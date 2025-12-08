A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Európában ismét erősödik a vita a vasárnapi boltbezárás vagy nyitvatartás körül: Belgium kiskereskedelmi piacán most új lendületet kapott a kérdés, miután egyre több üzlet nyitná ki kapuit a hét utolsó napján gazdasági érdekekre hivatkozva - a boltláncok álláspontja ugyanakkor nem egységes, mialatt a kisebb szereplők kinyitnának, például az Aldi és a Lidl nem tartana nyitva vasárnap. Magyarország már túl van egy sikertelen kísérleten: a 2015-2016-os boltzár társadalmi és gazdasági ellenállásba bukott. Az Európai Unióban ma sincs egységes szabályozás, országonként egészen eltérő modellek működnek a teljes tiltástól a teljes szabadságig.
Miközben az Aldi és a Lidl továbbra sem nyitják ki üzleteiket vasárnaponként, a belga kiskereskedelem nagy része egyre határozottabban ebbe az irányba mozdul el - írja a The Brussels Times. A legújabb fordulat, hogy a Carrefour megállapodást kötött a szakszervezetekkel, amely lehetővé teszi, hogy saját tulajdonú boltjai január 18-tól vasárnap reggel 8 és dél között is nyitva tartsanak. A megállapodás munkahelyvédelmet is garantál, és kizárja az üzletek franchise-rendszerbe adását.
A döntés 40 hipermarketet és 43 Market típusú szupermarketet érint, amelyek csatlakoznak a már eddig is vasárnap működő mintegy 600 franchise-üzlethez. Nem a Carrefour az egyetlen, amely ebbe az irányba lépett: az Intermarché, valamint a Delhaize üzleteinek túlnyomó többsége szintén nyitva tart vasárnap délelőtt, elsősorban a franchise-modell elterjedésének köszönhetően.
A Colruyt Group több üzlettípusa - például az Okay City, az Okay Direct, a Cru piacok és egyes Comarché boltok – már korábban is fogadta a vásárlókat vasárnap. Emellett több mint 200 Spar Colruyt Group üzlet tart nyitva ezen a napon a független üzemeltetők döntése alapján. Január 4-től pedig minden Okay integrált szupermarket is csatlakozik ehhez a körhöz.
A Colruyt Meilleurs Prix azonban továbbra is elutasítja a vasárnapi nyitvatartást, gazdasági okokra hivatkozva. A vállalat számításai szerint egy átlagos vásárló vasárnap mindössze 27 eurót költ egy belga szupermarketben, miközben más napokon ez 35 euró, a Colruyt üzleteiben pedig akár 70 euró is lehet. A cég szerint ilyen alacsony kosárérték mellett a vasárnapi nyitva tartás veszteséges lenne.
A Colruyt Group ezért inkább a kiskereskedelmi ágazatot szabályozó közös bizottságok harmonizálását és egyszerűsítését sürgeti, hogy kiegyenlítettebbek legyenek a bérek és a munkafeltételek a piacon. Ezt a szakszervezetek is támogatják, ágazati szintű megoldásban gondolkodva. Ugyanakkor a Buurtsuper.be - a flamand munkaadói szövetségen, az Unizón belül működő független szupermarketeket tömörítő szervezet - arra figyelmeztetett, hogy az egységesítés az önálló üzletek felét akár veszteséges működésbe is sodorhatja.
Magyarországon elbukott a boltzár
Magyarországon is volt már általános vasárnapi boltzár: a szabályozás 2015. március 15-én lépett életbe, és 2016. április 16-ig volt hatályban. Az intézkedés értelmében a legtöbb kiskereskedelmi üzletnek kötelezően zárva kellett tartania vasárnap, kivéve néhány speciális esetet, például benzinkutakat, gyógyszertárakat, újságosokat, piacokat, valamint a családi kisboltokat, ahol a tulajdonos vagy közeli rokona dolgozott a pult mögött. A cél az volt, hogy a kereskedelemben dolgozók több pihenőidőhöz jussanak, és erősítsék a hagyományos családi élet védelmét Magyarországon.
A boltzár azonban hamar komoly társadalmi és gazdasági vitákat váltott ki. A vásárlók jelentős része elégedetlen volt a korlátozással, sokan panaszkodtak a hétvégi bevásárlás ellehetetlenülése miatt. A nagy áruházláncok jelentős forgalomkiesést szenvedtek el, miközben a kisebb üzletek sem tudtak minden esetben profitálni a helyzetből. Emellett a kereskedelemben dolgozók egy része a bérkiesésekre panaszkodott, mivel a vasárnapi pótlékoktól is eleshettek.
A szabályozás politikai viták középpontjába is került, az ellenzéki pártok pedig népszavazást kezdeményeztek az eltörléséről. A lakossági ellenállás olyan erős volt, hogy a kormány végül még a referendum lebonyolítása előtt visszavonta a törvényt. 2016 áprilisában a parlament megszavazta a boltzár eltörlését, így az üzletek ismét szabadon kinyithattak vasárnaponként.
Lesz boltzár december 24-én?
Magyarországon évek óta visszatérő vita tárgya, hogy december 24-e legyen-e hivatalosan is munkaszüneti nap, ám egyelőre nem született erről egységes jogszabályi döntés. Ennek ellenére több nagy kiskereskedelmi lánc már előre jelezte, hogy szenteste nem nyitja ki üzleteit. Korábban több áruház bejelentette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
- A Spar üzletei december 24-én délig lesznek nyitva.
- Az Aldi üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
- A Tesco üzletei december 24-én délig várják a vásárlókat.
- A Lidl Magyarország áruházai december 24-én országszerte zárva lesznek.
- A JYSK Magyarországon december 24-én zárva tartja üzleteit.
- A Rossmann üzletei országszerte zárva tartanak decemebr 24-én.
- Az Auchan üzletei december 24-én délig tartanak nyitva.
- A Libri nem nyit ki.
Mi a helyzet Európában?
Az Európai Unióban nincs egységes, központilag szabályozott vasárnapi boltzár, így az egyes tagállamok teljesen eltérő megoldásokat alkalmaznak. Míg egyes országokban a vasárnap a kereskedelem szempontjából is teljesen hétköznapi napnak számít, máshol szigorú korlátozások védik a munkavállalók pihenőidejét és a hagyományos családi nap jellegét. A szabályozás mögött jellemzően kulturális, vallási, társadalmi és munkaerőpiaci szempontok egyaránt állnak.
A legszigorúbb rendszerek közé tartozik például Németország és Ausztria gyakorlata, ahol a boltok alapvetően zárva tartanak vasárnap. Ezekben az országokban csak kivételes esetekben - például turisztikai övezetekben, pályaudvarokon, benzinkutakon vagy ünnepi vásárok idején - lehet nyitva tartani. A szabályozás célja elsősorban a munkavállalók védelme és a vasárnap kiemelt pihenőnap jellegének megőrzése.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ezzel szemben a dél- és nyugat-európai országok egy részében sokkal megengedőbb a rendszer. Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban a nagyvárosokban és a turisztikai térségekben általában nyitva lehetnek a boltok vasárnap, bár a kisebb településeken gyakori a rövidített nyitvatartás vagy a teljes zárva tartás. Franciaországban hivatalosan vannak korlátozások, de a gyakorlatban rengeteg kivétel létezik, főleg Párizsban és a turisztikailag frekventált régiókban.
A skandináv országok és a Benelux államok inkább a liberális modellhez állnak közelebb. Hollandiában, Svédországban és Dániában a legtöbb üzlet szabadon dönthet a vasárnapi nyitva tartásról, legfeljebb helyi önkormányzati szabályok korlátozhatják azt. Ezekben az országokban a lakosság már régóta hozzászokott ahhoz, hogy a vasárnap is teljes értékű bevásárlónap.
Kelet-Közép-Európában vegyes a kép: Lengyelországban néhány éve szinte teljes vasárnapi boltzár van érvényben, évente csak néhány kijelölt vasárnap engedélyezett az általános nyitva tartás.
Csehországban jelenleg nincs általános vasárnapi boltzár, így a boltok többsége vasárnap is nyitva tarthat. Ugyanakkor 2016 óta az ünnepnapokon a 200 négyzetméternél nagyobb üzleteknek kötelező zárva tartaniuk, miközben a kisebb boltok, benzinkutak és gyógyszertárak mentesülnek a szabály alól. Csehország tehát inkább a részleges korlátozások országai közé tartozik, nem a teljes vasárnapi boltzárat alkalmazók közé.
