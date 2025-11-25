2025. november 25. kedd Katalin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. szeptember 1.A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyudíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fõvárosban, a XIII. kerületi Gidófalvy Lajos utca egyik társasházában 2025. szeptember 1-jén. A postások szept
Nyugdíj

Karácsonyi utalványt kap rengeteg magyar nyugdíjas: az önkormányzat folyósítja, ezek a feltételei

Pénzcentrum
2025. november 25. 15:45

Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok, amelyet elsősorban idősek, nyugdíjasok vehetnek igénybe, de több helyen rászorultsági alapon más csoportok is jogosultak lehetnek rá.

A karácsonyi támogatásról minden esetben az adott település vezetése dönt, és a helyi szociális politika, valamint a költségvetési lehetőségek határozzák meg annak mértékét és feltételeit. A támogatás formája településenként változó: van, ahol pénzbeli juttatást, máshol utalványt vagy ajándékcsomagot biztosítanak. Az érintett kerületeket, településeket a 24.hu szedte össze egy csokorba helyi lapok közlése után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A XIII. kerületben 8 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kaphatnak az öregségi nyugdíjasok és szociálisan rászorulók, akik a kerületben élnek és partnerkártyával rendelkeznek. Az utalványt december 1-6. között lehet személyesen igényelni, vagy már november 3-tól a kerületi mobilapplikáción keresztül.
  • A XV. kerületben a Palota karácsonyi támogatás 10-25 ezer forint között mozog jövedelmi sávok alapján. Azok jogosultak rá, akik nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülnek, és havi jövedelmük nem haladja meg a 230 ezer forintot. A kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani.
  • A VII. kerületben 30 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 65 év feletti nyugdíjasok, illetve méltányossági alapon a nagycsaládosok is, ha jövedelmük nem haladja meg a 163.875 forintot. A kérelmek benyújtási határideje október 31-én lejárt.
  • Az I. kerületben 15 ezer forintos támogatást nyújtanak a 80 éves vagy annál idősebb lakosoknak, a kérelmek december 15-ig nyújthatók be. A XIX. kerületben pedig a 65. életévüket betöltő lakosok 5000 forint értékű ajándékutalványt kaphatnak, amelyet november 6-23. között osztanak ki.
  • Miskolcon a 60 év feletti, 285 ezer forintnál nem magasabb nyugdíjjal rendelkező lakosok 16 ezer forintos Salkaházi-támogatásra jogosultak, amit automatikusan állapítanak meg.
  • Hódmezővásárhelyen a 65 év feletti nyugdíjasok jövedelemtől függően 17.500 vagy 26.000 forint támogatást kaphatnak.
  • Pakson 20 ezer forint értékű ajándékutalványt biztosítanak az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak,
  • Tatabányán minden 70 év feletti lakos automatikusan 10.000 forintos karácsonyi támogatásban részesül.
  • Különleges eset Rétság, ahol az önkormányzat minden helyi háztartás számára egyszeri, 40 ezer forintos karácsonyi támogatást biztosít jövedelmi helyzettől függetlenül. Mezőfi Zoltán polgármester szerint ez egy karácsonyi gesztus, amely minden háztartást elér, nem téve különbséget idősek és fiatalok között.

Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#nyugdij #önkormányzat #támogatás #ajándék #utalvány #idősek #nyugdíjasok #szociális támogatás #települések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:53
16:46
16:31
16:15
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
3 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
4
2 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
1 hete
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 16:46
Brutális, mit csinál az infláció a pénztárcákkal karácsony előtt: szegényes lesz az idei ünnep?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 16:04
Erre temérdek magyar nem gondol, amikor gyereket vállal: óriási pénztől esnek el egyetlen rossz választás miatt
Agrárszektor  |  2025. november 25. 16:31
Vetés decemberben? Itt a lista, ezeket a zöldségeket szinte bármikor ültetheted