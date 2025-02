Vadiúj sztármeló hódít itthon: brutálisan meggazdagodhat, aki idejében vág bele

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük 2025 6. hetének legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

A 2025-ös esztendő legutóbbi hetében is jöttek sorra a fontos gazdasági és pénzügyi hírek. Foglalkoztunk új munkaerőpiaci lehetőségekkel, a Magyarországot sújtó leépítési hullámmal, lakhatási válsággal és az élelmiszerárak miatt kialakult bojkott ötletével, amely rengeteg hazai kereskedőt sújthat. Lássuk a hét legizgalmasabb témáit!

Új csodameló hódít Magyarországon: durván meggazdagodhat, aki még időben vág bele

Amikor a drónokról hallunk, sokaknak elsőre a lenyűgöző légi felvételek vagy a modern haditechnológia ugrik be. Pedig ezek az eszközök az élet számos területén bizonyítják hasznosságukat: az építőipartól a várostervezésen át egészen a mezőgazdaságig. Magyarországon a drónkutatás meglepően előkelő helyen áll, köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek és az egyre szélesebb körű alkalmazásoknak. Ennek kapcsán interjúnkban Korcz Miklóssal, a Széchenyi István Egyetem drónkutató részlegének vezetőjével beszélgettünk a hazai kutatások jelenéről és jövőjéről, valamint arról, milyen szerepet tölthetnek be a drónok a mindennapjainkban.

Érik a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyar juthat koldusbotra idős korára

Ahogy sok más fontos döntést is hajlamosak vagyunk halogatni, úgy a nyugdíjas évekre való felkészülést is gyakran túl későn kezdjük el. Sokan csak akkor kezdenek el foglalkozni vele amikor már vészesen közeleg a nyugdíjba lépés időpontja és ez megdöbbentő hátrányt jelenthet. A halogatás olyan szinteket ölt, hogy az érdeklődők 24 százalékának már kevesebb mint 10 éve marad a nyugdíjig. Ez pedig azt jelenti, hogy már nincs elég idejük arra, hogy teljes mértékben kihasználják az állami támogatású nyugdíjmegtakarítási lehetőségeket.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg jöhet az 55 éves nyugdíjkorhatár? Kiderült: ekkora árat kellene fizetni érte Manapság egyre gyakrabban hallani nyugdíjkorhatár-emelésről, így a valóságtól elrugaszkodottnak tűnhet, ha valaki éppen a nyugdíjkorhatár csökkentését szeretné.

Fű alatt már beindult a kirúgási hullám a hazai cégeknél: sokaknak esélytelen lesz új állást találni

Tömeges leépítés nem várható, de egyre jellemzőbb jelenség, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket nem hosszabbítják meg, valamint a kölcsönzött munkaerőtől is több esetben válnak meg a cégek - mondta a Pénzcentrumnak Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke, amikor arról kérdeztük, mi állhat amögött, hogy csökkent a kékgalléros foglalkoztatottak száma a legtöbb megyében. Hozzátette: az is jellemző, hogy a nyugdíjba menő dolgozókat nem pótolják. A szakszervezeti vezető szerint nagyon nehéz lesz munkát találnia annak a fizikai melósnak, akit mostanában bocsátanak el. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a folyamat szoros összefüggésben van a gazdaság teljesítményével - ami két éve stagnál -, szerinte főképp a feldolgozóipart érintheti. Hozzátette: csalóka lehet például az építőipar vegetációs időszaka, vagy az is, hogy a vendégmunkások vélhetően nem látszanak a KSH számaiban.

EZ IS ÉRDEKELHET Így élnek túl magyarok tömegei a munkahelyeken: ezt verték beléjük, óriási tévúton vannak A Pénzcentrum interjút készített Lénárt Viktorral, a ZEL Group alapító CEO-jával, aki több mint 25 éve foglalkozik szervezetfejlesztéssel és coachinggal.

EZ IS ÉRDEKELHET Titkon leépítési dömping megy Magyarországon? Sok fizikai melóst küldhettek el ebben a megyében Ugyan a foglalkoztatottsági adatok összességében enyhe növekedést mutattak, de ezeket részletesen megvizsgálva kiderült, fizikai munkásokból jelentősen kevesebb lett egy év alatt.

Sehogy sem jön ki a matek: ők azok a magyarok, akiknek esélyük sincs egy új lakásra

Idén januárban 290 800 forintra emelkedett a bruttó minimálbér, ami kedvezmények nélkül számolva nettó 193 382 forintnak felel meg. A továbbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen esélyekkel indul neki egy minimálbérből élő (házas)pár a hitelfelvételnek – mekkora hitel felvételére lehetnek jogosultak, illetve az mire elég a jelenlegi lakáspiaci árak mellett. A helyzet nem túl biztató – a jelenlegi lakásárak mellett azt kell mondanunk, hogy a minimálbérből élők számára csak átlagon aluli mérettel rendelkező lakás megvásárlása lehet reális cél, ha egyáltalán.

