Pedagógus bértábla 2025: ennyi lesz a tanári fizetés, a pótlék, az illetmény a béremelés után

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Viharos éveken vannak túl a magyar pedagógusok, akik hosszas harc után végre megkapták várva várt béremelésüket, ennek köszönhetően újra vonzóbbá vált a pedagógusi életpálya a fiatal munkavállalók számára is. A tanárbérek nem álltak meg a pedagógus béremelés 2024 évi bevezetésénél: a pedagógus bértábla 2025 évében további jelentős mértékű emeléseket tartogat a magyar tanárok számára. Járjunk utána, mit írnak a Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025 szabályok, és hogy mennyit emelkedik a tanárok fizetése 2025-ben! Amellett, hogy megtudhatod, mennyi a tanárok fizetése 2025-ben, arra is kitérünk, hogy mennyi a tanári béremelés mértéke és azt is megnézzük, mennyi az intézményvezetői pótlék vagy az osztályfőnöki pótlék 2025 évében!

Cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk a pedagógus béremelés 2025 évi tudnivalóival kapcsolatban: tudd meg, mennyi volt a pedagógus béremelés 2024 évében (Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2024), illetve, hogy hány százalék a pedagógus béremelés 2025 során (Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025)! A pedagógus béremelés Magyar Közlöny jogszabályok mellett arra is kitérünk, hogyan alakult a pedagógus bértábla 2024 évében, illetve, hogy milyen újdonságokkal szolgál a pedagógus bértábla 2025 évi frissülése. A tanárbérek, azaz a magyar tanárok fizetése mellett annak is utánajárunk, hogy a pedagógus fizetés mellett mennyi az osztályfőnöki pótlék, és hogy mennyi az intézményvezetői pótlék 2025 évében! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Pedagógus béremelés 2025: emelkedik a tanárok fizetése 2025-ben 2024. december 30-án megjelent a Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025 kormányrendelet (a pedagógusok béremeléséről szóló 453/2024 (XII. 30.) kormányrendelet), melynek értelmében a kormány intézményi szinten 2025. január 1-jétől átlagosan 21,2%-os béremelést biztosít a magyar pedagógusok számára. A pedagógus fizetésemelés nem csak a szigorú értelemben vett tanári béremelés mértékét foglalja magában: a tanárbérek mellett emelkedik a fizetése a pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógusi szakképesítéssel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozóknak is, továbbá a pedagógus béremelés Magyar Közlöny rendelet kiterjed a felsőfokú végzettségű, gyermekvédelmi intézményekben és bölcsődékben dolgozók bérére is. A tanárok 2025. január 25-ig kapják meg a béremelésről szóló kinevezési okmányt. A pedagógus béremeléshez szükséges források 88%-át a kormány, 12%-át az EU biztosítja. Mielőtt rátérnénk a pedagógus béremelés 2025 évi részleteire, térjünk ki arra, hogy mennyi volt a magyar tanárok fizetése 2024-ben, azaz hogyan alakult a pedagógus béremelés 2024 évében! A 2025-ös pedagógus béremelés előzményei: mi történt tavaly ilyenkor? Az elmúlt években lezajló pedagógusi sztrájkokat és tüntetéseket követően hosszú hónapokig tartott a találgatás, miszerint emelkednek-e a tanárbérek Magyarországon – és ha igen, mennyi lesz a pedagógus béremelés mértéke. E sokakat foglalkoztató kérdésre a válasz egy bő évvel ezelőtt meg is érkezett, mégpedig a Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2024 rendeletei formájában (Magyar Közlöny 2023. december 29-i 194. számában megjelent 661/2023. (XII.29.) Korm. rendelet), melynek