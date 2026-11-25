A budapesti rövid távú lakáskiadásról szóló vita évek óta egyszerre lakhatási, turisztikai, városüzemeltetési és politikai kérdés. A kormány most néhány hónappal meghosszabbítaná a magán- és egyéb szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratóriumot, miközben Terézvárosban már tiltásról döntöttek, Erzsébetvárosban pedig továbbra is napirenden van a bulinegyed jövője. Ongjerth Richárd Hild János-díjas urbanistával, várostervezővel, városkutatóval, a DRO Studio ügyvezetőjével arról beszélgettünk, miért tartja téves iránynak az Airbnb önmagában történő tiltását, hogyan sodródott Budapest az olcsó buliturizmus felé, és miért lenne szerinte kulcskérdés a belső-erzsébetvárosi éjjel-nappali nyitvatartás újragondolása.

Pénzcentrum: Egy friss törvényjavaslat szerint néhány hónappal meghosszabbodhat a budapesti magán- és egyéb szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium. Ön ezt szimplán technikai lépésnek látja, vagy annak a jele, hogy a kormányzat szabályozási fordulatra készül a rövid távú lakáskiadás ügyében?

Ongjerth Richárd: Én ezt elsősorban technikai hosszabbításnak látom, amely valószínűleg információgyűjtésre, felkészülésre és a következő lépések előkészítésére szolgálhat. Az, hogy a kérdés napirenden van, egyáltalán nem lep meg, hiszen a rövidtávú lakáskiadás, a budapesti lakhatási helyzet és a belvárosi turizmus ügye évek óta összekapcsolódik. Az viszont már inkább meglepett, hogy ilyen gyorsan született egy újabb döntés.

Magát a moratóriumot viszont fölösleges eszköznek tartom, mert már az elrendelése is téves beavatkozás volt. Nem azért, mert ne lenne probléma a rövid távú lakáskiadással, hanem azért, mert az Airbnb csak egy tünet. Ha azt mondjuk, hogy nem lehet több ilyen szálláshelyet nyilvántartásba venni, attól még nem oldottuk meg azt az alapvető kérdést, hogy Budapest turizmusa milyen irányba fejlődött, milyen vendégkört vonz, és milyen városi konfliktusokat termel újra.

Vagyis Ön szerint nem önmagában az Airbnb okozza Budapest turisztikai és lakhatási problémáit?

A rövid távú lakáskiadás egy létező, szabályozandó jelenség, de nem lehet kiszakítani abból a nagyobb rendszerből, amelyben Budapest turizmusa az elmúlt másfél évtizedben alakult. Én úgy látom, hogy a magyar turizmus általában, Budapest turizmusa pedig különösen a spontán folyamatok áldozatává vált. Ha nincsenek valódi szabályozók, nincsen világos stratégia, és nincsen olyan intézményi háttér, amely a város turizmusát érdemben menedzseli, akkor minden szereplő azt csinálja, ami neki rövid távon a legelőnyösebb. Ez teljesen természetes piaci magatartás: a vendéglátós, a lakáskiadó, a befektető, a szállásadó és maga a turista is a számára legegyszerűbb, legjövedelmezőbb vagy legkényelmesebb megoldást keresi. A gond az, hogy ezekből az egyéni racionalitásokból városi szinten nagyon könnyen irracionális végeredmény születik. Budapesten nagyjából 2010 körül szűnt meg az a fővárosi turisztikai háttér, amely korábban legalább valamennyire fókuszáltan foglalkozott ezzel a területtel. Utána a turizmus egyre inkább mellékszállá vált a városmárkázás, a kulturális szervezés vagy más fővárosi feladatok mellett. Közben viszont megérkeztek a fapados légitársaságok, felfutott a romkocsmák helyén kinövő bulinegyed, majd néhány évvel később tömegessé vált az internetalapú rövid távú szálláskiadás is. Ezek együtt alakították át Budapest turisztikai szerkezetét.

Mikor és hogyan indult el Budapest abba az irányba, amelynek ma a belvárosi lakók, a rövid távú lakáskiadók, a szállodások és a vendéglátósok is érzik a következményeit?

Több folyamat találkozott. Az egyik fontos fordulópont az volt, amikor Belső-Erzsébetvárosban lehetővé vált az éjjel-nappali nyitvatartás. Ez lényegében megteremtette a buliturizmus intézményes alapját azon a területen, amelyet korábban romkocsma-negyedként vagy zsidó negyedként emlegettünk, később viszont egyre inkább bulinegyedként vált ismertté. Ehhez jött a Malév megszűnése után az olcsó repülés felfutása, amikor a fapados társaságok nagyon könnyen elérhetővé tették Budapestet azoknak a turistáknak is, akik rövid időre, viszonylag alacsony költéssel, elsősorban szórakozni érkeztek. Majd erre rakódott rá a 2010-es évek közepétől az Airbnb és általában az internetalapú rövid távú szálláskiadás gyors terjedése.

Fontos hozzátenni, hogy a magánszálláskiadás Magyarországon nem új jelenség, hiszen már a hatvanas évektől létezett, elég csak az IBUSZ-szobákra vagy a balatoni szobakiadásra gondolni. Ami új volt, az a volumen, a technológiai közvetítés, a belvárosi koncentráció és az, hogy mindez egy olyan turisztikai modellhez kapcsolódott, amelyben az olcsó, gyors, bulira épülő városlátogatás túl nagy szerepet kapott.

Budapestet sok nemzetközi ajánló még mindig olcsó városként pozicionálja, miközben a helyiek számára az éttermek, a lakhatás és a mindennapi városi szolgáltatások már egyáltalán nem tűnnek olcsónak. Ez milyen torzulást okoz a turizmusban?

Budapest sok nemzetközi összehasonlításban ma is az olcsóbb városok között jelenik meg, és ez nemcsak a szállásárakra vonatkozik, hanem a napi költés egészére: étteremre, italra, közlekedésre, szórakozásra, vásárlásra. Ez önmagában nem volna tragédia, hiszen minden városnak van olcsóbb és drágább kínálata, de Budapesten az olcsó szegmens aránya túl nagyra nőtt a turizmus teljes szerkezetén belül. A turizmus ideális esetben piramisszerűen épül fel: vannak magas költésű vendégek, vannak középkategóriás turisták, és vannak alacsonyabb költésű utazók is. Budapest esetében azonban az elmúlt években túl nagy súlyt kapott az a vendégkör, amely olcsó repüléssel érkezik, olcsó szállást keres, intenzíven használja az éjszakai gazdaságot, de közben fajlagosan nem feltétlenül költ annyit, amekkora arányban terheli a várost.

Ez nem morális kérdés, vagyis nem arról van szó, hogy ki a jó turista és ki a rossz turista. Arról van szó, hogy ha egy város turisztikai márkája egyre inkább arra épül, hogy ide olcsón el lehet jönni inni, bulizni és elengedni magunkat, akkor azok a vendégek, akik kulturális, gasztronómiai, építészeti, konferencia- vagy minőségibb városlátogató élmények miatt jönnének, kevésbé fogják vonzónak látni ugyanazt a várost.

A bulinegyed működését sokszor próbálták már finomítani zajvédelmi szabályokkal, lakossági panaszkezeléssel, önkorlátozó intézkedésekkel, sőt éjszakai polgármesterrel is. Ezek szerint nem oldották meg a helyzetet.

Ezen megoldások többsége nem a probléma gyökerét érintette. Lehet zajlimitet előírni, lehet az ajtókat csukva tartatni, lehet figyelmeztetni a vendéglátóhelyeket, de ha egy nagyon szűk városszövetben egyszerre több ezer ember mozog éjszaka az utcán, akkor nemcsak az egyes helyek zajáról beszélünk, hanem magáról a tömegről. A lakókat nem kizárólag az zavarja, ami egy adott kocsma falain belül történik, hanem az is, ami az utcán zajlik.

Évekkel ezelőtt végignéztem az engedélyezett helyeket Belső-Erzsébetvárosban, és az jött ki, hogy nagyságrendileg húszezer éjszakai nyitvatartásra engedélyezett férőhelyről beszélünk. Ha ennek csak egy része mozdul meg egy éjszaka, és tudjuk, hogy az emberek több helyet is végigjárnak, akkor a környék egyszerűen túlterhelődik. Ezt nem lehet pusztán technikai zajvédelmi megoldásokkal kezelni.

Szerintem a valódi megoldás a belső-erzsébetvárosi éjjel-nappali nyitvatartás megszüntetése, vagyis egy érdemi, például éjfélig tartó záróra bevezetése lenne. Ez nem példa nélküli, hiszen Budapest más belső kerületeiben is hasonló korlátok léteznek. A különbség az, hogy pont ott nincs ilyen szabály, ahol a legnagyobb a koncentráció.

Ez nagyon erős beavatkozás lenne, amely nyilvánvalóan sok vendéglátóhelynek és szállásadónak fájna. Nem állna fenn annak a veszélye, hogy a belváros egy része egyszerűen elveszíti az éjszakai gazdaságát?

Nem gondolom, hogy ez tönkretenné a belvárost, de kétségtelenül átalakítaná. Aki kizárólag arra építette az üzleti modelljét, hogy hajnalig nagy tömegeknek ad el alkoholt, annak ez fájna. Ettől azonban még nem szűnne meg a vendéglátás, nem ürülne ki a város, és nem lenne halott Belső-Erzsébetváros. Egyszerűen más típusú vendéglátásnak, más típusú turizmusnak és más típusú városi életnek nyílna tér. Azt is fontos látni, hogy egy ilyen döntést nem egyik napról a másikra kellene bevezetni. Lehetne adni egy év felkészülési időt, amely alatt a vállalkozások végiggondolhatják, hogyan alakítják át a működésüket, milyen nappali, esti, kulturális, gasztronómiai vagy más típusú szolgáltatással tudnak versenyképesek maradni. Nem az a cél, hogy bárkit büntessünk, hanem az, hogy a város ne egyetlen, nagyon zajos és nagyon konfliktusos turisztikai modell foglya legyen. Ha megszűnne az a vonzerő, hogy Budapesten egy belvárosi negyedben gyakorlatilag korlátlanul lehet egész éjszaka bulizni, akkor azok a turisták, akik kizárólag ezért jönnek, részben eltűnnének. Lehet, hogy elmennének más városba, de ez Budapest szempontjából nem feltétlenül veszteség, ha közben megnyílik a lehetőség egy kiegyensúlyozottabb, magasabb hozzáadott értékű turizmus előtt.

Az az állítása, hogy ha a buliturizmus visszaszorulna, akkor az Airbnb-probléma organikusan megoldódna?

Jelentős részben igen, mert a rövid távú lakáskiadás egy része éppen erre a vendégkörre épült rá. Ha kevesebb olyan turista érkezik, aki olcsó, belvárosi, többfős szállást keres, és hajnalig bulizik, akkor a rövid távú lakáskiadás egy része elveszíti a mai üzleti logikáját. Nem azt mondom, hogy eltűnne az Airbnb, és nem is gondolom, hogy teljesen el kellene tüntetni. Én magam is szoktam külföldön rövid távú lakáskiadást igénybe venni, és ettől még nem hívják rám a rendőröket. A kérdés nem az, hogy létezhet-e ilyen szállásforma, hanem az, hogy milyen vendégkörre, milyen városrészekben, milyen társasházi és településszerkezeti feltételek mellett, milyen ellenőrzéssel és milyen korlátokkal működik. A Covid idején egyébként látszott, hogy amikor nincs turizmus, sok lakás visszakerül a hosszú távú bérleti piacra. Ez azt mutatja, hogy a piac képes alkalmazkodni, ha a környezet megváltozik.

Éppen ezért mondom azt, hogy nem a rövid távú lakáskiadás önmagában a fő ellenség, hanem az a turisztikai szerkezet, amely bizonyos városrészekben túlzottan ráépült az olcsó buliturizmusra. Ha ezt a kínálati oldalt kezeljük, akkor az Airbnb-probléma egy része is enyhülhet.

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Ez hatással lehetne a budapesti albérletárakra is, vagy túlzás azt várni, hogy a rövid távú kiadás visszaszorulásától érdemben olcsóbb lenne a lakhatás?

Valamilyen hatása biztosan lenne, de óvatos lennék azzal, hogy ettől gyors és látványos albérletár-csökkenést várjunk. A budapesti lakáspiacot sok tényező mozgatja: jövedelmek, infláció, kamatkörnyezet, befektetői magatartás, lakásépítés, demográfia, külföldi és belföldi kereslet, és ezek mellett természetesen a rövid távú lakáskiadás is. Ha jelentős számú lakás visszakerülne a hosszú távú piacra, az fékezhetné az árakat, bizonyos mikropiacokon akár csökkentő hatása is lehetne. De Magyarországon az ingatlanárak és bérleti díjak sokszor úgy korrigálnak, hogy nominálisan nem feltétlenül zuhannak nagyot, hanem inkább stagnálnak, miközben az infláció idővel csökkenti a reálértéküket. Azt tehát nem mondanám, hogy a záróra vagy az Airbnb visszaszorulása önmagában megoldja a lakhatási válságot, de azt igen, hogy egy túlterhelt belvárosi lakáspiacon minden olyan lépés számít, amely csökkenti a lakások befektetési célú, turisztikai hasznosításának nyomását.

Ha Budapest el akar mozdulni az olcsó buliturizmustól, milyen vendégkört kellene megcéloznia? A prémiumturizmus évek óta visszatérő hívószó, de azt látni kell, hogy ez önmagában nem tud eltartani egy nagyvárosi turisztikai ökoszisztémát.

Nem arról van szó, hogy csak luxusturistákat kellene idehozni, mert ez illúzió. A prémiumszegmens fontos, de mindig is a turizmus kisebb részét fogja adni. Sokkal inkább az lenne a cél, hogy Budapest turizmusa kiegyensúlyozottabb legyen: több kulturális, gasztronómiai, konferencia-, városlátogató és minőségi középkategóriás vendég érkezzen, akik nem kizárólag az olcsó alkohol és az egész éjszakás buli miatt választják a várost. Ehhez viszont kínálatot is kell építeni. Több kulturális programra, jobb városi élményekre, erősebb desztinációmenedzsmentre, tudatosabb marketingre és megfelelő szállásstruktúrára van szükség. Budapest nagyon sok értékkel rendelkezik, de ezeket nem elég hagyni maguktól működni. A városnak el kell döntenie, hogy mit akar mutatni magából, milyen turistákat akar megszólítani, és milyen városi életminőséget akar megőrizni a lakóinak.

A szállásstruktúrában hol látja a legnagyobb hiányt? Az elmúlt években sok szó volt az ötcsillagos szállodákról, miközben többen mondják, hogy a középkategória gyengébb Budapesten.

Én is azt gondolom, hogy Budapestnek több jó minőségű három- és négycsillagos szállodára lenne szüksége. Nem mindenki akar vagy tud ötcsillagos hotelben megszállni, de nagyon sok olyan vendég van, aki kulturált, csendes, jól működő, középkategóriás szállást keres, és nem feltétlenül szeretne egy bulinegyed közepén lakni. A szállodapiacot ráadásul térben is szét kellene húzni. Nem normális, ha mindenki kizárólag a belvárosban akar fejleszteni, miközben Budapestnek vannak olyan átmeneti zónái, közlekedésileg jól kapcsolt területei, ahol három- vagy négycsillagos szállodák teljesen jól működhetnének. Egy luxushotelt nyilván nem a város peremére tesznek, de egy középkategóriás lánc megfelelő közlekedési kapcsolattal már egészen más logikával gondolkodhat.

