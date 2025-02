Új csodameló hódít Magyarországon: durván meggazdagodhat, aki még időben vág bele

Amikor a drónokról hallunk, sokaknak elsőre a lenyűgöző légi felvételek vagy a modern haditechnológia ugrik be. Pedig ezek az eszközök az élet számos területén bizonyítják hasznosságukat: az építőipartól a várostervezésen át egészen a mezőgazdaságig. Magyarországon a drónkutatás meglepően előkelő helyen áll, köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek és az egyre szélesebb körű alkalmazásoknak. Ennek kapcsán interjúnkban Korcz Miklóssal, a Széchenyi István Egyetem drónkutató részlegének vezetőjével beszélgettünk a hazai kutatások jelenéről és jövőjéről, valamint arról, milyen szerepet tölthetnek be a drónok a mindennapjainkban.

Pénzcentrum: A drónokkal kapcsolatban sokaknak a háború az, amire elsőként gondolnak, hiszen nap, mint nap jönnek erről szóló hírek az ukrán háborúból. A drónok kb. hány százaléka lehet ténylegesen háborús eszköz?

Korcz Miklós: Az emberek többsége azért gondolhatja, hogy a drónokat leginkább háborús célokra alkalmazzák, mert a média gyakran a katonai alkalmazásokat helyezi előtérbe a hírekben vagy a filmekben, bemutatva ezen eszközök hadviselési potenciálját például felderítés, célzott csapások vagy logisztikai támogatás terén. Mindez kissé elhomályosíthatja békés alkalmazási lehetőségeiket. Továbbá azt is érdemes figyelembe venni, hogy a polgári életben használt drónok is katonai fejlesztések eredményeként születtek meg évtizedekkel ezelőtt.

Valójában nagy részük békés és polgári célokat szolgál. Bár a katonai drónok fejlett technológiája továbbra is jelentős, a teljes drónhasználat kevesebb mint 50 százaléka köthető ténylegesen a hadviseléshez. Háborúban a drónok kettős szerepet töltenek be, felderítési és támadási célokra egyaránt alkalmazzák őket. A frontvonalakon már polgári és hobbicélú drónok is nagy számban megjelentek.

Magyarország egyik hagyományosan erős gazdasága a mezőgazdaság, legalábbis sokan keresik még a mai napig is a magyar termékeket. Például ezt az ágazatot hogyan segíti a dróntechnika?

A dróntechnológia egyre fontosabb szerepet tölt be a mezőgazdaságban, különösen a precíziós gazdálkodásban. Az ilyen technológiák alkalmazása jelentősen növelheti a hatékonyságot, csökkentheti a költségeket és javíthatja a termés minőségét. A technológia használata Magyarországon is fokozatosan terjed. Felderítés és térképezés során a drónok nagy felbontású kamerákkal és multispektrális érzékelőkkel felszerelve pontos térképeket készítenek a földekről. Növényállapot-elemzéskor multispektrális és hőtérképező kamerák érzékelik a növények egészségi állapotát, a stressztüneteket, a kártevőket vagy a vízhiányt. Ezek az adatok lehetővé teszik a gyors beavatkozást.

További, ha nem a legfontosabb terület a permetezés és a tápanyag-kijuttatás. Drónokkal pontosan és hatékonyan kijuttathatók a növényvédő szerek, műtrágyák vagy más vegyszerek. Fontos megjegyezni, hogy a NÉBIH weboldalán könnyen tudnak érdeklődni a pilóták és a gazdák a jelenleg drónos kijuttatásra engedélyezett szerekről és azokról a drónpilótákról, akik legálisan végezhetnek növényvédelmi célú drónos kijuttatási műveleteket.

Emellett további területeken is érdemes lehet alkalmazni a drónokat, például terményfigyelésre és vadkár vagy belvíz által okozott kár felderítésére.

Korcz Miklós, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának dróndivízió-vezetője.

A városfejlesztésben is igen komoly szerepet kapnak a drónok. A magyar vidék helyzetét elnézve ez a jövőben kulcsfontosságú lehet, nemigaz?

Valóban, Magyarországon növekszik az érdeklődés a drónok iránt az urbanisztikai tervezés és a városfejlesztés területén. Öt olyan terület emelhető ki ezzel kapcsolatban, amelyek jelentős potenciállal rendelkeznek. Ezek a térképezés és adatgyűjtés, ahol 3D városi modellek készítésével, zöldterületek monitorozásával felmérik a zöldterületek méretét, állapotát és eloszlását. A közlekedési infrastruktúra feltérképezésén belül izgalmas terület az építkezések és nagyberuházások követése.

