A hiányzó munkaerőt ezért egyre gyakrabban diákokkal és nyugdíjasokkal pótolják.
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Minden jel arra mutat, hogy 2026 februárjában nemcsak 13. havi nyugdíj érkezik a rendes nyugdíjon felül, hanem a 14. havi nyugdíj is. Mivel azonban a 14. havi nyugdíj nem egy teljes havi nyugdíjat jelent, kihívást jelenthet kiszámítani, mekkora összeg várható februárra. A Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor 2026-ban is megmutatja a pontos összeget.
A 2021-től két lépésben visszavezetett 13. havi nyugdíj érkezését már megszokhatták a nyugdíjasok minden év februárjában. Ennek összege jelenleg a rendes nyugdíj összegével egyezik meg, tehát lényegében egy teljes havi plusz nyugdíjat jelent. 2026-tól megkezdik a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetését is, ahol az első lépcső "egy heti" nyugdíj: technikailag februárban így a rendes nyugdíj 2,25-szorosa fog érkezni. Akár mondhatnánk azt is, hogy 9 hétnyi nyugdíj. A Pénzcentrum kalkulátora már most segít kiszámolni, hogy ez forintban a 2026. januári nyugdíjemelést követően pontosan mennyit is fog jelenteni.
A 2026. januári, vagyis az év eleji rendes nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék. Ez befolyásolja a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj összegét is. A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátora nemcsak a januári emelést számítja ki a december havi nyugdíjösszegből, hanem megmutatja, hogy mekkora lesz a a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj összege külön-külön, illetve az összes februári juttatás együttes mértéke februárban.
Ha esetleg valaki még nem tudja, mekkora lesz a decemberi havi nyugdíj összege - az utalások elvileg ma, vagy holnap érkeznek, a postai kézbesítés a Magyar Posta által korábban megküldött időpontban várható -, akkor használhatja először a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátorát, amely a januártól októberig kapott havi nyugdíjösszegből a december hónapra járó nyugdíjat is kiszámolja:
Mennyi lesz és mikor érkezik a 13. havi nyugdíj 2026-ban?
A 13. havi nyugdíj összege minden bizonnyal megegyezik majd a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel. Pontosan akkora összegű nyugdíj várható, mint egy normál hónapra járó juttatás. A 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik. A nyugdíj utalások 2026-ban is főszabály szerint a hónap 12. munkanapjához legközelebbi munkanapig esedékesek: mivel február 12-e csütörtökre esik, várhatóan a nyugdíjak utalása is ezen a napon történik majd. A postai kézbesítés mindig a Magyar Posta által előzetesen megjelölt dátum szerint történik - ezt mindenkinek megküldik egyénileg.
Mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege 2026-ban? Mikor érkezik a 14. havi nyugdíj?
Amióta októberben belengették a 14. havi nyugdíj bevezetését, egyre több részlet derült ki a juttatásról. Az eddigi bejelentések és tervezet alapján a 14. havi nyugdíjra ugyanazok lesznek jogosultak, akik a 13. havi nyugdíjra, és ugyanúgy februárban érkezik majd a juttatás a rendes nyugdíjjal egy időben. Az összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be).
A törvénymódosítás tervezetet november 18-án terjesztették a parlament elé, mely december 10-én gyorsított eljárásban szavazhat a kérdésről. Addig még változhatnak a részletek, de ha minden megy az előzetes tervek szerint, akkor februárban 2 és 1/4 havi nyugdíj érkezhet.
Ki jogosult 13. havi és 14. havi nyugdíjra?
A vonatkozó rendelet még nem jelent meg hivatalosan, de az eddigi információk alapján minden bizonnyal az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2025-ös év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2026. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, nem számíthat a februári plusz juttatásokra.
Fontos változás 2025-től a 13. havi nyugdíj esetén, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - így gyakrlatilag a januárban elhunyt idősek hozzátartozóinak már nem kell kifizetni a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat.
Egyre nehezebb dönteni a nyugdíjba vonulásról
Sokan gondolhatják úgy, hogy ha a 13. havi és 14. havi nyugdíjra csak úgy lehetnek már jövő évtől jogosultak, akkor nyugdíjazzák magukat december 31-ig. Csakhogy a nyugdíjszakértők többnyire azt szokták javasolni, hogy megéri megvárni a következő évet a nyugdíjba vonulással: a valorizációs szorzó emelése többet számított hosszú távon, mint a plusz egy 13. havi nyugdíj és a nyugdíjemelés(ek).
A nyugdíjemelés mértéke ugyanis az inflációtól függ, a tárgyévi valorizációs szorzók növekedése viszont a megelőző év kedvezmények nélkül számított országos nettó átlagkeresete nominális növekedésével egyezik meg. A bérnövekedés pedig jellemzően magasabb, mint az infláció mértéke (kivéve néhány olyan horrorévet, mint a pandémia után). Ha tehát emiatt valaki kivárja a következő évet a nyugdíjazással, akkor viszont nem számíthat sem emelésre, sem 13. havira, erre fel kell készülni.
Érdemes azt is tudni, hogy visszamenőleg is nyugdíjba vonulhat valaki. Ez azonban csak ritka esetben indokolt.
"Ha valaki visszamenőleg igényli a nyugdíját, és ennek következtében a nyugdíj-megállapítási kezdőnap 2023. december 31. vagy korábbi nap lenne, akkor a nyugdíja számítása során nem az idei, hanem a 2023-as valorizációs szorzókat kell alkalmazni. A nyugdíj egyébként a nyugdíjigénylés beadásának hónapját megelőző hatodik hónap első napjától kérhető visszamenőleg, vagyis a 2024. februárban beadott visszamenőleges igénylés esetén a legkorábbi kezdőnap 2023. augusztus 1., a 2024. márciusban beadott igénylés esetén 2023. szeptember 1. lehet, és így tovább" - mondta el korábban lapunknak Farkas András, a NyugdíjGuru nyugdíjszakértője.
A visszamenőleges igénylésnek a valorizációs szorzók folyamatos növekedése és az infláció lecsengése miatt jelenleg nincs indokoltsága, csak abban az esetben, ha az érintett személy dolgozna a nyugdíja mellett, és minél korábbi időponttól kívánja kiaknázni a nyugdíj melletti kereset járulék- és szocho-mentességét. Ekkor is érdemes alaposan megfontolni ezt a döntést
- magyarázta a szakértő, akinek a véleménye szerint hiába kérhető visszamenőleg előző évre "dátumozva" a nyugdíjazás, ez csak nagyon ritka esetben éri meg. Még olyankor is, ha valaki úgy gondolja, számára ez lenne a kedvező döntés, érdemes erről szakértővel egyeztetni, nehogy súlyos hibát kövessen el!
A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor a korábbi bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
