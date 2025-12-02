2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Magyar forint bankjegyek egy kézben
Nyugdíj

Komoly változás jön a nyugdíjszámításnál: erre mindenkinek figyelnie kell 2026-ban

Pénzcentrum
2025. december 2. 11:32

A 2026-os nyugdíjszámítás több ponton változik, és Farkas András nyugdíjszakértő szerint sokaknál jelentős eltérést okozhat az induló összegben. Aki nem figyel ezekre, könnyen elveszíthet több tízezer forintnyi jogos összeget. 

Az első lépésben a teljes elismert szolgálati idő napjait 365-tel kell elosztani, és csak a teljes évek számítanak. Ez határozza meg a nyugdíjszorzót. Például 30 év szolgálati idő 68, 40 év 80, 45 év 90 százalékos szorzót jelent.

A második és harmadik lépésben az 1988 óta szerzett kereseteket először járuléktalanítani, majd adótlanítani kell. Ezután következik a valorizáció. A negyedik lépés szerint az éves nettósított kereseteket a 2026 márciusában megjelenő szorzókkal kell korrigálni. A szakértő várakozása szerint a szorzók átlagosan 10 százalékkal lehetnek magasabbak a 2025-ös értékeknél.

Az ötödik lépésben a nettósított és valorizált kereseteket össze kell adni, majd el kell osztani azokkal a napokkal, amikor volt kereset. Így jön ki a napi nettó átlagkereset, amit a hatodik lépésben 365-tel kell megszorozni, majd el kell osztani 12-vel, hogy megkapjuk a havi életpálya átlagkeresetet.

A hetedik lépés a degresszió. Ha a havi átlagkereset meghaladja a 372 ezer forintot, akkor az efölötti részeket csak csökkentett arányban lehet figyelembe venni. A 372 és 421 ezer forint közötti rész 90 százalékban, a 421 ezer forint feletti rész 80 százalékban számít.

A nyolcadik lépésben ezt a havi átlagkeresetet kell megszorozni az első lépésben meghatározott nyugdíjszorzóval. Ebből adódik a nyugdíj induló összege. A kilencedik lépés a nyugdíjbónusz hozzáadása, amennyiben valaki jogosult rá. Ez csak a korhatár betöltése után jár, és minden plusz 30 nap szolgálati idő fél százalékkal növeli a nyugdíjat. A nők kedvezményes nyugdíja esetén erre nincs lehetőség.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #átlagkereset #nyugdíjemelés #kalkulátor #valorizáció #nyugdíjszámítás #2026 #farkas andrás #nyugdíjszakértő #szolgálati idő