Horvátország 2023-ban szigorította a szabályozást: a boltok évente csak előre meghatározott számú vasárnapon lehetnek nyitva, a többi vasárnap általános zárva tartás érvényes. A kereskedők maguk dönthetik el, mely vasárnapokon nyitnak ki, de ezt előre be kell jelenteniük. A turisztikai főszezonban jellemzően több vasárnap esik a nyitvatartási napok közé, míg a holtszezonban jóval kevesebb.
Szlovénia hagyományosan a szigorúbb szabályozású országok közé tartozik: a legtöbb bolt vasárnap zárva van, különösen a nagyobb üzletek. Kivételt főként a kisebb családi boltok, a korlátozott létszámmal működő üzletek, valamint egyes turisztikai területek jelentenek, ahol szezonálisan előfordulhat vasárnapi nyitva tartás.
Szlovákia ezzel szemben inkább a liberálisabb modellhez áll közel, mivel jelenleg nincs általános érvényű vasárnapi boltzár. A boltok többsége nyitva lehet vasárnap is, és bár időről időre politikai vita tárgya a szigorítás, eddig nem vezettek be országos tiltást, így a nyitvatartás főként piaci alapon alakul.
Románia szintén a megengedőbb országok közé tartozik: a jogszabályok nem tiltják a vasárnapi bolti nyitva tartást, ezért a nagy áruházláncok és bevásárlóközpontok többsége vasárnap is üzemel. A nyitvatartás inkább üzleti döntés kérdése, legfeljebb helyi szintű szabályozások vagy egyedi munkajogi előírások korlátozhatják.
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?
Zágráb karácsonyi vásár 2025: mikor kezdődik a zágrábi karácsonyi vásár 2025-ben és hol lesz a karácsonyi vásár Zágrábban? Mennyi a Budapest Zágráb távolság autóval?
A karácsonyfák környezeti hatása összetettebb kérdés, mint egyszerűen a valódi vagy műfenyő közötti választás.
Komoly dolog derült ki sokak kedvenc karácsonyi édességeiről: erre kevés magyar vásárló számított 2025-ben
Az édességgyártók kiegyensúlyozott karácsonyi szezont várnak, miközben a fogyasztók továbbra is előnyben részesítik a hagyományos zselés szaloncukrokat.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Hiába nőttek évek óta a magyar bérek, a vásárlóerő az alapélelmiszerek többségénél gyakorlatilag a 2019-es szinten ragadt.
Műfenyő vagy igazi? Pont kerülhetett az ősi vita végére: tisztul a kép, minden ebbe az irányba mutat
A karácsonyi időszak közeledtével egyre többen foglalkoznak a karácsonyfa-választás kérdésével.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Megosztott a világ a készpénzhasználatban: míg a legszegényebb országok szinte teljesen készpénzalapúak, a leggazdagabb államok már szinte készpénzmentesen működnek.
Berobbant az IKEA karácsonyfa akciója, kígyózik a sor az áruházaknál: ennyiért árulják a fenyőfát 2025-ben
Kígyózik a sor az Örs vezér téri IKEA áruház előtt, mindenki a kedvezményes karácsonyfából szeretne vásárolni. A bútorláncnál idén 9990 forintért lehet fenyőt venni.
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Mutatjuk, mennyiért vesztegetik idén a prémium, Szamos-minőségű édességet.
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary időben megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerek áfája Európában. Mutatjuk, mennyivel fizetünk többet más országokhoz képest – és miért számít ez a pénztárcánknak.
A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Érdemes időben megtervezni az ünnepi könyvvásárlást, ugyanis december 24-én idén is zárva lesznek a Libri Könyvesboltok.
Az állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Kemény menetre készülhet, aki laptopot, otthoni számítógépet venne: a kivárás most nem játszik, csúnyán pórul járhat, aki halogat
A drágulás elsősorban a memóriamodulokat érinti, és várhatóan kiterjed a laptopokra, konzolokra és okostelefonokra is.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.