Jelentősen visszaesett a külföldiek aktivitása a magyar lakáspiacon: tavaly 15 százalékkal kevesebb külföldi állampolgár vásárolt ingatlant.
Egyszerre 13 ápoló mondott fel egy magyar intenzív osztályon: az elmaradt béremelés miatt fogyott el a türelmük
November 16-án egyszerre tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) intenzív osztályán a jelentős bérkülönbségek és a beígért fizetésemelés elmaradása miatt. A távozók az osztályon dolgozó szakápolók közel felét teszik ki, ami hosszabb távon komolyan veszélyeztetheti az ország egyik legfontosabb traumatológiai központjának működését - számolt be a Népszabadság.
A lap úgy tudja, hogy a tömeges felmondás hátterében elsősorban az egészségügyi intézmények közötti bérszakadék áll. A feszültség még a nyáron éleződött ki, amikor a dolgozók más kórházakból származó bérjegyzékek alapján szembesültek azzal, hogy az intenzív osztályos ápolók máshol havi bruttó 180–260 ezer forinttal is többet keresnek.
A problémát már akkor jelezték a menedzsmentnek. Bár a főigazgató az egyeztetéseket követően személyesen ígért húszszázalékos béremelést november elsejétől, az érintettek végül hivatalos elutasítást kaptak az ápolási igazgatóságtól. Ez a fordulat vezetett a hétfői lépéshez, amellyel az osztály 27-28, közvetlen betegellátást végző szakápolójának csaknem a fele megkezdte egy hónapos felmondási idejét.
A kórház vezetése próbálja menteni a helyzetet, ám a dolgozók nem fogadták el a csupán novemberre és decemberre javasolt átmeneti bérkiegészítést. Mivel hosszú távú és kiszámítható megoldást követelnek, a felmondásukat fenntartják, sőt további ápolók is fontolgatják a távozást.
A Fiumei úti központ Budapest és Pest vármegye baleseti ellátásának alappillére, ahová a legsúlyosabb, sokszor intenzív terápiát igénylő sérültek kerülnek. Bár a felmondási idő alatt, illetve belső átvezénylésekkel az ellátás egyelőre biztosított, komoly kérdés, hogy a magasan képzett szakdolgozók végleges távozása után szűkíteni kell-e az intézmény intenzív osztályos kapacitásait.
Sok családban ismerős forgatókönyv az őszi időszakban, hogy az óvodából, iskolából a gyerekek különféle betegségeket hoznak haza.
Rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.
Rengeteg magyar cukorbeteg juthat most sokkal korszerűbb kezeléshez: egy fillérrel sem kell többet fizetniük, mint korábban
Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez.
Visszahívnak egy kutyatápot, mert kis méretű idegen anyagok lehetnek benne - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.
Sokan a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat, ahol híreket olvasnak, közösségi oldalakat böngésznek vagy videókat néznek.
Országos hiány alakult ki egy széles körben alkalmazott fluoxetintartalmú antidepresszánsból és annak helyettesítőiből.
Bemondta Bill Gates: simán legyőzhető már az egyik legádázabb betegség – küszöbön a gyógymód, de nagyon kevesen részesülhetnek benne
Évtizedeken át szinte teljes tehetetlenség övezte az Alzheimer-kórt.
Visszahívtak egy baktériummal fertőzött szag- és folteltávolító tisztítószert: ez lehet az oka.
Gombelemeket rejtettek házi készítésű muffinokba, elővigyázatosságból tizenhat diákot kórházba szállítottak kivizsgálásra Németországban.
Felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség egy Bács-Kiskun vármegyei férfival szemben, aki éveken át fogorvosnak adta ki magát.
Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek
Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg.
Itt vannak a részletek: így változik a szívhangrendelet, ezt kell tudni a vény nélküli esemény utáni tablettáról
Módosítja a kormány az úgynevezett szívhangrendeletet, de nem törli el teljesen a 2022-ben bevezetett szabályozást.
További részleteket közölt az Egészségügyi Minisztérium: így lehet majd kiváltani vény nélkül az esemény utáni tablettát
Módosul a szívhangrendelet, vény nélkül kiválthatóvá válik a sürgősségi fogamzásgátló tabletta, valamint új intézkedéscsomag indul a menstruációs szegénység felszámolására.
Fontos hírt kaptak a kisgyermekes magyar szülők: ingyen kaphatják meg ezt a védőoltást a legkisebbek
Már a három év alatti, kockázati csoportba tartozó gyermekek számára is országszerte elérhető a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál az influenza oltóanyag.
Ebben a 8 magyar városban emelkedik a covidosok száma: egyre közelebb van a nagyobb megbetegedési hullám
Országos szinten továbbra is stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, több magyar városban azonban emelkedést mértek a szakemberek.
Nyilvánosságra kerültek az egészségügyi reformtervek: kiderült, hogyan alakították volna át a magyar kórházakat
Hat, összesen mintegy 1650 oldalas dokumentumot tett közzé az Egészségügyi Minisztérium a magyar egészségügy átalakításáról.
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) új biztonsági figyelmeztetés feltüntetésére kötelezi a GLP-1-típusú készítmények gyártóit.
Ingyenessé válhat egy fontos gyerekoltás Magyarországon: addig komoly kiadás vár a szülőkre, mutatjuk az árakat
Közfinanszírozottá tenné a csecsemők RSV elleni megelőző kezelését az Egészségügyi Minisztérium a következő években.
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.