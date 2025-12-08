Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

November közepétől egyre több helyen került ki az adventi dekoráció, a hónap végére pedig a legtöbb városban a karácsonyi vásár is megnyitott. Az ünnepi hangolódás szerves része, hogy egyre több helyen csendülnek fel a jól ismert karácsonyi slágerek. A mai kvíz során azt mérjük fel, mennyire ismerik olvasóink az ikonikus ünnepi számokat, meg tudják-e mondani, ki és milyen zenével lett híres. Tedd próbára te is a tudásod a Pénzcentrum karácsonyi zenés kvízén!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak a karácsonyi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen! 1/10 kérdés Kinek a dala az All I Want for Christmas Is You? Alicia Keys Kelly Clarkson Mariah Carey Ella Fitzgerald Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik angol duo száma a Last Christmas? Pet Shop Boys Eurythmics Wham! Oh Wonder Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik filmben alakítják át a Troggs 1967-es számát, és születik meg a Christmas Is All Around sláger? Szerelem a végzeten A szerelem hálójában Igazából szerelem Aludj csak, én álmodom Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar együttes számai a Kívánj igazi ünnepet és az Ajándék? Omega Piramis Illés V’ Moto-Rock Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik dal nem szerepel Elvis Presley egyik karácsonyi albumán sem? Blue Christmas Winter Wonderland Have Yourself A Merry Little Christmas Santa Claus Is Back in Town Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik musicalhez készült dal a My Favorite Things? A muzsika hangja Találkozunk St. Louis-ban Karácsonyi ének - A musical A Grincs Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik énekesnő dala a "Hóban ébred majd az ünnep…" kezdetű Add tovább, melyet egy 2009-es Telekom reklám tett ikonikussá? Csondor Kata Tompos Kátya Szekeres Adrien Zséda Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik film főcímzenéje a Somewhere in My Memory kórusdal, mely azóta karácsonyi klasszikussá vált? Mr. Bean Polár Expressz Reszkessetek, betörők! Karácsonyi lidércnyomás Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik mai magyar együttes száma az ünnepi Égnek a fények? Bagossy Brothers Company Carson Coma 30Y Szabó Balázs Bandája Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik Harry Potter-film betétdala a Double Trouble, magyarul "Varázs, varázs, ősi varázs, éget mint az izzó parázs..." refrénű dal? Harry Potter és a Tűz Serlege Harry Potter és a Félvér Herceg Harry Potter és a Főnix Rendje Harry Potter és az azkabani fogoly Eredmények

Címlapkép: Getty Images