Hazánkban többen végeznek közlekedési rendszerek fejlesztéséhez kapcsolatos forgalommonitorozást. A vészhelyzeti tervezés és menedzsment területe is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a drónok hatékonyan alkalmazhatók árvíz- és katasztrófakezelési feladatok során, ahogy azt nemrégiben több példa is igazolta. Az utolsó terület az energiahatékonyság és fenntarthatóság, ahol a drónok jellemzően napelemparkok ellenőrzését végzik.

Milyen etikai és biztonsági kihívások merülnek fel a drónhasználat során? Ha jól tudom, az elmúlt években több szigorú szabályt is hoztak.

A technológia megelőzte korát, így alkalmazása számos etikai és biztonsági kihívást vet fel. Magyarországon az elmúlt években valóban szigorúbb szabályokat vezettek be, hogy kezeljék ezeket a kihívásokat, és biztosítsák a drónhasználat kereteit. Érdemes ugyanakkor tudni, hogy a drónok használatát egy európai uniós rendelet szabályozza, amit a hazai jogszabályok egyes pontokon kiegészítenek.

Nagyon fontos az adatvédelem, a magánélet megsértése és az etikus alkalmazás kérdésköre, ugyanis a drónok kamerái érzékeny adatokat gyűjthetnek – például személyes adatokat vagy magánterületeken készült felvételeket. Az adatvédelmi szabályok betartása emiatt kiemelt fontosságú. Az érdeklődők, jövőbeni pilóták az A1/A3 online vizsgaigazolás megszerzésekor elsajátíthatják ezeket az ismereteket.

Ezek megszerzésére több lehetőség van: Magyarországon a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet kínál ingyenes e-learning alapú tanfolyamot, illetve számos más cég is biztosít ilyen képzéseket. A tudás elsajátításáról a jelölt vizsgán ad számot. Az aktuális vizsgadíjakkal kapcsolatban az érdeklődők a KTI és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont hivatalos weboldalán tájékozódhatnak.

Milyen privát, polgári célokra lehet használni egy drónt? Egyáltalán be lehet ilyen eszközt szereznie bárkinek?

Magyarországon az európai uniós szabályozás értelmében 16 éves kor felett lehet A1/A3 online vizsgaigazolványt szerezni. Néhány kötelezettségnek eleget kell tenni, mielőtt használni kezdjük az UAS-t (unmanned aircraft system, vagyis pilóta nélküli repülő eszköz). Ilyen az előbb említett minimális kompetencia megszerzése, az üzembentartó és az UAS regisztrációja, valamint a kötelező felelőségbiztosítás megkötése, amit évente kell hosszabbítani hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz.

Sajnos magukat az UAS eszközöket, így a drónokat sem kötik vásárlási feltételekhez, azok szinte bárki számára elérhetőek.

Néhány fontos szabályt érdemes megemlíteni: a 250 gramm alatti játék- és hobbi drónok használata nem igényel felelősségbiztosítást, azonban a repülési szabályok ezekre is vonatkoznak. A drónok használatánál általában a földtől mért magasság nem haladhatja meg a 120 métert. Magyarországon számos terület korlátozott vagy tiltott a drónok számára (pl. repülőterek, katonai bázisok környéke). A repülési zónák térképe elérhető a légügyi hatóságok weboldalán.

Nagyon fontos a MyDroneSpace applikáció használata, amely Magyarország egyetlen dinamikusan frissülő légtéradatbázisa. Alkalmazása során a drónpilóták értesítést kaphatnak sürgős és vészhelyzetek során. Minden esetben elsőbbséget kell adniuk a náluk nagyobb légiközlekedési eszközöknek.

Milyen célokra használják leginkább ezeket az eszközöket?

Érdemes kitérni a légi fotózásra és videózásra, amelyek az egyik legnépszerűbb alkalmazási területet képezik. Az emberek drónokat használnak lenyűgöző tájképek, épületek, családi események vagy sportesemények megörökítésére. Ideális eszközök utazások, kirándulások vagy természetjárások dokumentálására.

