Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy

A magyarok több mint ötöde naponta dohányzik, a fiatal felnőttek körében pedig minden negyedik ember rendszeresen rágyújt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025-ös adataiból. Bár az elmúlt másfél évtizedben csökkent a dohányzók aránya, jelentős területi és társadalmi különbségek maradtak fenn, miközben a tüdőrák és a COPD egyre komolyabb problémát jelent a nők körében. A hagyományos dohányzás mellett az új nikotintermékek terjedése is aggodalomra ad okot, különösen a fiatalabb korosztályokban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2025-ös adatai szerint a magyar lakosság 21,2 százaléka naponta, további 2,7 százaléka pedig alkalmanként dohányzik. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált népesség közel negyede továbbra is rendszeresen vagy időnként dohánytermékeket fogyaszt. A lakosság 18,4 százaléka már leszokott, míg 57,8 százaléka soha nem dohányzott.

A hosszabb távú adatok ugyanakkor javulást mutatnak. Míg 2009-ben a magyarok 27 százaléka dohányzott naponta, addig 2025-re ez az arány 21,2 százalékra mérséklődött. A csökkenés ellenére a dohányzás továbbra is jelentős népegészségügyi probléma, amelynek egészségügyi következményei sok esetben csak évtizedekkel később jelentkeznek.

A férfiak negyede dohányzik, de a fiataloknál is rossz a helyzet

A KSH statisztikái alapján továbbra is jelentős különbség van a férfiak és a nők dohányzási szokásai között. A férfiak 23,8 százaléka, a nők 18,7 százaléka dohányzott naponta 2025-ben. Az alkalmi dohányosok aránya ugyanakkor közel azonos volt a két nemnél: a férfiaknál 2,8, a nőknél 2,6 százalék.

A korcsoportok közül a 18–34 évesek körében volt a legmagasabb a naponta dohányzók aránya, 25,4 százalék. A 35–64 éveseknél 24,4 százalék, a 65 évesek és idősebbek körében pedig 12,9 százalék volt ez az érték.

Külön figyelmet érdemel a 15–17 éves korosztály helyzete. Ebben a csoportban 2019-ben még 9,4 százalék volt a naponta dohányzók aránya, 2025-re azonban 11,7 százalékra emelkedett. További 4,1 százalékuk alkalmanként dohányzott.

A statisztikák az iskolai végzettség szerinti különbségekre is rávilágítanak. Az érettségivel nem rendelkező, de nyolc általánosnál magasabb végzettségűek körében 32,5 százalék volt a naponta dohányzók aránya, míg a legfeljebb nyolc általánost végzetteknél 28,9 százalék. Az érettségizettek körében 12 százalék, a felsőfokú végzettségűeknél pedig 19,7 százalék dohányzott naponta.

A területi adatok alapján is jelentős eltérések figyelhetők meg a dohányzási szokásokban. A legmagasabb arányt az Észak-Alföldön mérték, ahol a lakosság 27,4 százaléka dohányzott naponta 2025-ben. Ezt Észak-Magyarország követte 25,3 százalékkal, majd a Dél-Dunántúl 23 százalékkal. A legalacsonyabb értéket Budapesten regisztrálták, ahol a lakosság 15,3 százaléka dohányzott naponta. Pest vármegyében 18,4 százalék, Nyugat-Dunántúlon 18,6 százalék volt az arány.

Az Európai Unióban is sokan fogyasztanak rendszeresen dohánytermékeket

A magyarországi adatok mellett az Eurostat legfrissebb, 2025-ös statisztikái is azt mutatják, hogy a dohányzás és a nikotinfogyasztás továbbra is jelentős probléma Európában. Az Európai Unió 16 éves és idősebb lakosságának 16,5 százaléka fogyasztott naponta dohánytermékeket vagy azokhoz kapcsolódó készítményeket, például elektronikus cigarettát, nikotintasakot vagy hevített dohányterméket. Ez enyhe csökkenést jelent 2022-höz képest, amikor még 17,5 százalék volt az arány. A felmérés szerint a lakosság 77,5 százaléka egyáltalán nem használt ilyen termékeket, vagy a vizsgálatot megelőző 12 hónapban nem fogyasztott belőlük.

A nemek között uniós szinten is jelentős különbség látható: a férfiak 20,8 százaléka, a nők 12,6 százaléka fogyasztott naponta dohány- vagy kapcsolódó nikotintermékeket. Mindkét érték csökkent 2022-höz képest, amikor a férfiaknál 22,2, a nőknél 13,1 százalékot mértek. A korcsoportok közül a 35–49 éveseknél volt a legmagasabb a napi fogyasztók aránya, 21,3 százalék. Őket a 25–34 évesek követték 19,9 százalékkal, majd az 50–64 évesek 19,8 százalékkal. A legfiatalabb és a legidősebb korosztályban lényegesen alacsonyabb, 12,1, illetve 9,1 százalékos arányt regisztráltak.

Az országok között jelentősek a különbségek. A legmagasabb arányt Bulgáriában mérték, ahol a 16 éves és idősebb lakosság 26,3 százaléka fogyasztott naponta dohány- vagy kapcsolódó nikotintermékeket. Svédországban 23,9, Horvátországban 23,6 százalék volt ez az érték. A legalacsonyabb arányt Hollandiában regisztrálták, mindössze 9,9 százalékkal, de Írországban (11,7 százalék), Belgiumban (13,6 százalék) és Luxemburgban (13,8 százalék) is viszonylag kevesen használták naponta ezeket a termékeket.

