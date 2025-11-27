Nyugdíjemelés 2026: hivatalos, ennyit kapnak az idősek januártól, itt van Nagy Márton bejelentése

A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlamenti meghallgatásán. A kormány a bevételi elmaradások ellenére is a családok és vállalkozások támogatása mellett kötelezte el magát. A jövő évi nyugdíjemelés 3,6 százalék lesz.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtti csütörtöki meghallgatásán ismertette a gazdasági kilátásokat. Az idei évre vonatkozóan elmondta, hogy a GDP-növekedés várhatóan 0,5% körül alakul, míg az utolsó negyedévben már 1,5-2%-os éves bővülésre számítanak - írja a Portfolio.

A tárcavezető a jövő évi kilátásokról szólva kifejtette, hogy 2025-ben 0-1% közötti növekedés várható, 2026-ban pedig 2-3%-os bővülés következhet. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a reálbér-növekedés és a fogyasztás tartja pozitív tartományban a gazdasági mutatókat, ami rövidtávon szükséges, de hosszútávon nem fenntartható modell.

"Valahol 0,5% körül lesz a végleges adat" - fogalmazott a miniszter a 2024-es növekedési kilátásokról. Hozzátette, hogy hosszabb távon a beruházás-vezérelt növekedési pályára kell visszatérni, ami már jövőre megkezdődhet. A kormány emellett bízik az ukrajnai háború lezárulásában is, ami a gazdasági biztonság helyreállítását is elősegítené.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban a miniszter közölte, hogy az idei 4,6% után jövőre átlagosan 3,6%-os áremelkedésre számítanak. Ennek megfelelően "a kormány szerdai ülésén döntött a nyugdíjak 3,6%-os emeléséről januártól". 2026-ra már a jegybanki célsávon belüli inflációt prognosztizálnak, ami a monetáris politika mozgásterét is bővítheti, bár erről a döntést az MNB fogja meghozni.

Nagy Márton elismerte, hogy a költségvetési bevételek elmaradnak a várakozásoktól, ennek ellenére a kormány olyan intézkedésekről döntött, amelyek a családokat és vállalkozásokat támogatják. Ide sorolta a kedvezményes hiteleket, az adócsökkentéseket és a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését.

A költségvetési hiánnyal kapcsolatban kijelentette, hogy az idén 5%-os GDP-arányos deficittel számolnak, és "ezt célozza meg a kormány 2026-ra is."

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA