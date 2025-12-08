2025. december 8. hétfő Mária
3 °C Budapest
Taktikai Tomahawk cirkálórakéta
Világ

Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?

Pénzcentrum
2025. december 8. 20:15

Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére. A konfliktusban eddig négy kambodzsai civil és legalább egy thai katona vesztette életét - írta meg a The Guardian.

Thaiföld légicsapásokat indított a kambodzsai határ mentén, miután hétfő reggel egy thai katona életét vesztette, négy pedig megsebesült a határvidéken zajló harcokban. A thai légierő közlése szerint katonai célpontokat támadtak több területen, és azzal vádolták Kambodzsát, hogy nehézfegyvereket vonultatott fel és átcsoportosította harci egységeit.

Kambodzsa védelmi minisztériuma Thaiföldet hibáztatta az eszkalációért, állításuk szerint a thai erők támadást indítottak csapataik ellen, és Kambodzsa nem válaszolt a "több napos provokációra". Neth Pheaktra kambodzsai információs miniszter szerint négy kambodzsai civil vesztette életét Oddar Meanchey és Preah Vihear tartományokban.

Hat héttel ezelőtt Trump közvetítésével írtak alá tűzszüneti megállapodást a júliusban kirobbant ötnapos háború lezárására, amelyben legalább 48 ember halt meg és 300 000 kényszerült otthona elhagyására. A megállapodás ellenére a feszültség továbbra is magas maradt, mindkét fél a másik oldalt vádolta a tűzszünet megsértésével, Thaiföld pedig novemberben bejelentette, hogy felfüggeszti a megállapodást.

Chaiyapruek Duangprapat tábornok, a thai hadsereg vezérkari főnöke szerint céljuk Kambodzsa katonai képességeinek megbénítása, hogy hosszú távon semlegesítsék a fenyegetést. Hun Sen korábbi kambodzsai miniszterelnök, aki továbbra is rendkívül befolyásos és a jelenlegi vezető, Hun Manet apja, önmérsékletre szólította fel országa erőit, bár szerinte Thaiföld megpróbálja "megtorlásra kényszeríteni" őket.

Anutin Charnvirakul thai miniszterelnök televíziós beszédében kijelentette, hogy országa nem akar erőszakot és tagadta, hogy ők kezdeményezték volna a konfliktust. Hozzátette: "Thaiföld azonban nem tűri el szuverenitásának megsértését, és ésszerűen, a béke, a biztonság és az emberiesség elveit tiszteletben tartva fog eljárni."

A thai hatóságok szerint több mint 385 000 civilt utasítottak a határterületek elhagyására négy tartományban, közülük mintegy 50 000-en már menedékhelyekre távoztak. A kambodzsai oldalon is menekülnek a falvak lakói, az ország tájékoztatási minisztériuma szerint 1157 családot evakuáltak biztonságos területekre.

Anwar Ibrahim maláj miniszterelnök, aki segített közvetíteni az eredeti tűzszünetet, önmérsékletre szólította fel Thaiföldet és Kambodzsát, figyelmeztetve, hogy a harcok veszélyeztetik "a két szomszéd közötti kapcsolatok stabilizálására irányuló gondos munkát". Anwar, aki a regionális ASEAN-blokk elnöke, felszólította mindkét felet, hogy "tanúsítsanak maximális önmérsékletet, tartsák fenn a kommunikációs csatornákat és teljes mértékben használják ki a meglévő mechanizmusokat".

A két ország közötti határvita több mint egy évszázadra nyúlik vissza, amikor Franciaország, amely 1953-ig megszállva tartotta Kambodzsát, először térképezte fel a szárazföldi határt. A több mint 817 kilométer hosszú határ mentén az évek során többször is konfliktus robbant ki, amit a nacionalista érzelmek is szítottak.

Amikor a thai miniszterelnököt Trump közvetítéséről és Anwar önmérsékletre való felhívásáról kérdezték, Anutin Charnvirakul azt válaszolta az újságíróknak, hogy senki ne mondja meg országának, hogy "gyakoroljon önmérsékletet vagy álljon le - ezen a ponton már túl vagyunk". Hozzátette: "Ha azt akarják, hogy véget érjen a konfliktus, mondják meg az agresszornak, hogy álljon le."
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #donald trump #ázsia #thaiföld #háború #kambodzsa #tűzszünet #légicsapás

