Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban

Már sok magyar nyugdíjasnak megérkezett a decemberi nyugdíja, vagy hamarosan kikézbesíti számukra azt a posta. A nyugdíjak emelkedtek novemberben 1,6 százalékkal, és januárban további 3,6 százalékos emelés van kilátásban januártól. Mivel az év eleji emelés ezúttal is százalékos mértékű, a pontos összeg attól függ, kinek milyen összegű volt a nyugdíja decemberben. Aki magasabb nyugdíjat kapott eddig, az összegszerűen januártól még magasabb összegre számíthat, a kisnyugdíjasok pedig alig érzik majd az emelést. Sőt, lesz akinek nem is emelés januárban. Mutatjuk, hogy hány magyar nyugdíjas járhat igazán jól a 2026. január nyugdíjemelés során, illetve azt is, kinek mekkora összeg jár pontosan.

Az 1,6 százalékos novemberi nyugdíjemelés már megtörtént, ez alapján érkeztek a novemberi nyugdíjak 2025-ben és a december hónapra is már az emelt összeg jár. Már az is tudható, hogy a 2026. januári nyugdíjemelés 3,6 százalékos lesz, mivel a kormány ekkora inflációval számol jövőre. Hogy ez pontosan, összegszerűen mit jelent, azt mindenkinek a saját nyugdíja határozza meg: nincs egységes összeg, ami mindenkinek jár attól függetlenül, hogy milyen alacsony a járandósága; és nincs nyugdíjemelési plafon sem. Tehát akinek például 150 ezer forint a nyugdíja az 5400 forinttal kap többet januártól, akinek 1,5 millió forint a havi nyugdíja, az 54 000 forinttal.

Nyugdíjemelés 2026. január: kevés nyugdíjas kap sokat és sokan kapnak keveset

2025. január 1-i adatok szerint Magyarország lakosságának negyede (25,3%), 2,4 millió ember részesült nyugdíjban vagy egyéb, nyugdíjfolyósítási körbe tartozó ellátásban, melyből az öregségi nyugdíjasok száma elérte a 2 milliót - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idei adatsorából kiderült. A legfrissebb adatok szerint pedig 2025 októberében kerekítve 2 millió 403,9 ezer fő részesült nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban - ebből kb. 2 millió 1500 fő öregségi nyugdíjban -, az öregségi nyugdíj átlagösszege pedig 246 187 forint/hó volt. Ebben még nincs benne a novemberi nyugdíjemelés, mely körülbelül 250 ezer forintra tornászhatta fel az átlagos öregségi nyugdíj összegét.

Vagyis ha valaki az átlagösszeget kapja, akkor nagyjából 9 ezer forint emelésre számíthat 2026. januártól. Csakhogy a legtöbb idősnek nem éri el a 250 ezret az öregségi nyugdíja, a medián is 217 260 forint volt októberben.

Ha tudni szeretnénk, hányan és mekkora összegre számíthatnak nagyjából, a 2025-ös év eleji adatokat tudjuk alapul venni. Eszerint az öregségi nyugdíjasok 56%-ának volt 200 ezer forint felett az ellátása és 24%-nak a járandósága meghaladta a 300 ezer forintot. Tovább emelkedett a "luxusnyugdíjasok" aránya is, akiknek 500 ezer forint feletti nyugdíj jár: 2025. januárra közel 75 ezerre nőtt a számuk. Arányuk pedig az összes öregségi nyugdíjashoz képest 2,9%-ról 3,7%-ra emelkedett. 2024-ről 2025-re a 600 ezer forintos sávban történt arányaiban az egyik legnagyobb növekedés is: 33%-kal többen kapnak ekkora havi járandóságot - ahogy azt korábbi cikkünkben bővebben is kifejtettük.

