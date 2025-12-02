Óriási kedvezményeket javasol a nyugdíjasoknak a Parlament: jöhet az ingyen ATM-használat, változhat a nyugdíjemelés mértéke?

Az Országos Nyugdíjas Parlament 420 küldötte átfogó javaslatcsomagot fogadott el, amelyet eljuttatnak a 2026-os választásokon induló pártoknak. A dokumentum részletesen összefoglalja az idősek életkörülményeinek javításához szükséges intézkedéseket, kiemelve a nyugdíjrendszer reformját és a szociális biztonság erősítését.

Az Országos Nyugdíjas Parlament pénteki ülésén elfogadott egy átfogó dokumentumot, amely a helyi nyugdíjas közösségek véleményeire és javaslataira épül. A parlamentben megjelent 420 küldött konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a 2026. évi országgyűlési választáson induló pártok számára az idősek életkörülményeinek javítása érdekében - szúrta ki a 24.hu.

A nyugdíjasok képviselői hangsúlyozták, hogy "jelentősen emelni kell az idősellátásra fordítandó – szégyenletesen alacsony – GDP-ből való részesedés arányát", valamint "sürgős lépéseket kell tenni a legrászorultabb, alacsony jövedelemmel rendelkező idősek helyzetének javítása érdekében". Kiemelték továbbá, hogy "az év elejei nyugdíjemelésnél vissza kell térni a keresetarányos indexáláshoz".

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület (ONYPE) közleménye szerint a javaslatokat hamarosan eljuttatják az érintett pártok képviselőinek. A dokumentum három fő témakörben foglalja össze az idősek problémáit és a megoldási javaslatokat.

A helyi szintű változtatási javaslatok között szerepel a közszolgáltatások nyitvatartásának felülvizsgálata, a közösségi közlekedés fejlesztése, a kedvezményrendszer átalakítása, valamint az idősek számára létrehozott intézmények működésének javítása. Emellett kérik javítási kuponok biztosítását és szénmonoxid-érzékelők telepítését az átlagnyugdíj alatti jövedelemmel rendelkezők számára.

Az országos hatáskörben megoldandó, költségvetést érintő javaslatok között szerepel a nyugdíjrendszer megtisztítása a nem odaillő elemektől, a nyugdíjemelés reformja, valamint a legalacsonyabb nyugdíjak emelése. Szorgalmazzák továbbá a korkedvezményes nyugdíj visszavezetését, az özvegyi nyugdíjak felülvizsgálatát és a nyugdíjasotthonok férőhelyeinek bővítését.

A költségvetést nem érintő javaslatok között szerepel a nyugdíjasok jelenlegi kedvezményeinek megőrzése, a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási lehetőségeinek bővítése, valamint a nyugdíjas státuszt igazoló fényképes igazolvány bevezetése. Kérik továbbá az Idősek Jogainak Biztosa intézményének létrehozását és a Nyugdíjas Köztestület megalapítását.

A nyugdíjasok képviselői fontosnak tartják, hogy a kormány és a nyugdíjas szervezetek között intézményes kapcsolat alakuljon ki, ezért szorgalmazzák a nyugdíjas kamara létrehozását. Emellett javasolják, hogy az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a sértett életkorát, valamint szigorítsák az életjáradék-szerződéseket.