értelmében a kormány 2024. decemberében 32,2%-os pedagógus béremelést jelentett be, amelyet 2025-ben és előreláthatólag 2026-ban is további béremelések követnek majd. Az új szabályok akkor úgy rendelkeztek, hogy 2024. január 1-jére visszamenőleg a pedagógusok átlagos illetménye el kell, hogy érje a felsőfokú végzettségűek 2024. évre kiszámolt átlagbéréhez viszonyított arányának legalább a 71,8%-át. Ahhoz, hogy ez a célkitűzés teljesülhessen 32,2%-os átlagbéremelésre volt szükség a tanárok fizetése és más pedagógusbérek esetében egyaránt. Pedagógus bértábla 2024: mennyit kerestek tavaly a tanárok? A pedagógus béremelés 2024 évében nagy hatással volt a pedagógus bértábla alakulására. Az akkori koncepció szerint a pedagógus fizetések a következőképpen emelkedtek (a pénzösszegek bruttóban értelmezendők): a pedagógus Gyakornok fokozat bére 528.800 Ft lett (2023-ban 440.000 Ft-tól kezdődött a fizetésük); a Pedagógus I. bérkategóriába tartozók 538.000 Ft-tól 1.065.000 Ft-ig kerestek (2023-ban 440.000 Ft-tól indult a fizetésük); a Pedagógus II. bérkategóriába tartozók 555.000 Ft-tól 1.135.000 Ft-ig kapták fizetésüket, (2023-ban ők is 440.000 Ft-tól kapták bérüket); a Mesterpedagógus bérkategória 630.000 Ft-tól 1.365.000 Ft-ig terjedt (2023-ban 520.000 Ft-tól indult a fizetésük); a Kutatótanárok bére pedig 750.000 Ft-tól 1.470.000 Ft-ig terjedt 2024-ben (2023-ban 640.000 Ft-tól indult a fizetésük.) Pedagógus bértábla 2024: mennyi volt tavaly a tanárok fizetése? A pedagógus bértábla 2024 évi verzióján láthatjuk tehát, hogy mennyi most a tanári fizetés és hogyan alakultak a pedagógus bérek a tavalyi évben. Ha össze szeretnénk hasonlítani a béremelés pedagógusok esetében bevezetett mértékét a korábbi évek pedagógus béremeléseivel, érdemes utánajárnunk, hogyan alakult a pedagógus bértábla 2023, 2022 és 2021 évében. Pedagógus bértábla 2025: mennyi a pedagógus béremelés mértéke? Pedagógus bértábla 2025: mennyit keresnek most a magyar tanárok és más pedagógusok? A pedagógus béremelés Magyar Közlöny rendelet értelmében a következőképp zajlik a tanári béremelés 2025 évében attól függően, hogy a dolgozó a pedagógus életpályamodell alapján milyen fizetési kategóriába tartozik: JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 870 000 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 56 207 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,75%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 343 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) a Gyakornok Pedagógus bére 2025-ben bruttó 640.900 Ft; a Pedagógus I. fokozat bére 653.100 Ft-tól bruttó 1.290.800 Ft-ig terjed (21,4%-os pedagógus béremelés 2025-ben); a Pedagógus II. fokozat bére bruttó 660.400 Ft-tól 1.375.600 Ft-ig terjed (19%-os pedagógus béremelés 2025-ben); a Mesterpedagógus fokozatúak bére bruttó 716.900 Ft-tól 1.654.400 Ft-ig terjed (13,8%-os pedagógus béremelés 2025-ben); a Kutatótanárok bére pedig bruttó 840.000 Ft-tól 1.781.600 Ft-ig terjedhet (minimum 12%-os pedagógus béremelés 2025-ben). A tanárbérek 2025 évi alakulása kapcsán következtetésképp levonhatjuk, hogy az alacsonyabb bérbesorolású pedagógusok bére százalékosan többet emelkedett, azonban magát a pedagógusi nettó fizetést több tényező is befolyásolja, beleértve a pedagógus bérpótlék 2025 évi összegét, illetve az egyéni alapon meghatározott adó- és járulékkedvezményeket, melyek mind feljebb tornázhatják egy pedagógus fizetését. A