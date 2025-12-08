Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
Ukrajna jövője két kérdésen múlik, Zelenszkij elmondta, mik ezek
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon, miközben Trump elégedetlenségét fejezte ki Kijev hozzáállásával kapcsolatban, tudósított a Bloomberg.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a tárgyalófelek továbbra is megosztottak a területi kérdésekben az amerikai közvetítéssel zajló békekezdeményezés kapcsán. Donald Trump amerikai elnök eközben csalódottságát fejezte ki Kijev megállapodáshoz való hozzáállása miatt.
Az amerikai terv több eleme további egyeztetést igényel számos "érzékeny kérdésben", beleértve a háború sújtotta ország biztonsági garanciáit és a keleti régiók feletti ellenőrzést - nyilatkozta Zelenszkij egy telefonos interjúban. Az ukrán vezető szerint a tárgyalások során még nem született megállapodás a Donbaszról, beleértve Donyeck és Luhanszk megyéket.
"Az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Ukrajnának különböző elképzelései vannak - és nincs egységes álláspontunk a Donbasszal kapcsolatban" - mondta Zelenszkij a Bloomberg Newsnak hétfő hajnalban. Hozzátette, hogy Kijev egy külön megállapodást szorgalmaz a nyugati szövetségesektől, elsősorban az Egyesült Államoktól kapott biztonsági garanciákról.
Zelenszkij órákkal azután nyilatkozott, hogy Trump bírálta őt - ellentétben a Putyin elnök reakciójáról az elmúlt napokban tett megjegyzéseivel. Trump vasárnap Washingtonban újságíróknak azt mondta, hogy "egy kicsit csalódott" az ukrán vezetőben, aki állítása szerint még nem olvasta a javaslatot, míg Moszkva "rendben van vele".
Az ukrán elnök, aki elmondása szerint kész Washingtonba utazni a Trumppal folytatandó tárgyalásokra, megerősítette Kijev álláspontját, miszerint a biztonsági garanciáknak a NATO kölcsönös védelmi mechanizmusához, az 5. cikkelyhez hasonlóan kell működniük. Ugyanakkor tudni szeretné, mit hajlandók a nyugati szövetségesek felajánlani, miközben a tárgyalófelek egy külön, a garanciákról szóló megállapodáson dolgoznak.
"Van egy kérdés, amire én - és minden ukrán - választ szeretnék kapni: ha Oroszország újra háborút indít, mit fognak tenni a partnereink" - mondta Zelenszkij.
Az ukrán vezető hétfőn Londonba érkezett, ahol Keir Starmer miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel találkozik az amerikai javaslat megvitatására.
Ukrajna európai szövetségesei, akiket nagyrészt kihagytak az amerikai vezetésű diplomáciából, nehezményezik a Moszkva felé hajlónak tekintett kezdeményezést. Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot és vejét, Jared Kushnert küldte Moszkvába a javaslat megvitatására, míg az ukrán tisztviselők Kijev, Genf és Florida között ingáztak.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