A 2026. januári nyugdíjemelés kapcsán is belátható, hogy mekkora különbségeket okoz az egyes nyugdíjsávok tükrében a jelenlegi százalékos nyugdíjemelési rendszer. A 600 ezer forintnál magasabb nyugdíjat kapók legalább 21 600 forint emelésre számíthatnak januártól havonta: év eleji adatok szerint ez közel 32 ezer öregségi nyugdíjas esetében alakulhat így. Azonban volt például 204 ezer nyugdíjas, akinek a nyugdíja eleve 180-200 ezer forint havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd. Ehhez a jövedelmi sávhoz tartozik a legtöbb nyugdíjas.

Lehet, hogy maga az infláció átlagosan 3,6 százalékos lesz jövőre, azonban az alma kilója ugyanúgy 200-300 forinttal drágult egy év alatt a kisnyugdíjasnak, mint a tehetőseknek. Egy kisebb nyugdíjat 3,6 százalékkal emelve viszont összegszerűen kevesebb fog kijönni, mint egy nagyobb nyugdíj megemelése. A nyugdíjszakértők és nyugdíjasokat képviselő szervezetek is évek óta hangoztatják: minden egyes nyugdíjemeléssel - főként a nagymértékű emelések során az utóbbi években - csak tovább nyílik az olló a szegényebb és módosabb nyugdíjas rétegek között.

Fontos megjegyezni azt is, hogy amiről itt szó van, azok csak az állami nyugdíjak, a saját megtakarítás ezekbe az összegekbe nem számít bele: pedig feltételezhető, hogy akinek alapvetően magas a nyugdíja, aktív éveiben is tudott félretenni a nyugdíjas éveire. A nyugdíjmegtakarítási lehetőségek persze bárki előtt nyitva állnak, viszont jellemzően nem a kispénzűek szoktak tudni még félre is tenni a megélhetési költségek fedezése mellett.

Mennyi emelést kapnak pontosan a nyugdíjasok jövőre? Itt a 2026. januári nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora az aktuális nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban, ha az ígéretnek megfelelően 3,6 százalékkal emel a kormány. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a novemberben érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Lesz, akinek semmilyen emelés nem jár

Mivel a januári nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évben megállapított nyugdíj jelenti, így aki 2026-ban vonul nyugdíjba, az sem emelésre, sem 13. havi és 14. havi nyugdíjra nem számíthat. Az lényegtelen, hogy 2026. január 1-jétől vagy később az év során nyugdíjazzák: ha nem volt jogosul nyugdíjra 2025-ben legalább egyetlen napra, nem számíthat jövőre emelésre. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések.

Mennyi lesz és mikor érkezik a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2026-ban?

A 13. havi nyugdíj összege minden bizonnyal megegyezik majd a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel. Pontosan akkora összegű nyugdíj várható, mint egy normál hónapra járó juttatás, ezt a fenti kalkulátor is megmutatja. Ahogy azt már megszokhatták a jogosultak a 2021-es bevezetés óta: a 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik majd. A nyugdíj utalások 2026-ban is főszabály szerint a hónap 12. munkanapjához legközelebbi munkanapig esedékesek: mivel február 12-e csütörtökre esik, várhatóan a nyugdíjak utalása is ezen a napon történik majd. A postai kézbesítés mindig a Magyar Posta által előzetesen megjelölt dátum szerint történik - ezt mindenkinek megküldik egyénileg.

A 2025. októberi bejelentések óta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is több részlet derült ki. Várhatóan a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan februárban érkezik majd a juttatás a rendes nyugdíjjal egy időben. Az összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be). A 14. havi nyugdíjról szóló törvénymódosítás tervezetet november 18-án terjesztették a parlament elé, mely december 10-én gyorsított eljárásban szavazhat a kérdésről. Addig még változhatnak a részletek, de ha minden megy az előzetes tervek szerint, akkor februárban 2 és 1/ 4 havi nyugdíj érkezhet.

Az eddigi információk alapján minden bizonnyal az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2025-ös év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2026. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, nem számíthat a februári plusz juttatásokra. Fontos változás továbbá 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - vagyis a januárban elhunyt idősek örököseinek már nem fizetik ki a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat.