Több pécsi iskolában is elhalasztanák a szülők a hatodikosok kötelező Di-Per-Te-oltását, mert aggódnak a magyar nyelvű tájékoztató nélküli, számukra ismeretlen nevű vakcina miatt. A hatóságok szerint az oltóanyag biztonságos és teljesen megegyezik a korábbival, a tartós oltásmegtagadás pedig komoly eljárást, végső esetben akár a gyermek családból való kiemelését is maga után vonhatja - írta a Népszabadság.

A torokgyík, a szamárköhögés és a merevgörcs ellen védelmet nyújtó kötelező vakcinát hagyományosan a hatodik osztályosok kapják meg. Idén azonban a korábban megszokott Adacel helyett a Triaxis nevű oltóanyagot adják be a gyerekeknek. Az új elnevezés és a magyar nyelvű betegtájékoztató hiánya sok szülőben bizalmatlanságot keltett. Van olyan pécsi általános iskola, ahol egy érintett osztály tanulóinak felénél a szülők egyelőre nem engedélyezték a vakcina beadását. Az érintettek hangsúlyozzák, hogy nem oltástagadók, csupán ragaszkodnak a megfelelő, magyar nyelvű dokumentációhoz a tisztánlátás érdekében.

A bizonytalanság több pécsi intézményt is érint, az iskolák vezetői megerősítették, hogy számos család kérte az oltás elhalasztását. Mivel az aggodalom más településeken is felütötte a fejét, a hazai gyógyszerfelügyeletért felelős Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) még a múlt hónapban, októberben közleményt adott ki a helyzet tisztázására.

A hatóság tájékoztatása szerint a Triaxis és az Adacel hatóanyaga, valamint minősége teljesen megegyezik, a készítményt csupán eltérő néven engedélyezték és forgalmazzák a különböző országokban. A névváltás semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent, az oltóanyag a szokásos szakmai előírások szerint biztonságosan alkalmazható.

A következő hetekben dől el, hogy a hivatalos iránymutatás megnyugtatja-e az aggódó szülőket. Fontos ugyanakkor tudni, hogy ha valaki tartósan és alapos orvosi indok nélkül tagadja meg gyermeke kötelező védőoltását, azzal hatósági eljárást von magára. Ez a folyamat a legvégső esetben azzal is végződhet, hogy a gyermeket átmenetileg kiemelik a családjából.