Így toborozzák a "bukott" magyarokat külföldön: ekkorák a francia idegenlégiós fizetések

A Francia Idegenlégió a világ egyik legismertebb és legkeményebb katonai szervezete, amely szigorú fizikai és pszichológiai követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. A 17 és fél és 39 év közötti jelentkezőknek személyesen kell megjelenniük egy toborzóállomáson Franciaországban, ahol orvosi és alkalmassági vizsgálatokon esnek át. A kiképzés négy hónapig tart, és rendkívül megterhelő mind fizikailag, mind mentálisan. Az első szerződés öt évre szól, amely után lehetőség van hosszabbításra vagy leszerelésre. A Francia Idegenlégió fizetés kezdőknél 1 200–1 500 euró (kb. 450 és 610 ezer forint között bruttó), de a tapasztalt katonák akár 2 000 eurót, tehát megközelítőleg 814 ezer forintot bruttó is kereshetnek. A légió teljes ellátást biztosít, és a szolgálat alatt megszerezhető a francia állampolgárság is. Az élet a légióban kemény és áldozatokkal jár, de egy új kezdetet is jelenthet azok számára, akik elkötelezettek a katonai karrier mellett.

EZ IS ÉRDEKELHET 800 ezres fizetés vár ebben a szakmában: diploma nem kell, tömegeket keresnek Minden korábbinál súlyosabb krízishelyzet állt elő a fuvarozásban, a munkaerőhiány az egekbe szökött, emiatt a bérigények is elszabadultak.

Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak az első dátumok, ezek a kerületek készülhetnek márciusban

Megjelent az első lomtalanítási dátum a MOHU honlapján. A lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad változatlan: a megszokott rendszert, az utcára előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban kipakolt szemetet 2027-ig végleg felszámolják a friss tervek szerint. Addig is, az átmeneti időszakban a kerületek dönthetnek, hogy milyen formában történik a lomtalanítás. A lomtalanítási dátumokat az FKF helyett már a MOHU teszi közzé.

EZ IS ÉRDEKELHET Robban a januári bírságbomba: 50-300 ezret is fizethetnek az ingatlantulajok A MOHU külön járatrendszerben gyűjtik össze a fenyőfákat. Aki szabálytalanul szabadul meg a karácsonyfától, komoly büntetést kaphat.

Új adókat vezettek be Magyarországon: 2025-ben már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista

A legtöbb településen 2025-ben sem változott az idegenforgalmi adó és nem vezettek be más új adót sem. Egyes helyeken azonban, ahol eddig nem szedtek pénzt a vendégéjszakákért, vagy más jogcímen most bevezették az adót, máshol pedig a meglévő díjakat emelték meg. 2025-ben legfeljebb 804,5 forintot lehet elkérni egy vendégéjszakáért, arról a települések saját hatáskörben döntenek, hogy ez alatt mennyit kérnek el. A friss adatok alapján nem egy helyen emelték 2025. január 1-től 800 forintra az idegenforgalmi adót. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy két településen eltörölték, egy helyen pedig csökkentették a közterhek mértékét.

EZ IS ÉRDEKELHET Iparűzési adó 2025: az adó mértéke, számítása, lekérdezés és minden határidő egy helyen Helyi iparűzési adó 2025: mennyi az iparűzési adó mértéke, mikor van az iparűzési adó határidő és hova kell fizetni az iparűzési adót? Bonyolult az iparűzési adóelőleg számítása?

Rengeteg magyar készül erre a bankszámlájával: érik a katasztrófa, ez nagyon fájni fog

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az infláció Magyarországon az elmúlt évek során mindennapi témává vált, hiszen a hirtelen és tartós áremelkedések érezhetően megnehezítették az emberek mindennapi életét. A forint gyengülése és az euróárfolyam kilövése már nem csak gazdasági szakértők, hanem minden magyar átlagember számára is kézzelfoghatóvá vált: az élelmiszerárak növekedése, az energiaszámlák terhei és a mindennapi szolgáltatások díjai szinte mindenkit érintenek. Még azok is, akik az elmúlt években béremelésben részesültek, gyakran érzik úgy, hogy a hó végén egyre kevesebb pénz marad a zsebükben.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem mindegy milyen feltételekkel választunk bankszámlát! Ezekre kell figyelni a szerződéskötésnél Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja díjkimutatását számlavezető bankjától a tavalyi bankszámla- és kártyaköltségeiről.

