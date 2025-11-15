2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Senior woman with a notebook and calculator
Nyugdíj

Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

Pénzcentrum
2025. november 15. 08:02

2025 decemberében, ahogy azt a korábbi években is megszokhatták a nyugdíjasok, előbb érkezik a nyugdíj: a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint december 2-án, kedden utalják a nyugdíjakat. A főszabály szerint a hónap 12. napján utalnának a nyugdíjasoknak, és amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Decemberben viszont jó ideje mindig hamarabb érkezik az összeg.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is a legtöbb hónapban 12-én utalták a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, pár nappal hamarabb érkezett a nyugdíj. Ebből a rendszerből jócskán kilóg a december, amikor mindig már az első munkanapot követő napon érkezik a juttatás. Ez már az 1,6 százalékkal megemelt összeg lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A novemberi nyugdíj utalás 2025-ben már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben 1,6 százalék volt. Hogy pontosan ki mekkora összeget kap az októberi nyugdíja alapján novemberben, illetve mekkora lesz a decemberi nyugdíj, azt megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátora.

Mennyi nyugdíjat kapnak pontosan a nyugdíjasok 2025 decemberében? Itt a 2025. novemberi nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi volt a novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben, kiegészítve a nyugdíjkorrekcióval, illetve mekkora lesz a decemberi nyugdíj. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk az októberi, emelést megelőző nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben és decemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mindig van olyan nyugdíjas, akinek nem jár emelés

Mivel a novemberi nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évi, az év eleji emeléssel (3,2%-kal) megnövelt összege adja, csak annak járt emelés idén ősszel, aki már tavaly is nyugdíjas volt. A rendelet pontosan úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátást, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt". 

Vagyis aki idén vonult nyugdíjba, annak nem emelkedett novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Aki 2025. január 1-jén vagy az után vonult nyugdíjba, annak novemberben nem jár visszamenőleg emelés, 2026 januárjában fog először emelkedni a nyugdíja. Az még külön félreértésekre adhat okot, hogy bezzeg a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025. júliusig nyugdíjba vonultak, csak azoknak nem, akik augusztustól vagy az után lettek nyugdíjasok.

Amiről még érdemes szót ejteni, hogy miért nem jött nyugdíjprémium 2025-ben. A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt és eleve csak akkor járna nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén esély sem volt.

A 2025. decemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás decemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április, a július és az októberi utalás is. Eltérő lesz továbbá a december havi utalás is: 2-án kedden már utalnak.

Miért érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal? Ha más miatt nem is figyelnénk a dátumokra, azért mindenképp érdemes, hogy tudjuk, ha gond adódott a folyósítással. Például idén májusban technikai problémák merültek fel, ezért a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A hiba elhárítása után aznap délután rendben megérkeztek a nyugdíjak. Viszont aki nem figyeli a folyósítási dátumot és a bankszámláját, az nem is feltétlenül veszi észre, hogyha nem érkezik meg a nyugdíj, nem jelzi, pedig technikai problémák bármikor adódhatnak. Ezért jobb tudni, mikorra várható az utalás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben

2025-ben az utalási naptár szerint négy alkalommal már nem az adott hónap 12. napján érkezett a nyugdíj, hanem korábban. Ilyen hónap volt a január, az április, a július és az október is. Az ilyen eltérés általában 1-2 napot jelent, ha 12-e hétvégére esik, viszont decemberben 10 nappal fog hamarabb megérkezni a nyugdíj. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján tehát 2025-ben öt hónapban érkezik korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:

  • január 10. (péntek)
  • február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj
  • március 12. (szerda)
  • április 11. (péntek)
  • május 12. (hétfő)
  • június 12. (csütörtök)
  • július 11. (péntek)
  • augusztus 12. (kedd)
  • szeptember 12. (péntek)
  • október 10. (péntek)
  • november 12. (szerda) + nyugdíjkorrekció
  • december 2. (kedd)

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjas #nyugdíjemelés #kalkulátor #utalás #átutalás #mák #december #nyugdíjasok #nyugdíjutalás #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:28
09:01
08:32
08:02
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 15.
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 14.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
2025. november 14.
Azért ez durva: ennek a Mekis menünek az árából már egy ünnepi vacsora is kijönne - ez ám a gyorséttermi luxus
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 15. szombat
Albert, Lipót
46. hét
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Csavarral érkezik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: így lehet elbukni a plusz pénzt a boltokban
2
2 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
2 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
4
2 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
5
4 hete
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 07:17
Óriási csapást mért Ukrajna éjszaka Oroszországra: hatalmasak a károk, ezt a világpiac is megérzi
Pénzcentrum  |  2025. november 15. 07:02
Kvíz: Te mit tippelsz, mennyibe kerül a lángos, töltött káposzta, forralt bor a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. november 15. 08:34
Megszólalt a szakember: ilyen bort már nem is érdemes készíteni