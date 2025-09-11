Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére

Szeptember 1-jén megkezdődött a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, irányítószám alapján, növekvő sorrendben. De vajon kik kapják meg először, és kik csak októberben? Elemzésünk – a hivatalos kommunikáció és a postai gyakorlat alapján – bemutatja a várható sorrendet. A Magyar Postát is megkérdeztük, de nem árulták el a pontos ütemtervet.

Szeptember 1-jén megkezdődött a nyugdíjasok részére járó 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, amely – a hivatalos tájékoztatás szerint – irányítószám alapján, növekvő sorrendben zajlik, és körülbelül 6 hetet vesz igénybe.

Ez az információ azonban csak általános iránymutatás, a pontos ütemterv nem nyilvános. A következő elemzés ezért spekuláció, amely a magyar irányítószámok logikájára és földrajzi elhelyezkedésére épül – a valós kézbesítési sorrend ettől eltérhet.

Magyar Posta: az ütemterv titkos

Szerkesztőségünk megkereste a Magyar Postát, hogy pontosabb kézbesítési tervet kérjünk, illetve információt arról, mely térségekben kezdődött meg ténylegesen a kézbesítés. Érdemi választ nem kaptunk. A Posta azt közölte,

a pontos metódusról biztonsági okokból nem áll módunkban részleteket megosztani.

Ezért az alábbi elemzés feltételezés a jelenleg elérhető hivatalos közlemények és a magyar irányítószámok rendszere alapján. Azzal a kiegészítéssel, hogy a Magyar Posta hivatalos oldalán az azért olvasható, hogy: "A több mint 2,3 millió jogosult részére a Magyar Posta Zrt. ütemezetten 2025. szeptember 1. és október 15. között kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, az irányítószámok emelkedő sorrendjében."

Hogyan működik a magyar irányítószám-rendszer?

Magyarországon az irányítószámok földrajzi logikát követnek, és általában következtetni lehet belőlük arra, melyik régióban található az adott település:

Első számjegy Régió Példák 1xxx Budapest 1011, 1138 2xxx Pest megye 2100 (Gödöllő), 2030 (Érd) 3xxx Északkelet-Magyarország 3100 (Salgótarján), 3525 (Miskolc) 4xxx Kelet-Magyarország 4024 (Debrecen), 4400 (Nyíregyháza) 5xxx Délkelet-Magyarország 5000 (Szolnok), 5600 (Békéscsaba) 6xxx Dél-Magyarország 6000 (Kecskemét), 6500 (Baja) 7xxx Dél-Dunántúl 7621 (Pécs), 7400 (Kaposvár) 8xxx Nyugat-Magyarország 8000 (Székesfehérvár), 8200 (Veszprém) 9xxx Északnyugat-Magyarország 9024 (Győr), 9400 (Sopron), 9700 (Szombathely)

Kik lehetnek az elsők és kik az utolsók a kézbesítésben? (Feltételezés)

A „növekvő irányítószám” szerinti kézbesítés elméletileg a következő sorrendet vetíti előre:

Várhatóan először:

Budapest (1xxx) – pl. 1011, 1117, 1183

Pest megye (2xxx) – pl. Vác, Gödöllő, Érd

Később sorra kerülhet:

Kelet- és Északkelet-Magyarország – Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza (3xxx–4xxx)

Dél-Magyarország – Kecskemét, Szeged, Békéscsaba (5xxx–6xxx)

Dél-Dunántúl – Pécs, Kaposvár (7xxx)

Várhatóan utolsók:

Nyugat- és Északnyugat-Magyarország – Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely (8xxx–9xxx)

Példák várható időzítésre (nem hivatalos!)

Település Irányítószám Spekulált kézbesítési időszak Budapest I. ker. 1011 szeptember első hete Érd 2030 szeptember első-második hét Miskolc 3525 szeptember közepe Debrecen 4024 szeptember második fele Szeged 6720 szeptember vége Pécs 7621 október eleje Szombathely 9700 október első–második hete

Fontos tudnivalók a kézbesítéssel kapcsolatban

A kézbesítés postai úton történik, ajánlott levélként.

A hivatalos tájékoztatás szerint a folyamat legfeljebb 6 hétig tart.

Aki október 15-ig nem kapja meg az utalványt, annak érdemes lehet érdeklődnie a nyugdíjfolyósítónál vagy a Magyar Postánál.

A kézbesítés üteme térségenként eltérhet, a valós sorrendet csak a Posta ismeri.

Összegzés

Bár a hivatalos kommunikáció szerint az utalványokat irányítószám szerint növekvő sorrendben kézbesítik, a pontos ütemterv nem nyilvános, és a Magyar Posta nem adott érdemi választ megkeresésünkre. Ezért a cikkben közölt kézbesítési előrejelzés spekulatív jellegű, tájékoztató céllal készült.

Az utalványok kézbesítése fokozatosan, várhatóan szeptember 1. és október közepe között történik meg. Aki még nem kapta meg, annak egyelőre nem kell aggódnia – de ha október második felében sem érkezik meg, érdemes lépéseket tenni.

