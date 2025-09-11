A Lidl, Aldi és a Tesco után az Auchan is kedvezményekkel igyekszik csábítani arra a nyugdíjasokat, hogy náluk költsék el a 30 ezres juttatást.
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
Szeptember 1-jén megkezdődött a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, irányítószám alapján, növekvő sorrendben. De vajon kik kapják meg először, és kik csak októberben? Elemzésünk – a hivatalos kommunikáció és a postai gyakorlat alapján – bemutatja a várható sorrendet. A Magyar Postát is megkérdeztük, de nem árulták el a pontos ütemtervet.
Szeptember 1-jén megkezdődött a nyugdíjasok részére járó 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, amely – a hivatalos tájékoztatás szerint – irányítószám alapján, növekvő sorrendben zajlik, és körülbelül 6 hetet vesz igénybe.
Ez az információ azonban csak általános iránymutatás, a pontos ütemterv nem nyilvános. A következő elemzés ezért spekuláció, amely a magyar irányítószámok logikájára és földrajzi elhelyezkedésére épül – a valós kézbesítési sorrend ettől eltérhet.
Magyar Posta: az ütemterv titkos
Szerkesztőségünk megkereste a Magyar Postát, hogy pontosabb kézbesítési tervet kérjünk, illetve információt arról, mely térségekben kezdődött meg ténylegesen a kézbesítés. Érdemi választ nem kaptunk. A Posta azt közölte,
a pontos metódusról biztonsági okokból nem áll módunkban részleteket megosztani.
Ezért az alábbi elemzés feltételezés a jelenleg elérhető hivatalos közlemények és a magyar irányítószámok rendszere alapján. Azzal a kiegészítéssel, hogy a Magyar Posta hivatalos oldalán az azért olvasható, hogy: "A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében."
Hogyan működik a magyar irányítószám-rendszer?
Magyarországon az irányítószámok földrajzi logikát követnek, és általában következtetni lehet belőlük arra, melyik régióban található az adott település:
|Első számjegy
|Régió
|Példák
|1xxx
|Budapest
|1011, 1138
|2xxx
|Pest megye
|2100 (Gödöllő), 2030 (Érd)
|3xxx
|Északkelet-Magyarország
|3100 (Salgótarján), 3525 (Miskolc)
|4xxx
|Kelet-Magyarország
|4024 (Debrecen), 4400 (Nyíregyháza)
|5xxx
|Délkelet-Magyarország
|5000 (Szolnok), 5600 (Békéscsaba)
|6xxx
|Dél-Magyarország
|6000 (Kecskemét), 6500 (Baja)
|7xxx
|Dél-Dunántúl
|7621 (Pécs), 7400 (Kaposvár)
|8xxx
|Nyugat-Magyarország
|8000 (Székesfehérvár), 8200 (Veszprém)
|9xxx
|Északnyugat-Magyarország
|9024 (Győr), 9400 (Sopron), 9700 (Szombathely)
Kik lehetnek az elsők és kik az utolsók a kézbesítésben? (Feltételezés)
A „növekvő irányítószám” szerinti kézbesítés elméletileg a következő sorrendet vetíti előre:
Várhatóan először:
- Budapest (1xxx) – pl. 1011, 1117, 1183
- Pest megye (2xxx) – pl. Vác, Gödöllő, Érd
Később sorra kerülhet:
- Kelet- és Északkelet-Magyarország – Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza (3xxx–4xxx)
- Dél-Magyarország – Kecskemét, Szeged, Békéscsaba (5xxx–6xxx)
- Dél-Dunántúl – Pécs, Kaposvár (7xxx)
Várhatóan utolsók:
- Nyugat- és Északnyugat-Magyarország – Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely (8xxx–9xxx)
Példák várható időzítésre (nem hivatalos!)
|Település
|Irányítószám
|Spekulált kézbesítési időszak
|Budapest I. ker.
|1011
|szeptember első hete
|Érd
|2030
|szeptember első-második hét
|Miskolc
|3525
|szeptember közepe
|Debrecen
|4024
|szeptember második fele
|Szeged
|6720
|szeptember vége
|Pécs
|7621
|október eleje
|Szombathely
|9700
|október első–második hete
Fontos tudnivalók a kézbesítéssel kapcsolatban
- A kézbesítés postai úton történik, ajánlott levélként.
- A hivatalos tájékoztatás szerint a folyamat legfeljebb 6 hétig tart.
- Aki október 15-ig nem kapja meg az utalványt, annak érdemes lehet érdeklődnie a nyugdíjfolyósítónál vagy a Magyar Postánál.
A kézbesítés üteme térségenként eltérhet, a valós sorrendet csak a Posta ismeri.
Összegzés
Bár a hivatalos kommunikáció szerint az utalványokat irányítószám szerint növekvő sorrendben kézbesítik, a pontos ütemterv nem nyilvános, és a Magyar Posta nem adott érdemi választ megkeresésünkre. Ezért a cikkben közölt kézbesítési előrejelzés spekulatív jellegű, tájékoztató céllal készült.
Az utalványok kézbesítése fokozatosan, várhatóan szeptember 1. és október közepe között történik meg. Aki még nem kapta meg, annak egyelőre nem kell aggódnia – de ha október második felében sem érkezik meg, érdemes lépéseket tenni.
Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A nyolchavi infláció alapján a kormány 1,5 százalékkal emeli visszamenőleg a nyugdíjakat, átlagosan 3660 forinttal havonta.
Az utóbbi években különösen élénk érdeklődés övezi a kormány döntését, hogy fognak-e nyugdíjprémiumot fizetni, illetve lesz-e évközi nyugdíjemelés novemberben.
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
Nincs mese, lehet, csak ez mentheti meg a magyar nyugdíjrendszert: jöhet a 13. havi nyugdíjkorlátozás?
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében a 2026-os választások után sürgős reformokra lesz szükség.
A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága akár már egy szűk évtized múlva is komoly veszélybe kerülhet, ha nem vezetnek be érdemi reformokat.
Nyugdíjkatasztrófa szélén táncol Magyarország? Ez lehet az időskori szegénység elleni recept, egyre többen használják
A pályakezdés nemcsak a munka világába való belépést jelenti, hanem egy új fejezetet is a pénzügyi tudatosságban.
A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent a 1321/2025. (VIII. 21.) kormányhatározat, amely rögzíti, hogy a Gondosóra program a következő évben is működni fog.
Nyugdíj utalás 2025 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 szeptemberében is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Az ügyfélfogadási szünet alatt a Kincstár Call Centerében is csak az általános tájékoztatók lesznek elérhetők.
Tizennégy évvel a magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása után a nyugdíjcélú megtakarítások ismét elérték a 3000 milliárd forintot.
Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.
Az európai nyugdíjrendszerek fenntarthatósága egyre nagyobb kihívást jelent a társadalmak elöregedése miatt.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.
Ma hagytam ott a patikában 21340 Magyar forintot. Orvosilag felirt gyogyszerekre. A fidesz célja, hogy dögöljünk meg.