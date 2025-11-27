A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
Hivatalos! Fontos változás élesedik a nyugdíjas támogatásoknál
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt és új támogatási forma kidolgozásáról is döntöttek.
A szerdai ülésen a Fővárosi Közgyűlés 19 igen, 7 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett fogadta el a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet módosítását.
Bár az eredeti javaslatot Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte, a képviselők végül Radics Béla (Fidesz-KDNP) módosító indítványát támogatták. Ennek értelmében felkérték a főpolgármestert, hogy készítse elő a fűtési kiegészítő díjtámogatás bevezetéséhez szükséges intézkedéseket, és terjessze azokat a közgyűlés elé - tudósított az Infostart.
A január 1-jétől életbe lépő változtatás szerint a díjtámogatásra azok az igénylők lesznek jogosultak, akiknek öregségi nyugdíja vagy nyugdíjszerű ellátása havonta nem haladja meg a 230 ezer forintot a korábbi 220 ezer forintos határ helyett.
A rendelet két díjtámogatást biztosít azoknak, akiknek havi ellátása nem éri el a 140 ezer forintot, szemben a korábbi 130 ezer forintos határral.
