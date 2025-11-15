Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum

2025 decemberében, ahogy azt a korábbi években is megszokhatták a nyugdíjasok, előbb érkezik a nyugdíj: a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint december 2-án, kedden utalják a nyugdíjakat. A főszabály szerint a hónap 12. napján utalnának a nyugdíjasoknak, és amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Decemberben viszont jó ideje mindig hamarabb érkezik az összeg.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is a legtöbb hónapban 12-én utalták a nyugdíjakat. Ugyanis a főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, pár nappal hamarabb érkezett a nyugdíj. Ebből a rendszerből jócskán kilóg a december, amikor mindig már az első munkanapot követő napon érkezik a juttatás. Ez már az 1,6 százalékkal megemelt összeg lesz.

A novemberi nyugdíj utalás 2025-ben már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. A novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben 1,6 százalék volt. Hogy pontosan ki mekkora összeget kap az októberi nyugdíja alapján novemberben, illetve mekkora lesz a decemberi nyugdíj, azt megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátora.

Mennyi nyugdíjat kapnak pontosan a nyugdíjasok 2025 decemberében? Itt a 2025. novemberi nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi volt a novemberi nyugdíjemelés mértéke 2025-ben, kiegészítve a nyugdíjkorrekcióval, illetve mekkora lesz a decemberi nyugdíj. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk az októberi, emelést megelőző nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben és decemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mindig van olyan nyugdíjas, akinek nem jár emelés

Mivel a novemberi nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évi, az év eleji emeléssel (3,2%-kal) megnövelt összege adja, csak annak járt emelés idén ősszel, aki már tavaly is nyugdíjas volt. A rendelet pontosan úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel 2025. november 1-jétől – 2025. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátást, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2025. január havi emeléséről szóló 452/2024. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

Vagyis aki idén vonult nyugdíjba, annak nem emelkedett novemberben sem a nyugdíja, mivel januárban sem részesülhetett nyugdíjemelésben. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések. Aki 2025. január 1-jén vagy az után vonult nyugdíjba, annak novemberben nem jár visszamenőleg emelés, 2026 januárjában fog először emelkedni a nyugdíja. Az még külön félreértésekre adhat okot, hogy bezzeg a nyugdíjas élelmiszer-utalvány azoknak is járt, akik 2025. júliusig nyugdíjba vonultak, csak azoknak nem, akik augusztustól vagy az után lettek nyugdíjasok.

Amiről még érdemes szót ejteni, hogy miért nem jött nyugdíjprémium 2025-ben. A kormány általában a novemberi nyugdíjemeléssel együtt szokta bejelenteni, fizetnek-e idén nyugdíjprémiumot is. Ilyen bejelentés nem történt és eleve csak akkor járna nyugdíjprémium, ha az éves GDP várhatóan meghaladná a 3,5 százalékot. Erre viszont idén esély sem volt.

A 2025. decemberi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás decemberben?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január, az április, a július és az októberi utalás is. Eltérő lesz továbbá a december havi utalás is: 2-án kedden már utalnak.

Miért érdemes tisztában lenni a pontos folyósítási dátumokkal? Ha más miatt nem is figyelnénk a dátumokra, azért mindenképp érdemes, hogy tudjuk, ha gond adódott a folyósítással. Például idén májusban technikai problémák merültek fel, ezért a K&H Bank ügyfelei közül sokan nem kapták meg időben a nyugdíjukat. A hiba elhárítása után aznap délután rendben megérkeztek a nyugdíjak. Viszont aki nem figyeli a folyósítási dátumot és a bankszámláját, az nem is feltétlenül veszi észre, hogyha nem érkezik meg a nyugdíj, nem jelzi, pedig technikai problémák bármikor adódhatnak. Ezért jobb tudni, mikorra várható az utalás.

Nyugdíj utalások dátuma 2025-ben

2025-ben az utalási naptár szerint négy alkalommal már nem az adott hónap 12. napján érkezett a nyugdíj, hanem korábban. Ilyen hónap volt a január, az április, a július és az október is. Az ilyen eltérés általában 1-2 napot jelent, ha 12-e hétvégére esik, viszont decemberben 10 nappal fog hamarabb megérkezni a nyugdíj. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok alapján tehát 2025-ben öt hónapban érkezik korábban a nyugdíj azoknak, akik bankszámlára kérték az összeget (ezeket a hónapokat kiemeltük). A MÁK által közzétett nyugdíjutalás dátumok a következők:

január 10. (péntek)

február 12. (szerda) + 13. havi nyugdíj

március 12. (szerda)

április 11. (péntek)

május 12. (hétfő)

június 12. (csütörtök)

július 11. (péntek)

augusztus 12. (kedd)

szeptember 12. (péntek)

október 10. (péntek)

november 12. (szerda) + nyugdíjkorrekció

december 2. (kedd)

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.