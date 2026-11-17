November 16-án egyszerre tizenhárom ápoló mondott fel az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) intenzív osztályán a jelentős bérkülönbségek és a beígért fizetésemelés elmaradása miatt. A távozók az osztályon dolgozó szakápolók közel felét teszik ki, ami hosszabb távon komolyan veszélyeztetheti az ország egyik legfontosabb traumatológiai központjának működését - számolt be a Népszabadság.

A lap úgy tudja, hogy a tömeges felmondás hátterében elsősorban az egészségügyi intézmények közötti bérszakadék áll. A feszültség még a nyáron éleződött ki, amikor a dolgozók más kórházakból származó bérjegyzékek alapján szembesültek azzal, hogy az intenzív osztályos ápolók máshol havi bruttó 180–260 ezer forinttal is többet keresnek.

A problémát már akkor jelezték a menedzsmentnek. Bár a főigazgató az egyeztetéseket követően személyesen ígért húszszázalékos béremelést november elsejétől, az érintettek végül hivatalos elutasítást kaptak az ápolási igazgatóságtól. Ez a fordulat vezetett a hétfői lépéshez, amellyel az osztály 27-28, közvetlen betegellátást végző szakápolójának csaknem a fele megkezdte egy hónapos felmondási idejét.

A kórház vezetése próbálja menteni a helyzetet, ám a dolgozók nem fogadták el a csupán novemberre és decemberre javasolt átmeneti bérkiegészítést. Mivel hosszú távú és kiszámítható megoldást követelnek, a felmondásukat fenntartják, sőt további ápolók is fontolgatják a távozást.

A Fiumei úti központ Budapest és Pest vármegye baleseti ellátásának alappillére, ahová a legsúlyosabb, sokszor intenzív terápiát igénylő sérültek kerülnek. Bár a felmondási idő alatt, illetve belső átvezénylésekkel az ellátás egyelőre biztosított, komoly kérdés, hogy a magasan képzett szakdolgozók végleges távozása után szűkíteni kell-e az intézmény intenzív osztályos kapacitásait.