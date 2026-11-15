Lebukott az állatorvos: állatkínzás kísérlete és csalás miatt eljárást indítottak ellene

Megfelelő végzettség és jogosultság nélkül végezhetett állatorvosi tevékenységet egy nő egy XI. kerületi állatorvosi rendelőben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap. A XI. kerületi rendőrkapitányság munkatársai - állampolgári bejelentés alapján - november 3-án tartottak ellenőrzést a rendelőben.

Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy az állatorvosként dolgozó nő külföldön szerzett diplomáját nem honosította, így Magyarországon ilyen tevékenységet nem folytathatott volna. Ennek ellenére rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.

Az ellenőrzés napján két kutyának bódító hatású injekciót adott, majd fogkőeltávolítást végzett rajtuk. A rendelőben talált kezelési dokumentumokon is az ő neve szerepelt állatorvosként.

Az állatorvos ellen állatkínzás kísérlete és csalás miatt eljárást indítottak

A rendőrök a nőt előállították, az ügyben állatkínzás vétségének kísérlete, valamint csalás vétsége miatt eljárást indítottak. A XI. kerületi rendőrkapitányság és a Pest Megyei Kormányhivatal állategészségügyi Osztálya vizsgálja az eset körülményeit, illetve azt is, hogy korábban hány állatot láthatott el jogosulatlanul - közölte a BRFK.