Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket ezekben a fővárosi fürdőkben: erről jobb, ha tudsz

Az ünnepi időszakban felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács és Csillaghegyi fürdőkben – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. A döntés 2025. december 20. és 2026. január 6. között lesz érvényben, amikor a fürdők telítettsége miatt nem tudják biztosítani a kedvezményes belépést. Az intézkedés ideiglenes, de sok kerületi nyugdíjast érint, akik rendszeresen élnek az önkormányzati támogatással.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 6. között, az ünnepi időszak kiemelten forgalmas napjain, a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben nem lesz lehetőség nyugdíjas kedvezmények igénybevételére. Az intézkedés célja, hogy a fürdők telítettsége mellett biztosítani tudják a zavartalan működést és a vendégek biztonságát.
A döntés különösen érzékenyen érintheti a III. kerületi nyugdíjasokat, akik az önkormányzati támogatás révén rendszeresen látogatják a két fürdőt. A kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint az időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők.
A BGYH közleménye hangsúlyozza: a korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik. Január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel.
A fürdők telítettsége az elmúlt években rendszeresen elérte a maximumot az év végi időszakban, különösen a karácsonyi és újévi napokon. A BGYH szerint a mostani intézkedés megelőző jellegű, és a vendégélmény megőrzését szolgálja.
A Lukács és Csillaghegyi fürdők népszerűsége nemcsak a kerületi lakosok körében magas, hanem turisták és más budapesti fürdőlátogatók körében is. A nyugdíjas kedvezmények felfüggesztése ugyanakkor nem érinti a többi fürdőt, ahol a telítettség nem indokolja a korlátozást.
A III. kerületi önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy előre tájékozódjanak a fürdők nyitvatartásáról és az aktuális belépési feltételekről, különösen az ünnepi időszakban. A BGYH közösségi oldalain és hivatalos honlapján folyamatosan frissítik az információkat.
A nyugdíjas kedvezmények ideiglenes felfüggesztése ugyan kellemetlenséget okozhat, de a fürdők üzemeltetői bíznak benne, hogy a vendégek megértéssel fogadják az intézkedést, és januárban ismét zavartalanul élvezhetik a gyógyfürdők szolgáltatásait.
