2025. december 8.
6 °C Budapest
Göteborg, Svédország - 2022. március 23.: Egy férfi kezében egy Iphone 13 Pro max közösségi média alkalmazásokkal, a háttérben egy laptop. Elmosódott háttér. Szelektív fókusz.
Tech

Hidegzuhany rengeteg felhasználónak: megszűnik a Messenger – mutatjuk, mire érdemes váltani

Pénzcentrum
2025. december 8. 14:44

A Facebook anyavállalata, a Meta Platforms hivatalosan is közölte: a Messenger asztali verziója Windowsról és macOS-ről egyaránt eltűnik. A cég szerint az üzenetküldés ezentúl kizárólag böngészőn keresztül vagy a mobilos Messenger-appban érhető el. A döntés rengeteg felhasználót érint, akik eddig munkahelyi, irodai vagy családi kommunikációra támaszkodtak a programra – most viszont új platformot kell találniuk. Ebben segít a Rambox, akik most a Windows rendszereken használható legjobb üzenetküldő alkalmazásokat szedték csokorba a melyek segítségével hatékonyan kezelhető a kommunikáció mind munkahelyi, mind személyes környezetben.

A Meta korábban bejelentette, hogy megszünteti a Messenger asztali alkalmazását – a döntés rengeteg felhasználót érint, akiknek most új kommunikációs platformot kell keresniük. Cikkünkben a Rambox ajánlása alapján bemutatjuk a legjobb alternatívákat, amelyek továbbra is biztonságos és kényelmes üzenetküldést kínálnak. A lista a felhasználói adatok alapján mutatja be a legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásokat Windows platformra.

A WhatsApp és WhatsApp Business a lista élén áll. Gyors, könnyen használható és szinte bármilyen eszközön működik. A végpontok közötti titkosítás, hang- és videohívások, valamint a zökkenőmentes fájlmegosztás teszi kiváló választássá. A vállalkozások számára a WhatsApp Business automatikus válaszokkal, termékkatalógusokkal és ügyfélcímkékkel bővíti a funkcionalitást.

A Telegram a biztonságot helyezi előtérbe végpontok közötti titkosított titkos csevegésekkel, önmegsemmisítő üzenetekkel és fejlett adatvédelmi beállításokkal. Emellett nagy fájlok küldését, hatalmas csoportos beszélgetéseket és automatizálási lehetőségeket is kínál.

A Messenger a Facebook-ismerősökkel való kommunikáció egyszerű módja. Támogatja a szöveges üzeneteket, hang- és videohívásokat, valamint a csoportos beszélgetéseket is, így kiváló választás személyes és alkalmi üzleti kommunikációra.

A Discord, amely eredetileg játékosok számára készült, mára erőteljes üzenetküldő alkalmazássá fejlődött közösségek és munkacsoportok számára. Szerverekkel és csatornákkal strukturált beszélgetéseket tesz lehetővé.

A Slack a csapatok termelékenységének és szervezettségének fenntartására szolgáló alkalmazás. Különböző témákhoz csatornákat hozhatunk létre, integrálhatjuk számos munkaeszközzel, és a beszélgetések kereshetők maradnak.

A Microsoft Teams az Office 365 ökoszisztémájával mélyen integrált, egyesíti a csevegést, videohívásokat, fájlmegosztást és együttműködési eszközöket egy platformon, ideálissá téve távmunkához és csapatkoordinációhoz.

A Google Chat a Google Workspace-t használó csapatok és vállalkozások számára készült. Zökkenőmentesen integrálódik a Gmaillel, Google Drive-val és Google Meet-tel, megkönnyítve a csevegést, fájlmegosztást és valós idejű együttműködést.

A Rocket.Chat az adatbiztonságot előtérbe helyező csapatok számára ideális. Önállóan kezelhető, így teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett.

A Twist strukturált és zavaró tényezőktől mentes kommunikációt kínál. A gyors, végtelen görgetésekben elvesző beszélgetések helyett mindent szálakba rendez, megkönnyítve a beszélgetések és a fontos üzenetek nyomon követését.

A Pulse SMS lehetővé teszi az SMS-ek szinkronizálását több eszközön. Android, iOS, webböngészők és Rambox platformokon működik, így bárhonnan kezelhetőek a szöveges beszélgetések.
Címlapkép: Getty Images
#tech #munkahely #adatvédelem #szoftver #google #microsoft #vállalat #kommunikáció #technológia #alkalmazás #csapat #windows