kormányrendelet százalékos minimális illetményemelést állapít meg, azaz, ha az intézmény szükségesnek találja, egyes pedagógusok bére a fent előírtaknál magasabb százalékban is emelkedhet. A rendelet továbbá támogatja a pedagógus bértábla illetménysávok minimumfizetéseinél magasabb összegű alapilletményeket azzal, hogy a kötelező intézményi minimális béremelés mindenkire egyformán érvényes. Pedagógus bértábla 2025 nettó fizetések Így, hogy tudjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2025 évében a pedagógus bértábla 2025 évi fizetési fokozatai szerint, térjünk rá arra, mit jelent a béremelés pedagógusok esetében a nettó fizetésük tekintetében. A pedagógusok nettó fizetése 2025-ben kedvezmények nélkül a következő sávokban helyezkedik el: a Pedagógus Gyakornok fokozathoz tartozó nettó bér 2025-ben 426.129 Ft; a Pedagógus I. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 434.312 Ft, maximum 858.382 Ft; a Pedagógus II. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 439.166 Ft, maximum 914.774 Ft; a Mesterpedagógus fokozathoz tartozó nettó bér minimum 476.739 Ft, maximum 1.100.176 Ft. a Kutatótanár nettó fizetése pedig minimum 558 600 Ft, maximum 1.184.764 Ft. Pedagógus bérpótlékok 2025 A pedagógus béremelés 2025 évi témaköréhez hozzátartozik a pedagógusi alapilletmények növelése mellett a pedagógus bérpótlék 2025 évi emelése is. A Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025 rendelet kimondja, hogy azoknak a pedagógusoknak a pótléka, akiknek a foglalkozása hiányszakmának minősül (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány, integrált természettudomány, digitális kultúra), 4%-ról 7%-ra emelkedik. Bevezették továbbá a gyakornokok számára a pályakezdés után járó illetménynövekedés alkalmazását is, ami a Pedagógus Gyakornok fokozat esetében +10.600 Ft havonta. Az olyan bérpótlékok, mint az intézményvezetői pótlék (40-80%) és az osztályfőnöki pótlék 2025 (20-40%) mértéke továbbra is a gyakornoki bérhez igazodik. A pedagógus bértábla értelmezése: mi a pedagógusi életpályamodell lényege? A magyar pedagógusok karrierjének alakulását a pedagógusi életpályamodell határozza meg, ami összefoglalja a dolgozók végzettsége és szakmai tapasztalata alapján a pedagógusi fokozatokat és az azokhoz tartozó alapilletményeket, bérpótlékokat. Fontos kiemelnünk, hogy a pedagógus bértábla nem csak a tanárok fizetését foglalja magában, ugyanis más dolgozók is ez alapján a bértábla alapján kapják a fizetéseiket. Közéjük soroljuk a klasszikus értelemben vett tanárok mellett a gyógypedagógusokat és a bölcsődei- vagy óvodapedagógusokat is. A pedagógus bértábla 2025 évében is változatlanul öt fokozatot foglal magában, melyek közé soroljuk a Pedagógus Gyakornoki fokozatot (2-4 év gyakorlati tapasztalat szükséges hozzá), a Pedagógus I. fokozatot (6-9 év gyakorlat szükséges hozzá, illetve a pedagógusnak minősítő vizsgát kell tennie) és a Pedagógus II. fokozatot (ahhoz, hogy valaki ebbe a fokozatba tartozzon, 6+ év gyakorlat és 1. minősítés szükséges). A 2025 pedagógus bértábla magasabb bérkategóriái közé tartozik a Mesterpedagógus fokozat (14+ év gyakorlat, szakvizsga és 2. minősítés szükséges hozzá), illetve a Kutatótanár fokozat (amelyhez 8-14 év gyakorlat, 2. minősítés és PhD fokozat megszerzése szükséges) – ez tehát a magyar pedagógus bértábla lényege, így történik a pedagógus bérek számítása 2025 évében.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK