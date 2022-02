800 ezres fizetés vár ebben a szakmában: diploma nem kell, tömegeket keresnek

Minden korábbinál súlyosabb krízishelyzet állt elő a fuvarozásban, a munkaerőhiány az egekbe szökött, emiatt a bérigények is elszabadultak, a munkakörülmények javítása pedig önmagában nem elegendő sem a dolgozók megtartására, sem az új járművezetők bevonzására. Az NiT Hungary felelős szakmai érdekképviseletként az árufuvarozó tagsági kör részére ezért olyan módszertannal tud segítséget nyújtani, mely rendszeres időközönként és transzparens módon ad információt a kalkulálható fuvardíjat befolyásoló egyik legfontosabb tényezőről. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a drasztikus ütemben emelkedő gépkocsivezetői jövedelemszint is érvényesíthető legyen a fuvardíjakban.

A koronavírus-járvány, a bizonytalan ellátás, a Brexit, a mobilitási csomag, az energiaválság, az elszabaduló üzemanyagárak, az infláció és a forintárfolyam csak néhány azok közül a jelenségek közül, melyek napjainkban jelentősen befolyásolják a közúti fuvarozás önköltségét. Ez alapvetően négy nagyobb kategóriára osztható, ebből a két legjelentősebb a mindenkori üzemanyagár és a személyi ráfordítások összessége.

A legnagyobb taglétszámú hazai közúti fuvarozói érdekképviselet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary álláspontja szerint, mivel az üzemanyagárak rekorddráguláson estek át 2021-ben, már havi szinten is eredményezhetnek költségváltozást a fuvardíj mértékében, és ha nincs kellő rugalmasság megbízói részről, akkor ezek nem érvényesíthetők a fuvardíjban. Az üzemanyagárat a kormányzat 2021 végén ugyan maximalizálta, de ez átmeneti állapot, hosszú távra célszerű és érdemes egy indexálási rendszert alkalmazni a folyamatos utánkövetésre.

A szakértők szerint a fuvarozók másik legjelentősebb költségeleme a személyi ráfordítások összessége, reláció függvényében 25-32%-os részarányt képvisel a költségszerkezetben.

„Túlkereslet alakult ki a munkaerőpiacon, a gépkocsivezető-hiány miatt a bérigények sosem látott magasságokban vannak. Ebben a krízishelyzetben a munkaerő megbecsülése, a munkakörülmények javítása önmagában már nem elegendő sem munkaerő-megtartásra, sem új munkaerő bevonzására” – fogalmazott Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Hozzátette, 800 ezer forint nettó alatt nehéz megbízható, gyakorlott kamionsofőrt találni. Hatalmas a fluktuáció, a gépkocsivezetők a legapróbb probléma miatt is könnyen váltanak, mert rengeteg a meghirdetett állás. Emellett kiöregszenek a munkavállalók és a fiatalok nem jönnek olyan ütemben, ahogy az kielégítő lenne. Miközben a közúti fuvarozás dübörög, a nyugdíjba vonuló sofőrök betöltetlen űrt hagynak maguk után.

Sok olyan vállalkozásról tudni, ahol akár 5-10 kamion is áll a telephelyen, mert nincs, aki ráüljön azokra.

Hiányzik a szakképzés is, ugyanis a gépjárművezető élete nem csupán a kormányforgatásból áll, meg kell tanulni a le- és felrakodás műveletét, a helyi közlekedési viszonyokat, az okmánykezelést. Ismerni kell a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó igen bonyolult szabályozást is, amely a közlekedés biztonságát és a munkavállalók szociális biztonságát egyaránt szolgálja. Mire valaki felveszi a ritmust, eltelhet akár fél év is.

Az érdekképviseleti szervezet megítélése szerint, ha a munkaerő-megtartás és az utánpótlás biztosítása a cél, akkor ebben elvárható az állami szerepvállalás és a képzési rendszer mielőbbi felülvizsgálata, a szakmásítás és a képzésfinanszírozás megoldása.

Példátlan piaci segítségnyújtás az indexálás

A NiT Hungary úgy látja, nem túlzás kijelenteni, hogy az ellátási lánc összeomlása fenyeget, éppen ezért felelős munkaadói szakmai érdekképviseletként, a munkavállalói oldalt képviselő Teherfuvarozók Európai Szakszervezetével (TESZ) együttműködésben az árufuvarozó tagsági kör részére egy olyan számítással és módszertannal tud segítséget nyújtani, mely rendszeres időközönként és transzparens módon ad információt a kalkulálható fuvardíjat befolyásoló legfontosabb tényezőkről.

„A közúti fuvarozás személyi költség-indexálásának alapcélja, hogy a fuvartenderek megpályázása, a fuvarmegállapodások megkötése, vagy az ártárgyalások során helyzetbe hozza az érdekeiket a megbízóval szemben érvényesíteni szándékozó fuvarozó vállalkozásokat” – mutatott rá a szervezet ügyvezető főtitkára.

Megjegyezte, az index „tól-ig” határokon belül, de reálisan, és hiteles alapokra támaszkodva mutatja meg az egyik legnagyobb fuvarozói költségelem, az adott évi prognosztizálható személyiköltség-ráfordítás mértékét és százalékos arányát, illetve mindezek számszerűsíthető értékeit.

Közölte azt is, a reális indexálás és annak nyilvános közlése a munkavállaló gépjárművezetők érdeke is, hiszen annak érvényesülése a fuvardíjakban a munkáltató versenyképességének, közvetlenül pedig a jövedelemszint emelkedésének és – a külföldi munkaadók elszívó erejének hatását enyhítve – az európai uniós jövedelemszint lekövetésének garanciája.

A NiT Hungary által kidolgozott indexálásnál a változók negyedévente kerülnek lekövetésre. Ennek alapja az érdekképviselet tagsági körének a piaci viszonyok ismeretében adott prognózisa, a minimálbér-emelkedésből levezethető növekmény, illetve a munkavállalói oldalt képviselő TESZ tapasztalatai. A változók a későbbiekben olyan további rendszeres adatbázisokkal egészülhetnek ki, mint például a fuvarozói állásbörzék gyűjtött adatai.

Megítélésünk szerint a személyiköltség-indexálás egy példátlan piaci segítségnyújtás egy munkaadói szakmai szervezet részéről a képviselt tagság felé, melynek döntő többsége védtelen, a piaci viszonyok változásainak kitett mikro- és kisvállalkozás

– zárta szavait Dittel Gábor.