Az igénylés nem automatikus: a kedvezmény csak akkor jár, ha a jármű forgalmi rendszámát a hatóság nyilvántartásba veszi.
Komoly változás jön a nyugdíjszámításnál: erre mindenkinek figyelnie kell 2026-ban
A 2026-os nyugdíjszámítás több ponton változik, és Farkas András nyugdíjszakértő szerint sokaknál jelentős eltérést okozhat az induló összegben. Aki nem figyel ezekre, könnyen elveszíthet több tízezer forintnyi jogos összeget.
Az első lépésben a teljes elismert szolgálati idő napjait 365-tel kell elosztani, és csak a teljes évek számítanak. Ez határozza meg a nyugdíjszorzót. Például 30 év szolgálati idő 68, 40 év 80, 45 év 90 százalékos szorzót jelent.
A második és harmadik lépésben az 1988 óta szerzett kereseteket először járuléktalanítani, majd adótlanítani kell. Ezután következik a valorizáció. A negyedik lépés szerint az éves nettósított kereseteket a 2026 márciusában megjelenő szorzókkal kell korrigálni. A szakértő várakozása szerint a szorzók átlagosan 10 százalékkal lehetnek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Az ötödik lépésben a nettósított és valorizált kereseteket össze kell adni, majd el kell osztani azokkal a napokkal, amikor volt kereset. Így jön ki a napi nettó átlagkereset, amit a hatodik lépésben 365-tel kell megszorozni, majd el kell osztani 12-vel, hogy megkapjuk a havi életpálya átlagkeresetet.
A hetedik lépés a degresszió. Ha a havi átlagkereset meghaladja a 372 ezer forintot, akkor az efölötti részeket csak csökkentett arányban lehet figyelembe venni. A 372 és 421 ezer forint közötti rész 90 százalékban, a 421 ezer forint feletti rész 80 százalékban számít.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nyolcadik lépésben ezt a havi átlagkeresetet kell megszorozni az első lépésben meghatározott nyugdíjszorzóval. Ebből adódik a nyugdíj induló összege. A kilencedik lépés a nyugdíjbónusz hozzáadása, amennyiben valaki jogosult rá. Ez csak a korhatár betöltése után jár, és minden plusz 30 nap szolgálati idő fél százalékkal növeli a nyugdíjat. A nők kedvezményes nyugdíja esetén erre nincs lehetőség.
A Fővárosi Közgyűlés módosította a lakásrezsi-támogatási rendszert, amellyel megemelték a jogosultsági küszöböt.
A magyar nyugdíjak reálértéke 2010 és 2024 között jelentősen, 47 százalékkal emelkedett, ami részben kormányzati intézkedéseknek, részben a nyugdíjas-állomány összetételváltozásának köszönhető.
A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton. A jövő évi...
Az itthon „Biciklivel Kortalanul Magyarország” nevet viselő mozgalom alapítójával és vezetőjével, Gui Angélával beszélgettünk a kezdeményes szépségeiről és nehézségeiről.
Az elöregedő társadalmak jelentős veszélyt jelentenek a gazdasági növekedésre - erre figyelmeztet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) legfrissebb jelentése
Számos hazai településen biztosítanak egyszeri karácsonyi támogatást az önkormányzatok
Nagy változások élesednek a magyar nyugdíjaknál 2026-tól: erről rengeteg nyugdíjas még mindig nem tud
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
Felfüggesztik a nyugdíjas kedvezményeket a Lukács és Csillaghegyi fürdőkben – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik
Friss adatok szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89%-a nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást.
Mit jelent a nyugdíj előtti védett kor 2025-ben? Itt van feketén-fehéren, mit mond a munka törvénykönyve
Ezek a védett korú munkavállaló jogai: mit jelent a védett kor nyugdíj előtt, hány éves kortól számít a nyugdíj előtti védett kor felmondás és munkahelyváltás...
Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat
Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba.
A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat.
Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést
A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek...
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.