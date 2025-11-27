Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Nyugdíjemelés 2026: hivatalos, ennyit kapnak az idősek januártól, itt van Nagy Márton bejelentése
A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlamenti meghallgatásán. A kormány a bevételi elmaradások ellenére is a családok és vállalkozások támogatása mellett kötelezte el magát. A jövő évi nyugdíjemelés 3,6 százalék lesz.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtti csütörtöki meghallgatásán ismertette a gazdasági kilátásokat. Az idei évre vonatkozóan elmondta, hogy a GDP-növekedés várhatóan 0,5% körül alakul, míg az utolsó negyedévben már 1,5-2%-os éves bővülésre számítanak - írja a Portfolio.
A tárcavezető a jövő évi kilátásokról szólva kifejtette, hogy 2025-ben 0-1% közötti növekedés várható, 2026-ban pedig 2-3%-os bővülés következhet. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a reálbér-növekedés és a fogyasztás tartja pozitív tartományban a gazdasági mutatókat, ami rövidtávon szükséges, de hosszútávon nem fenntartható modell.
"Valahol 0,5% körül lesz a végleges adat" - fogalmazott a miniszter a 2024-es növekedési kilátásokról. Hozzátette, hogy hosszabb távon a beruházás-vezérelt növekedési pályára kell visszatérni, ami már jövőre megkezdődhet. A kormány emellett bízik az ukrajnai háború lezárulásában is, ami a gazdasági biztonság helyreállítását is elősegítené.
Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban a miniszter közölte, hogy az idei 4,6% után jövőre átlagosan 3,6%-os áremelkedésre számítanak. Ennek megfelelően "a kormány szerdai ülésén döntött a nyugdíjak 3,6%-os emeléséről januártól". 2026-ra már a jegybanki célsávon belüli inflációt prognosztizálnak, ami a monetáris politika mozgásterét is bővítheti, bár erről a döntést az MNB fogja meghozni.
Nagy Márton elismerte, hogy a költségvetési bevételek elmaradnak a várakozásoktól, ennek ellenére a kormány olyan intézkedésekről döntött, amelyek a családokat és vállalkozásokat támogatják. Ide sorolta a kedvezményes hiteleket, az adócsökkentéseket és a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A költségvetési hiánnyal kapcsolatban kijelentette, hogy az idén 5%-os GDP-arányos deficittel számolnak, és "ezt célozza meg a kormány 2026-ra is."
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Az itthon „Biciklivel Kortalanul Magyarország” nevet viselő mozgalom alapítójával és vezetőjével, Gui Angélával beszélgettünk a kezdeményes szépségeiről és nehézségeiről.
Az elöregedő társadalmak jelentős veszélyt jelentenek a gazdasági növekedésre - erre figyelmeztet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb jelentése
Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok
Nagy változások élesednek a magyar nyugdíjaknál 2026-tól: erről rengeteg nyugdíjas még mindig nem tud
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács és Csillaghegyi fürdőkben – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik
Friss adatok szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89%-a nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást.
Mit jelent a nyugdíj előtti védett kor 2025-ben? Itt van feketén-fehéren, mit mond a munka törvénykönyve
Ezek a védett korú munkavállaló jogai: mit jelent a védett kor nyugdíj előtt, hány éves kortól számít a nyugdíj előtti védett kor felmondás és munkahelyváltás...
Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat
Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba.
A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat.
Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést
A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek...
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.