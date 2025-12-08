Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
Hidegzuhany rengeteg felhasználónak: megszűnik a Messenger – mutatjuk, mire érdemes váltani
A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms hivatalosan is közölte: a Messenger asztali verziója Windowsról és macOS-ről egyaránt eltűnik. A cég szerint az üzenetküldés ezentúl kizárólag böngészőn keresztül vagy a mobilos Messenger-appban érhető el. A döntés rengeteg felhasználót érint, akik eddig munkahelyi, irodai vagy családi kommunikációra támaszkodtak a programra – most viszont új platformot kell találniuk. Ebben segít a Rambox, akik most a Windows rendszereken használható legjobb üzenetküldő alkalmazásokat szedték csokorba a melyek segítségével hatékonyan kezelhető a kommunikáció mind munkahelyi, mind személyes környezetben.
A Meta korábban bejelentette, hogy megszünteti a Messenger asztali alkalmazását – a döntés rengeteg felhasználót érint, akiknek most új kommunikációs platformot kell keresniük. Cikkünkben a Rambox ajánlása alapján bemutatjuk a legjobb alternatívákat, amelyek továbbra is biztonságos és kényelmes üzenetküldést kínálnak. A lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.
A WhatsApp és WhatsApp Business a lista élén áll. Gyors, könnyen használható és szinte bármilyen eszközön működik. A végpontok közötti titkosítás, hang- és videohívások, valamint a zökkenőmentes fájlmegosztás teszi kiváló választássá. A vállalkozások számára a WhatsApp Business automatikus válaszokkal, termékkatalógusokkal és ügyfélcímkékkel bővíti a funkcionalitást.
A Telegram a biztonságot helyezi előtérbe végpontok közötti titkosított titkos csevegésekkel, önmegsemmisítő üzenetekkel és fejlett adatvédelmi beállításokkal. Emellett nagy fájlok küldését, hatalmas csoportos beszélgetéseket és automatizálási lehetőségeket is kínál.
A Messenger a Facebook-ismerősökkel való kommunikáció egyszerű módja. Támogatja a szöveges üzeneteket, hang- és videohívásokat, valamint a csoportos beszélgetéseket is, így kiváló választás személyes és alkalmi üzleti kommunikációra.
A Discord, amely eredetileg játékosok számára készült, mára erőteljes üzenetküldő alkalmazássá fejlődött közösségek és munkacsoportok számára. Szerverekkel és csatornákkal strukturált beszélgetéseket tesz lehetővé.
A Slack a csapatok termelékenységének és szervezettségének fenntartására szolgáló alkalmazás. Különböző témákhoz csatornákat hozhatunk létre, integrálhatjuk számos munkaeszközzel, és a beszélgetések kereshetők maradnak.
A Microsoft Teams az Office 365 ökoszisztémájával mélyen integrált, egyesíti a csevegést, videohívásokat, fájlmegosztást és együttműködési eszközöket egy platformon, ideálissá téve távmunkához és csapatkoordinációhoz.
A Google Chat a Google Workspace-t használó csapatok és vállalkozások számára készült. Zökkenőmentesen integrálódik a Gmaillel, Google Drive-val és Google Meet-tel, megkönnyítve a csevegést, fájlmegosztást és valós idejű együttműködést.
A Rocket.Chat az adatbiztonságot előtérbe helyező csapatok számára ideális. Önállóan kezelhető, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett.
A Twist strukturált és zavaró tényezőktől mentes kommunikációt kínál. A gyors, végtelen görgetésekben elvesző beszélgetések helyett mindent szálakba rendez, megkönnyítve a beszélgetések és a fontos üzenetek nyomon követését.
A Pulse SMS lehetővé teszi az SMS-ek szinkronizálását több eszközön. Android, iOS, webböngészők és Rambox platformokon működik, így bárhonnan kezelhetőek a szöveges beszélgetések.
2025 novemberében az ESA Juice űrszondája öt tudományos műszerével vizsgálta a 3I/ATLAS üstököst.
A Cloudflare újabb hibája miatt számos weboldal és online szolgáltatás nem volt elérhető, még a Downdetector is leállt.
A PlayStation ötödik generációjának a konzoljának csapták le az árát, a játékosok vélhetően ki is használják az akciót.
A kiberbűnözők egyre szervezettebben és célzottabban használják az ismert márkák és szolgáltatók nevét, hogy bizalmat keltsenek.
A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Rendkívüli bejelentést tett a Revolut: az összes magyar ügyfelet érinti, erről mindenkinek tudnia kell
A Revolut új, biztonsági funkciója a telefonlopások esetén védi a felhasználók pénzét, ami a karácsonyi bevásárláskor és utazáskor is jól tud majd működni.
A Luma AI, az Nvidia által támogatott videógenerálási startup jelentős londoni terjeszkedést jelentett be.
Óriási hiányra és brutális áremelkedésre készülhetnek a magyarok: sokáig a gazdagok játékszere lehet, amit most bárki megvehet
Az AI-boom miatt emelkedhetnek az okostelefonok árai, mivel a mesterséges intelligencia adatközpontok építése jelentős nyomást helyez az ellátási láncokra.
A Google gyakran kerül célkeresztbe adatvédelmi kérdésekben, platformjai mégis dominálnak a piacon.
A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy SMS-üzenetekben csalók élnek vissza a bank nevével.
A karácsonyi vásárlási láz idején sok hamis webáruház jelenik meg. Ezek gyakran megtévesztően hasonlítanak valós oldalakra, rendkívüli akciókkal vonzzák a vásárlókat.
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.
Ez nem az első eset, hogy az OpenAI-t kritika éri a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatban.
A brit kormány 2028-tól kilométeralapú adót vezet be az elektromos és hibrid járművekre, derül ki az Office for Budget Responsibility (OBR) kiszivárgott jelentéséből.
A felhasználót érő kár nemcsak az érintettségében jelentkezik, hanem akár az áramszámláján is, hiszen az eszközök áramfogyasztását is kihasználják a támadók.
Sokk a sörkedvelőknek: nem semmi dolgot találtak svájci tudósok, ezt sokan nem tudták kedvenc italukról
A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sörhab stabilitása nem csupán a buborékok felületén lévő fehérjedús rétegektől függ.
Meredek kijelentést tett Elon Musk a mesterséges intelligenciáról: hamarosan munkára, pénzre se lesz szükség
Bár a pénz szerinte idővel elveszítheti jelentőségét, a milliárdos hangsúlyozza: bizonyos korlátok továbbra is fennmaradnak.
November 24-től minden hónap utolsó hétfőjén 11-től 13 óráig csendes órát tartanak országszerte a Magyar Telekom teljes üzlethálózatában.
