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Az állatorvos megtisztítja a kutya fogait, eltávolítva a fogplakkot és a fogkövet, hogy elősegítse a szájüregi egészséget és megelőzze az ínybetegségeket. Egy professzionális állatorvosi rendelőben az állatorvos megtisztítja a kutya fo
Egészség

Lebukott az állatorvos: állatkínzás kísérlete és csalás miatt eljárást indítottak ellene

MTI
2026. november 15. 16:28 2 perc

Megfelelő végzettség és jogosultság nélkül végezhetett állatorvosi tevékenységet egy nő egy XI. kerületi állatorvosi rendelőben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap. A XI. kerületi rendőrkapitányság munkatársai - állampolgári bejelentés alapján - november 3-án tartottak ellenőrzést a rendelőben. 

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Az ellenőrzés során a rendőrök megállapították, hogy az állatorvosként dolgozó nő külföldön szerzett diplomáját nem honosította, így Magyarországon ilyen tevékenységet nem folytathatott volna. Ennek ellenére rendszeresen látott el állatokat, elmondása szerint műtéteket is végzett.

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Az ellenőrzés napján két kutyának bódító hatású injekciót adott, majd fogkőeltávolítást végzett rajtuk. A rendelőben talált kezelési dokumentumokon is az ő neve szerepelt állatorvosként.

Az állatorvos ellen állatkínzás kísérlete és csalás miatt eljárást indítottak

A rendőrök a nőt előállították, az ügyben állatkínzás vétségének kísérlete, valamint csalás vétsége miatt eljárást indítottak. A XI. kerületi rendőrkapitányság és a Pest Megyei Kormányhivatal állategészségügyi Osztálya vizsgálja az eset körülményeit, illetve azt is, hogy korábban hány állatot láthatott el jogosulatlanul - közölte a BRFK.

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Címlapkép: Getty Images
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