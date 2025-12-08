2025. december 8. hétfő Mária
Modern lejátszó és bakelitlemezek bársonypárnán a karácsonyfa mellett. Stílusos lemezjátszó bakelitlemezekkel a padlón egy szépen feldíszített szobában. Retro vinyl lemezjátszó stylus. Karácsonyi hangulat. Hangulatos karácsonyi és újév
Kvíz

Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!

Pénzcentrum
2025. december 8. 18:03

November közepétől egyre több helyen került ki az adventi dekoráció, a hónap végére pedig a legtöbb városban a karácsonyi vásár is megnyitott. Az ünnepi hangolódás szerves része, hogy egyre több helyen csendülnek fel a jól ismert karácsonyi slágerek. A mai kvíz során azt mérjük fel, mennyire ismerik olvasóink az ikonikus ünnepi számokat, meg tudják-e mondani, ki és milyen zenével lett híres. Tedd próbára te is a tudásod a Pénzcentrum karácsonyi zenés kvízén!

Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak a karácsonyi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!

1/10 kérdés
Kinek a dala az All I Want for Christmas Is You?
Alicia Keys
Kelly Clarkson
Mariah Carey
Ella Fitzgerald
2/10 kérdés
Melyik angol duo száma a Last Christmas?
Pet Shop Boys
Eurythmics
Wham!
Oh Wonder
3/10 kérdés
Melyik filmben alakítják át a Troggs 1967-es számát, és születik meg a Christmas Is All Around sláger?
Szerelem a végzeten
A szerelem hálójában
Igazából szerelem
Aludj csak, én álmodom
4/10 kérdés
Melyik magyar együttes számai a Kívánj igazi ünnepet és az Ajándék?
Omega
Piramis
Illés
V’ Moto-Rock
5/10 kérdés
Melyik dal nem szerepel Elvis Presley egyik karácsonyi albumán sem?
Blue Christmas
Winter Wonderland
Have Yourself A Merry Little Christmas
Santa Claus Is Back in Town
6/10 kérdés
Melyik musicalhez készült dal a My Favorite Things?
A muzsika hangja
Találkozunk St. Louis-ban
Karácsonyi ének - A musical
A Grincs
7/10 kérdés
Melyik énekesnő dala a "Hóban ébred majd az ünnep…" kezdetű Add tovább, melyet egy 2009-es Telekom reklám tett ikonikussá?
Csondor Kata
Tompos Kátya
Szekeres Adrien
Zséda
8/10 kérdés
Melyik film főcímzenéje a Somewhere in My Memory kórusdal, mely azóta karácsonyi klasszikussá vált?
Mr. Bean
Polár Expressz
Reszkessetek, betörők!
Karácsonyi lidércnyomás
9/10 kérdés
Melyik mai magyar együttes száma az ünnepi Égnek a fények?
Bagossy Brothers Company
Carson Coma
30Y
Szabó Balázs Bandája
10/10 kérdés
Melyik Harry Potter-film betétdala a Double Trouble, magyarul "Varázs, varázs, ősi varázs, éget mint az izzó parázs..." refrénű dal?
Harry Potter és a Tűz Serlege
Harry Potter és a Félvér Herceg
Harry Potter és a Főnix Rendje
Harry Potter és az azkabani fogoly
