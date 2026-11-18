Hat nevelési-oktatási intézményben összesen 373-an betegedtek meg november elején a nagykanizsai járásban. A hányással és hasmenéssel járó megbetegedések miatt indított vizsgálat során a menzai ebédből nagy mennyiségű Bacillus cereus baktériumot mutattak ki. A hatóságok szerint a probléma több ételt és élelmiszer-előállítási folyamatot is érinthetett, a vizsgálat azonban még nem zárult le.

A megyei kormányhivatal közölte, hogy a november 4-én kezdődött tömeges megbetegedések a nagykanizsai járás hat nevelési-oktatási intézményét érintették. A fertőzés következtében közel négyszázan betegedtek meg, elsősorban hányással és hasmenéssel járó tünetekkel.

A Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) által a tegnapi napon közzétett, 45. heti járványügyi jelentése szerint az 1495 érintettből 373-an betegedtek meg, erről mi is beszámoltunk. A tünetek enyhék voltak, kórházi ellátásra egyetlen esetben sem volt szükség.

A hatósági vizsgálat során felmerült az élelmiszer útján történő fertőzés gyanúja. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a november 4-én felszolgált menzai ebédből az előzetes eredmények alapján nagy mennyiségű Bacillus cereus baktériumot mutatott ki. Az ONI korábbi tájékoztatása szerint négy ételmintában igazolták a baktérium jelenlétét. A vizsgálat azonban még nem zárult le. A hatóságok az érintett konyhák felületeiről is vettek mintákat, valamint a dolgozóktól székletmintákat gyűjtöttek. Ezek teljes körű kiértékelése jelenleg is folyamatban van.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a végleges laboratóriumi eredmények alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és népegészségügyi hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ONI jelentése arra is kitért, hogy a kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági szakembereinek előzetes értékelése szerint a vizsgálati eredmények nem csupán egyetlen szennyezett ételre utalnak, hanem több ételt és több technológiai műveletet érintő élelmiszerbiztonsági problémát jelezhetnek.