Az uniós országok többségében javult a helyzet: 2022 és 2025 között 17 tagállamban csökkent a napi fogyasztók aránya. A legnagyobb visszaesést Spanyolországban és Luxemburgban mérték, egyaránt 2,1 százalékponttal. Horvátországban és Litvániában viszont 2,7 százalékponttal emelkedett az arány.

A halálozás csökkent az évek során

Az Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Global Burden of Disease 2023 becslései alapján 2010 és 2023 között a 100 ezer lakosra jutó, passzív dohányzásnak tulajdonítható halálozási ráta 41,5-ről 31,1-re csökkent, ami 25,1 százalékos javulást jelent. A vizsgált országok, többek között Magyarország, Ausztria és a többi visegrádi állam közül hazánkban volt a legnagyobb arányú visszaesés.

A javulás üteme a 2010 előtti két évtizedhez képest is felgyorsult, ami arra utal, hogy a dohányzásellenes intézkedéseknek fontos szerepük lehetett a kedvező folyamatokban. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a dohányzásszabályozás eredményei nem önfenntartók, vagyis további intézkedések nélkül nem feltétlenül maradnak fenn hosszú távon.

Egyre nagyobb veszélyben vannak a nők és a fiatalok

A dohányzás egészségügyi következményeire az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) konferenciáján bemutatott adatok is rávilágítottak. Miközben a férfiak körében továbbra is gyakoribb a dohányzás, a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) miatti halálozás náluk csökkenő, a nőknél viszont emelkedő tendenciát mutat. Magyarországon 2025-ben közel 300 ezer diagnosztizált COPD-s beteget láttak el, közülük 128 310 férfit és 160 986 nőt, a tényleges betegszámot azonban 500–600 ezerre becsülik.

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Hasonló folyamat figyelhető meg a tüdőráknál is: a nők megbetegedési és halálozási mutatói egyre közelebb kerülnek a férfiakéhoz. A szakemberek ezért a célzott szűrések fontosságát hangsúlyozzák. Egy nőket célzó programban 3273 alacsony dózisú CT-vizsgálat során 39 tüdődaganatot azonosítottak.

Mindeközben az új nikotintermékek terjedése a fiatalok körében jelent egyre nagyobb problémát. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által koordinált, 14 ország 35 intézményét összefogó JARED projekt szerint a nemzetközi felmérésben részt vevő pedagógusok 43–61 százaléka tapasztalta, hogy az elmúlt két évben nőtt az e-cigarettát és más új nikotintermékeket használó diákok száma. A szakemberek a 12–15 éves korosztályt különösen veszélyeztetettnek tartják.

Horváth Ildikó, az intézet tudományos és oktatási igazgatója szerint a fiatalokat célzó marketing, az ízesítések és a vonzó csomagolások is ösztönözhetik a nikotintermékek kipróbálását. A szakemberek ezért a célzott megelőzés, a korai felismerés és a fiatalok hatékonyabb tájékoztatásának fontosságát hangsúlyozzák.

Novembertől drágulnak a cigaretták

A dohányzás nemcsak súlyos egészségügyi következményekkel jár, hanem jelentős gazdasági terhet is jelent Magyarország számára. A kormány számításai alapján a dohányzás közvetlen és közvetett költségei az utóbbi években a GDP közel 1,7 százalékát tették ki, ami 2025-ben mintegy 1477 milliárd forintot jelentett. Ezzel szemben a dohánytermékek jövedéki és általános forgalmi adójából mindössze 775 milliárd forint bevétel származott, vagyis a becsült társadalmi költségek közel kétszeresen meghaladták az adóbevételeket.

A kormány a terhek mérséklését és az egészségügyi források bővítését a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével is ösztönözné. Az Országgyűlés által elfogadott módosítás értelmében november 1-jétől a cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25 százalékkal, a finomra vágott fogyasztási dohányé pedig 26 százalékkal emelkedik majd. A kormány számításai szerint ez a cigaretták fogyasztói árában körülbelül 5, a hevített dohánytermékeknél pedig 10 százalékos drágulást eredményezhet, bár a tényleges árváltozás attól is függ, hogy a gyártók mekkora terhet hárítanak át a vásárlókra.

A novemberi adóemelés és a januári automatikus adómérték-kiigazítás a kormány várakozásai szerint együttesen mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt eredményezhet, amelyet az egészségügyi ellátás fejlesztésére fordítanának. A magasabb áraktól emellett a dohánytermékek fogyasztásának visszaesését is várják, ami hosszabb távon a dohányzással összefüggő egészségügyi kiadásokat is mérsékelheti.

Korábban jelentős eredményeket hoztak a dohányzásellenes intézkedések

A dohányzási szokások hosszabb távú változásához kapcsolódva a Semmelweis Egyetem kutatói nemrégiben azt vizsgálták, milyen eredményeket hoztak a Magyarországon korábban bevezetett dohányzásellenes intézkedések. Az eredményeket Joó Tamás, az egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgatóhelyettese az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) szeptemberi konferenciáján ismertette.

A Semmelweis Egyetem beszámolója szerint a 2010–2012 között bevezetett intézkedések között szerepelt a nemdohányzók védelmének megerősítése, a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, a képes egészségvédő figyelmeztetések bevezetése, valamint a dohány-kiskereskedelmi rendszer átalakítása.

A változtatások egyik leglátványosabb eredménye, hogy mintegy 85 százalékkal csökkent a dohánytermékeket értékesítő helyek száma Magyarországon. A szabályozási intézkedéseket a passzív dohányzás egészségügyi terheinek jelentős mérséklődése is követte.

Joó Tamás szerint a következő időszakban különösen fontos a leszokástámogatás megerősítése, a különböző nikotintermékek egységesebb nyomon követése, valamint az adózási, hozzáférési és reklámszabályok felülvizsgálata.

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