Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg

A nyugdíjemelésről Magyarországon december 10-én hozzák meg a hivatalos döntést, az eddigi bejelentések szerint 3,6 százalékkal emelkednek az öregségi nyugdíjak és egyéb nyugdíjszerű járandóságok jövőre, mely több mint 2 millió embert érint Magyarországon. Nemcsak hazánkban élnek azonban magyar idősek: Szlovákiában is soktízezres rétegről beszélhetünk, ahol a nyugdíjemelés rendszerének reformja is napirendre került.

A szlovák nyugdíjemelés rendszere nagyon hasonló a magyarhoz: minden év elején emelik a nyugdíjakat az infláció függvényében. 2026-ban az emelés mértéke 3,7 százalék lesz - írja a ma7. Tehát 0,1 százalékponttal több mint a hazai nyugdíjemelés. Viszont Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket: hogy a kis nyugdíjat kapót sokkal kisebb összegre számíthatnak, mint akinek eleve magas a nyugdíja.

A lap szerint Szlovákiában egyelőre még az a rendszer van érvényben, hogy a nyugdíjak az ún. nyugdíjas infláció alapján növekednek. A nyugdíjemelés mértékét a Statisztikai Hivatal által kimutatott háztartásokra vonatkozó évközi fogyasztóiár-emelkedés "szabja meg", az első kilenc hónapot vizsgálják a nyugdíjemelést megelőző évben. Ennek alapján jövőre 3,7 százalékkal több pénzre számíthatnak az idősek a lap szerint, egy hajszállal többre, mint a magyarországi nyugdíjasok.

A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta persze eltelt 4 év, a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2026-os évi, 3,7 százalékos nyugdíjemelés.

A lap azt írja, hogy a prognózisok szerint jövőre felgyorsulhat az infláció: 2027-ben a Szociális Biztosító költségvetési előrejelzései szerint a nyugdíjemelés mértéke elérheti a 4,5 százalékot, 2028-ban viszont lassul majd a drágulás, 2,8 százalékot vetítenek előre.

Jöhet a nyugdíjemelési rendszer reformja?

Erik Tomáš családügyi miniszter kijelentette, hogy a tárcánál gondolkodnak a jelenlegi valorizációs rendszer módosításán - írja a lap. A módosítás tervét azzal indokolták, hogy a százalékos növekedés nem ideális és nem is optimális. Egyre többen vannak azon a véleményen, hogy a nyugdíjakat fix összeggel kellene emelni mindenki számára egységesen, nem százalékosan, mert ez a rendszer csak az anyagi különbségeket mélyíti.

Jelenleg Szlovákiában, akárcsak Magyarországon, minden nyugdíjasnak ugyanannyi százalékkal növekedik a havi járandósága évente. Ebből adódóan, aki eleve magasabb nyugdíjat kap, annak nagyobb emelés jut minden évben, aki eleve kisnyugdíjból él, az alig érzi meg az emelést. Miközben a tej, tojás, kenyér ára egyik és másik nyugdíjas számára is ugyanannyiba kerül a boltban, hiába kapott az egyik idős csak csekélyebb emelést. Ezért gondolkodnak a százalékos emelés helyett fix összeggel való emelésen Szlovákiában. Tomáš szerint ez az egyik lehetséges forgatókönyv - írta a ma7.