A view of the Old Town of Bratislava as well as the business district in the background from the ramparts of Bratislava Castle.
Nyugdíj

Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg

Pénzcentrum
2025. december 4. 07:04

A nyugdíjemelésről Magyarországon december 10-én hozzák meg a hivatalos döntést, az eddigi bejelentések szerint 3,6 százalékkal emelkednek az öregségi nyugdíjak és egyéb nyugdíjszerű járandóságok jövőre, mely több mint 2 millió embert érint Magyarországon. Nemcsak hazánkban élnek azonban magyar idősek: Szlovákiában is soktízezres rétegről beszélhetünk, ahol a nyugdíjemelés rendszerének reformja is napirendre került. 

A szlovák nyugdíjemelés rendszere nagyon hasonló a magyarhoz: minden év elején emelik a nyugdíjakat az infláció függvényében. 2026-ban az emelés mértéke 3,7 százalék lesz - írja a ma7. Tehát 0,1 százalékponttal több mint a hazai nyugdíjemelés. Viszont Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket: hogy a kis nyugdíjat kapót sokkal kisebb összegre számíthatnak, mint akinek eleve magas a nyugdíja.

A lap szerint Szlovákiában egyelőre még az a rendszer van érvényben, hogy a nyugdíjak az ún. nyugdíjas infláció alapján növekednek. A nyugdíjemelés mértékét a Statisztikai Hivatal által kimutatott háztartásokra vonatkozó évközi fogyasztóiár-emelkedés "szabja meg", az első kilenc hónapot vizsgálják a nyugdíjemelést megelőző évben. Ennek alapján jövőre 3,7 százalékkal több pénzre számíthatnak az idősek a lap szerint, egy hajszállal többre, mint a magyarországi nyugdíjasok.

Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
EZ IS ÉRDEKELHET
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.

A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Azóta persze eltelt 4 év,  a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2026-os évi, 3,7 százalékos nyugdíjemelés.

A lap azt írja, hogy a prognózisok szerint jövőre felgyorsulhat az infláció: 2027-ben a Szociális Biztosító költségvetési előrejelzései szerint a nyugdíjemelés mértéke elérheti a 4,5 százalékot, 2028-ban viszont lassul majd a drágulás, 2,8 százalékot vetítenek előre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jöhet a nyugdíjemelési rendszer reformja?

Erik Tomáš családügyi miniszter kijelentette, hogy a tárcánál gondolkodnak a jelenlegi valorizációs rendszer módosításán - írja a lap. A módosítás tervét azzal indokolták, hogy a százalékos növekedés nem ideális és nem is optimális. Egyre többen vannak azon a véleményen, hogy a nyugdíjakat fix összeggel kellene emelni mindenki számára egységesen, nem százalékosan, mert ez a rendszer csak az anyagi különbségeket mélyíti.

Jelenleg Szlovákiában, akárcsak Magyarországon, minden nyugdíjasnak ugyanannyi százalékkal növekedik a havi járandósága évente. Ebből adódóan, aki eleve magasabb nyugdíjat kap, annak nagyobb emelés jut minden évben, aki eleve kisnyugdíjból él, az alig érzi meg az emelést. Miközben a tej, tojás, kenyér ára egyik és másik nyugdíjas számára is ugyanannyiba kerül a boltban, hiába kapott az egyik idős csak csekélyebb emelést. Ezért gondolkodnak a százalékos emelés helyett fix összeggel való emelésen Szlovákiában. Tomáš szerint ez az egyik lehetséges forgatókönyv - írta a ma7.
Címlapkép: Getty Images
