti megbetegedés jár hasonló tünetekkel, és teljes bizonyossággal csak laboratóriumi vizsgálattal lehet igazolni a kórokozó jelenlétét. Ehhez érdemes megnézni a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentéseit az influenza figyelőszolgálat adatairól.

Emellett a köznyelvben sokan egy egyszerű náthás, meghűléses megbetegedésre is szokták azt mondani, hogy "influenzás vagyok".

Ha valaki ténylegesen átesik a megbetegedésen, akkor az adott törzzsel szemben védettséget szerez, így az adott szezonban már nem érdemes beoltatnia magát. A vírus változékonysága miatt azonban annak is érdemes minden szezon elején újra oltatnia magát, aki már egyszer átesett a betegségen.

PC: Van olyan gyógyszer, amelyet, ha az a beteg beszed, aki influenzaszerű tüneteket tapasztal, csak ront a saját helyzetén?

M. T.: A legfontosabb, hogy a beteg maradjon otthon, pihenjen ágynyugalomban, fogyasszon sok folyadékot és ne erőltesse meg magát. A tünetek csökkentésében sokat segíthetnek például a láz- és fájdalomcsillapító szerek, illetve az orrfolyás-orrdugulás elleni készítmények. Figyeljünk arra, hogy a biztonságos használat érdekében tartsuk be az alkalmazási előírásban foglaltakat.