Itt viszont megint a város szerepéhez jutunk vissza. A befektető önmagától oda megy, ahol biztosabbnak látja a megtérülést. Nem az ő dolga a városszerkezet kiegyensúlyozása, hanem a városé, a kerületeké és a fejlesztéspolitikáé. A befektetőket meg kell keresni, meg kell győzni, helyzetbe kell hozni, és olyan kereteket kell teremteni, amelyek mellett nemcsak a legszűkebb belváros tűnik értelmezhető fejlesztési terepnek.

A befektetők gyakran azt mondják, hogy ők csak ott fejlesztenek, ahol biztosnak látják a megtérülést, vagyis elsősorban a belvárosban. Hogyan lehetne őket mégis más városrészek felé terelni?

Úgy, hogy a városnak aktív szerepet kell vállalnia. A befektető nem várospolitikai szereplőként viselkedik, hanem befektetőként, vagyis oda megy, ahol a számításai szerint a legjobb a megtérülés. Ez teljesen érthető. A város feladata viszont az, hogy kereteket, ösztönzőket, információt és biztonságot adjon ahhoz, hogy más területek is értelmezhető fejlesztési célponttá váljanak. A befektetőkért dolgozni kell. Nem elég várni, hogy majd valaki felfedez egy átmeneti zónát vagy egy kevésbé divatos városrészt. Be kell mutatni a lehetőségeket, közlekedési, szabályozási, városfejlesztési és piaci szempontból is érthető ajánlatot kell adni. Korábban voltak olyan időszakok, amikor Budapest nemzetközi ingatlanpiaci eseményeken egységes városi jelenléttel tudta megmutatni, merre szeretne fejlődni, és ezzel hátteret adott a magánszereplők üzleti tárgyalásaihoz is.

A fővárosnak nem kell minden üzletet maga megkötnie, de azt megteheti, hogy irányt mutat. Ha a beruházók üzletet kötnek, abból végső soron a város is fejlődhet, feltéve, hogy a fejlesztések nem szétfeszítik, hanem erősítik a városszerkezetet.

A készülő budapesti turisztikai stratégia jelenthet fordulatot, vagy túl erősek azok az érdekek, amelyek a jelenlegi szerkezet fenntartásában érdekeltek?

A stratégia önmagában jó hír, és szakmailag fontos, hogy Budapest végre újra elkezdett szervezetten gondolkodni a saját turizmusáról. De egy stratégia csak akkor ér valamit, ha van mögötte politikai akarat, intézményi kapacitás, pénz, adat, felhatalmazás és együttműködés. A turizmust nem lehet pusztán kommunikációval irányítani, ahhoz valódi döntéseket is kell hozni.

A mostani helyzetnek nagyon sok haszonélvezője van, és nagyon sok kárvallottja is. Haszonélvezők azok, akik az olcsó, nagy tömegű, éjszakai turizmusra építették a vállalkozásukat, és kárvallottak azok a lakók, akik nem tudnak aludni, azok a szálláshelyek, amelyek minőségibb vendégkörre építenének, vagy azok a városi szereplők, akik Budapest hosszabb távú presztízsében érdekeltek.

Ha elindul egy átstrukturálódás, az biztosan konfliktusokkal jár. De ez nem ok arra, hogy ne történjen semmi. Budapest ma már nem engedheti meg magának, hogy csak sodródjon. A turizmus túl fontos gazdasági, társadalmi és városfejlesztési kérdés ahhoz, hogy minden szereplő külön-külön húzza a maga irányába.

(Gosztola Judit)