Baltával faragták és nem viccel: teszten a Hyundai 4 kerekű luxusnappalija, fillérekből "tankolható"

Baltával faragott luxusterepjárót villantott a Hyundai: plug-in hibrid változatban teszteltük a vadonatúj Santa Fe-t. A dizájnt lehet szeretni vagy utálni, de az tuti, hogy érzelmek nélkül nem tudunk ránézni erre az óriási téglára - komolyan, íveket nagyítóval kell keresni a külsején. És pont ez az, amire 2025-ben szükség van: a hétüléses óriás meglepő fogyasztási adatokat produkált. Mennyire takarékos a tölthető hibrid erőforrás? Mik azok a nyílások a hátulján? Miben rosszabb, mint anyám? Tesztünkből kiderül.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a bejelentés, érkezik a filléres Tesla: letarolhatja az autópiacot, mit lépnek a kínaiak? A Tesla 2025 első felében piacra dobja új, olcsóbb elektromos autóit, és júniusban megkezdi egy fizetős önvezető autószolgáltatás tesztelését.

Meglépte a Wizz Air: féláras akciót hirdettek, ilyen tényleg csak egyszer van az évben

Kedvezményes ajánlatot hirdetnek február 5-re: a légitársaság 50 százalékos engedményt biztosít a második repülőjegyre bizonyos járatokon. Az akció a február 12. és április 10. közötti utazásokra érvényes, így az érdeklődők kedvezőbb áron utazhatnak többek között Genovába, Memmingenbe és Barcelonába.

Aljas trükkökkel fosztják ki a magyar turistákat: sokan bedőlnek, milliós lehet a kár

A nemzetközi turizmus fellendülésével párhuzamosan egyre több utazó szembesül különféle turistacsapdákkal és lehúzásokkal világszerte. Az arab világ bazárjaiban, Nyugat-Európa nagyvárosaiban és a népszerű tengerparti üdülőhelyeken számos trükk leselkedik a tapasztalatlan látogatókra – a taxisok túlárazásától kezdve a hamis adománygyűjtőkön át a trükkös zsebtolvajokig. Cikkünkben összegyűjtöttük a leggyakoribb átveréseket, és tippeket adunk, hogyan kerülheted el őket, hogy utazásod valóban gondtalan élmény legyen.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezzel a trükkel spórolnak egy vagyont utazáskor az élelmes magyarok: bárkinek elérhető ez a dolog A modern technológia térnyerésével egyre több területen támaszkodunk digitális megoldásokra, legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár szórakozásról.

Megtalálták a világméretű klímatragédia ellenszerét? Kemény munka lesz, de ez lehet a kulcs

Kevesebb mint öt év múlva a világ eléri az első jelentős mérföldkövet a klíma-akciók terén: 2030-ra teljesíteni kell egy sor zöld célt, amelyek célja a globális felmelegedés legpusztítóbb hatásainak elkerülése. Ezeket a célokat kormányok, Wall Street, a nagy technológiai cégek és a legnagyobb szennyező vállalatok határozták meg, hogy a világgazdaság végre csökkenteni kezdje a légkörben felhalmozódó üvegházhatású gázok mennyiségét. Ennek ellenére a szén-dioxid-kibocsátás tavaly új rekordot ért el, ami azt jelenti, hogy a világ még meredekebb, költségesebb és zavaróbb útra kényszerül, ha 2050-re el akarja érni a nettó zéró kibocsátást.

Óriási bejelentést tett az EU: beszállnak a pedagógusbérekbe, milliók üthetik rengeteg tanár kezét itthon

Az Európai Unió tanáronként ötmillió forinttal támogatja a magyar pedagógusok béremelését 2030-ig; a napokban megvalósul a pedagógusok tartós béremelésének második lépése, és ezáltal a pedagógusok átlagbére eléri a diplomás átlagbér 80 százalékát - közölte az Európai Bizottság magyarországi képviselete kedden.

EZ IS ÉRDEKELHET Pedagógus bértábla 2025: ennyi lesz a tanári fizetés, a pótlék, az illetmény a béremelés után Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025: mennyi a pedagógus béremelés 2025 évében, mennyit nőnek a tanárbérek? A tanárok fizetése mellett mennyi az osztályfőnöki pótlék 2025-ben?

Előbújt a lottónyertes: elárulta, hogyan őrült meg felesége, miután behúzták a jackpotot

Az észak-karolinai Lake Toxaway-ben élő Gary Banther egy 10 dolláros lottószelvénnyel 1 millió dolláros jackpotot nyert az N. C. Education Lottery játékán. A szerencsés nyertes és felesége reakciója rendkívüli volt, a nyeremény pedig jelentős változásokat hoz életükbe - írta a Charlotte Observer.