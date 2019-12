Hihetetlen, hányszor jár dokihoz az átlagmagyar: tényleg kell ennyi vizsgálat?

A magyarok járnak a legtöbbet a dokihoz szinte a teljes EU-ban a statisztikák szerint. Kiderült, hogy egy átlagos hazai állampolgár majdnem havonta keresi fel orvosát, vagy hívja házhoz azt. Mindeközben az OECD adatsorából az derült ki, hogy több mint félmillió magyar nem jut hozzá rendes orvosi ellátáshoz.

A magyarok járnak a legtöbbet orvoshoz szinte az egész EU-ban - derült ki az Eurostat adataiból. A közölt táblázat szerint hazánkban 10,9 orvosi "konzultáció" jutott egy főre 2017-ben, tehát egy átlagos magyart majdnem havonta lát a doki. Itt kell megjegyezni, hogy az uniós statisztikai hivatal az orvosi "konzultáció" fogalma alá veszi a rendelőben tett látogatást, a házhoz hívott doktort és a kórházi látogatásokat is. Egyedül a fekvőbetegellátásban töltött időt nem vették ezekkel egy kalap alá - illetve az ahhoz kapcsolatos utókezeléseket, kontrollokat.

Hozzánk hasonlóan gyakorta látja orvos a szlovákokat, a németeket pedig egyel kevesebbszer. A környező nemzetek közül a románok járnak a legkevesebbet orvoshoz, öt látogatás jutott egy emberre 2017-ben, de a bolgárok is átlagban csak kéthavonta voltak. Horvátországban 6,47, Ausztriában 6,53 a szlovéneknél pedig 6,6 az átlag. Náluk a lengyek eggyel többször jártak a dokinál, a szerbeknél pedig 7,7 orvoslátogatás volt az átlag, Csehországban pedig majdnem 8 jutott egy főre 2017-ben.

Százezreknek csak álom a háziorvos

Korábban a Pénzcentrum is kielemezte az OECD adatait az egészségügyi rendszer lefedettségéről: ha összevetjük azokat a számokat a mostani, Eurostat eredményekkel, akkor kiderül, hogy a magyarok annak ellenére járnak a legtöbbet orvoshoz az EU-ban, hogy nálunk a rendszer lefedettsége csak 94 százalékos - tehát a teljes népességre vetítve több mint félmillióan lehetnek azok, akik nem jutnak megfelelő ellátáshoz.

Az aggasztó hazai számok mögött többek között az is állhat, hogy rengeteg településen nincsen például háziorvos. A Pénzcentrum a nyáron több mint 350 ilyen helyet talált Magyarországon.

Ennyit vannak kórházban a magyarok

A szervezet azt is megnézte, hogy a tagországok polgárait átlagosan hány napig kezelik a kórházakban. Az OECD kiemeli: ez a mutató reflektál többek között az ellátás hatékonyságára is, hiszen minél rövidebb ideig tart egy kezelés, annál kevesebbe kerül egy beteg ellátása.

A hosszabb tartózkodás jelezheti az ellátás rossz koordinációját, amelynek eredményeként egyes betegek szükségtelenül a kórházban várnak, amíg a rehabilitációt vagy a hosszú távú gondozást elkezdhetik

- világított rá a szervezet. Ugyanakkor hozzátesztik, bizonyos esetekben az sem ideális, ha a beteget túl korán engedik ki, fontos megtalálni az egyensúlyt. A 2017-es adatok szerint az OECD tagállamokban az átlagos kórházban töltött idő 7,7 nap volt. Ezzel szemben Magyarországon átlagosan 9,6 napot töltenek a betegek az intézményekben, ami a negyedik leghosszabb intervallum a rangsorban. előttünk csak Franciaország (9,9 nap), Oroszország (11 nap), Japán (16,2 nap) és Dél-Korea (18,5 nap) áll.

A régiós összevetésben Magyarország vezet, bár nem sokkal maradtak el mögöttünk a csehek sem, akiknél 9,3 nap az átlag. Érdemes azonban azt is megnézni az OECD összegzésében, hogy mialatt a legtöbb tagállamban stagnáltak, vagy csökkentek a számok 2000 és 2017 között, addig nálunk egy keveset emelkedett is az átlag. Ausztriában például több mint egy nappal kevesebbet töltenek kórházban az emberek, csak 8,3 napot egy évben, Szlovákiában pedig 7,3 az átlag. Még náluk is jobbak a lengyelek és a szlovének kilátásai, ott átlagban hét napig tart egy kezelés.