Fontos megemlíteni a sport és versenyzés területét, melyek gyorsaságot és ügyességet igényelnek a pilótától, és világszerte népszerű hobbivá váltak. FPV (First Person View) drónokkal a pilóták valós időben irányíthatják a drónt egy VR-szemüvegen keresztül. Továbbá természetjáráson a drónok segítségével elérhetők olyan területek, amelyeket gyalogosan nehéz megközelíteni, például hegyvidékek, barlangok vagy szurdokok. A madártávlatból készült felvételek új perspektívát nyújtanak. A gyermekek és családok szórakoztatása is fontos terület.

Sok egyszerűbb és kisebb drónt kifejezetten szórakoztató célokra terveztek, például beltéri használatra gyerekeknek és felnőtteknek. Visszakanyarodva a versenyzéshez, a Széchenyi István Egyetem – irányt mutatva a piaci szereplőknek – Magyarországon az elsők között honosítja meg az úgynevezett Drone Soccert, vagyis a drónfocit.

Milyen áron lehet beszerezni manapság egy drónt?

A drónok ára nagyban függ méretüktől, súlyuktól és felhasználási céljuktól. A kezdőknek szánt drónok általában 20-50 ezer forint között vásárolhatók meg, a hobbi célú drónok pedig 50-150 ezer forint között érhetők el. A haladó drónok 150- 500 ezer forint környékén kaphatók. Ezek már kiváló kamerákkal (4K videó, nagy felbontású képek) és fejlett funkciókkal – például akadálykerüléssel – rendelkeznek. A verseny- és professzionális drónok gyakran elérik a félmillió forint feletti összegeket is, a határ a csillagos ég.

Egy korábbi cikkünkből kiderült, hogy a légiirányító képzés az egyik legdrágább, de legpiacképesebb tudás is itthon jelenleg. A "drónirányító és -adatelemző" szakkal kapcsolatban is hasonló a helyzet? Milyen területeken lehet elhelyezkedni egy ilyen tudással?

A drónirányító és -adatelemző szakirányú továbbképzési szak hazánkban egyedül a Széchenyi István Egyetemen érhető el jelenleg. A képzés nagyon népszerű. Az aktuális képzési díj félévente 350 ezer forint. A két féléves műszaki szakirányú továbbképzési szak bármely területről érkező, BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők számára elérhető.

Az elhelyezkedési lehetőségek közül kiemelkednek a már korábban említett felhasználási területek. Sokan saját vállalkozás indításában gondolkoznak, míg mások alkalmazottként helyezkednek el olyan intézményeknél, ahol már alkalmazzák a dróntechnológiát.

Fontos tudni, hogy legtöbb esetben már a képzés alatt is nyílik lehetőség az elhelyezkedésre az említett területeken.

Milyen kezdő fizetésre lehet számítani a Drónirányító- és adatelemző szakirányú továbbképzési szak elvégzésével?

A végzettek kezdő fizetése számos tényezőtől függ, többek között a munkaadó profiljától, az iparágtól, valamint a jelölt korábbi tapasztalatától és képességeitől. A dróntechnológia és az adatelemzés egyre nagyobb szerepet kap különböző szektorokban, így a szakirányú végzettség versenyképes elhelyezkedési lehetőségeket és vonzó kereseti kilátásokat biztosít. Azok, akik folyamatosan fejlesztik tudásukat és specializálódnak, hosszú távon kiemelkedő karrierlehetőségekre számíthatnak.

Van esetleg olyan terület, amelyben nagy jövője van ennek a technológiának, de jelenleg talán még sci-fi kategóriába tartozik?

A drónok szállítmányozásban és autonóm logisztikában betöltött szerepe – például a városi csomagszállítás területén – jelentős érdeklődésre tarthat számot a közeljövőben mind Európában, mind a tengerentúlon. Egy másik lehetséges alkalmazási terület a légitaxi és személyszállítás, különösen az úgynevezett „utolsó mérföld” logisztikai kihívásainak megoldásában. (Az „utolsó mérföld” a szállítási folyamat utolsó szakaszára utal, amikor a terméket a helyi elosztóközpontból vagy csomópontból a vásárló küszöbéig szállítják.)

Emellett fontos szerepet játszhatnak a drónok a valós idejű orvosi segítségnyújtásban is, például kommunikáció, defibrillátor, gyógyszerek vagy sürgősségi vérszállítás biztosítása során.