Karácsonyi utalványt kap rengeteg magyar nyugdíjas: az önkormányzat folyósítja, ezek a feltételei
Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok, amelyet elsősorban idősek, nyugdíjasok vehetnek igénybe, de több helyen rászorultsági alapon más csoportok is jogosultak lehetnek rá.
A karácsonyi támogatásról minden esetben az adott település vezetése dönt, és a helyi szociális politika, valamint a költségvetési lehetőségek határozzák meg annak mértékét és feltételeit. A támogatás formája településenként változó: van, ahol pénzbeli juttatást, máshol utalványt vagy ajándékcsomagot biztosítanak. Az érintett kerületeket, településeket a 24.hu szedte össze egy csokorba helyi lapok közlése után.
- A XIII. kerületben 8 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kaphatnak az öregségi nyugdíjasok és szociálisan rászorulók, akik a kerületben élnek és partnerkártyával rendelkeznek. Az utalványt december 1-6. között lehet személyesen igényelni, vagy már november 3-tól a kerületi mobilapplikáción keresztül.
- A XV. kerületben a Palota karácsonyi támogatás 10-25 ezer forint között mozog jövedelmi sávok alapján. Azok jogosultak rá, akik nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülnek, és havi jövedelmük nem haladja meg a 230 ezer forintot. A kérelmeket november 30-ig lehet benyújtani.
- A VII. kerületben 30 ezer forintos egyszeri támogatást kaphatnak a 65 év feletti nyugdíjasok, illetve méltányossági alapon a nagycsaládosok is, ha jövedelmük nem haladja meg a 163.875 forintot. A kérelmek benyújtási határideje október 31-én lejárt.
- Az I. kerületben 15 ezer forintos támogatást nyújtanak a 80 éves vagy annál idősebb lakosoknak, a kérelmek december 15-ig nyújthatók be. A XIX. kerületben pedig a 65. életévüket betöltő lakosok 5000 forint értékű ajándékutalványt kaphatnak, amelyet november 6-23. között osztanak ki.
- Miskolcon a 60 év feletti, 285 ezer forintnál nem magasabb nyugdíjjal rendelkező lakosok 16 ezer forintos Salkaházi-támogatásra jogosultak, amit automatikusan állapítanak meg.
- Hódmezővásárhelyen a 65 év feletti nyugdíjasok jövedelemtől függően 17.500 vagy 26.000 forint támogatást kaphatnak.
- Pakson 20 ezer forint értékű ajándékutalványt biztosítanak az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak,
- Tatabányán minden 70 év feletti lakos automatikusan 10.000 forintos karácsonyi támogatásban részesül.
- Különleges eset Rétság, ahol az önkormányzat minden helyi háztartás számára egyszeri, 40 ezer forintos karácsonyi támogatást biztosít jövedelmi helyzettől függetlenül. Mezőfi Zoltán polgármester szerint ez egy karácsonyi gesztus, amely minden háztartást elér, nem téve különbséget idősek és fiatalok között.
Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
