Így toborozzák a "bukott" magyarokat külföldön: ekkorák a francia idegenlégiós fizetések

A Francia Idegenlégió a világ egyik legismertebb és legkeményebb katonai szervezete, amely szigorú fizikai és pszichológiai követelményeket támaszt a jelentkezőkkel szemben. A 17 és fél és 39 év közötti jelentkezőknek személyesen kell megjelenniük egy toborzóállomáson Franciaországban, ahol orvosi és alkalmassági vizsgálatokon esnek át. A kiképzés négy hónapig tart, és rendkívül megterhelő mind fizikailag, mind mentálisan. Az első szerződés öt évre szól, amely után lehetőség van hosszabbításra vagy leszerelésre. A Francia Idegenlégió fizetés kezdőknél 1 200–1 500 euró (kb. 450 és 610 ezer forint között bruttó), de a tapasztalt katonák akár 2 000 eurót, tehát megközelítőleg 814 ezer forintot bruttó is kereshetnek. A légió teljes ellátást biztosít, és a szolgálat alatt megszerezhető a francia állampolgárság is. Az élet a légióban kemény és áldozatokkal jár, de egy új kezdetet is jelenthet azok számára, akik elkötelezettek a katonai karrier mellett.

A Francia Idegenlégió a világ egyik legismertebb és legkeményebb katonai szervezete. Sokakat vonz a lehetőség, hogy katonaként szolgáljanak egy elit egységben, de kevesen tudják pontosan, milyen feltételeknek kell megfelelniük, milyen vizsgákat kell teljesíteniük, és milyen élet vár rájuk a légióban. Azonban vannak bizonyos feltételek, amelyeknek meg kell felelni, ha valaki csatlakozni szeretne. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Bár a légió a világ minden tájáról fogad katonákat, a jelentkezőknek legalább 17 és fél évesnek kell lenniük, és maximum 39 éves korukig jelentkezhetnek. Szükséges egy minimális egészségi és fizikai állapot, valamint a bűnügyi előélet nem lehet túlzottan terhelt. A légió elnéző lehet bizonyos bűncselekményekkel kapcsolatban, de súlyos bűncselekmények esetén a jelentkezőket elutasíthatják. A jelentkezőknek személyesen kell megjelenniük valamelyik toborzóállomáson Franciaországban. A légió nem igényel hivatalos katonai tapasztalatot, és az sem feltétel, hogy a jelentkező beszéljen franciául – a nyelvet a kiképzés során tanulják meg. EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a kötelező sorkatonaság visszaállításáról a magyar vezérőrnagy: Jogilag továbbra is életképes Prof. Dr. Kovács Lászlóval beszélgettünk kötelező sorkatonaságról, katonai egyetemi képzésekről és a katonák mindennapi életéről. Alkalmassági vizsgálatok és kiképzés A jelentkezési folyamat egyik legkeményebb része a fizikai és pszichológiai tesztek teljesítése. A fizikai vizsgálatok közé tartozik a futás, a húzódzkodás, a fekvőtámaszok és az állóképességi tesztek, amelyeket szigorú normák szerint értékelnek. A pszichológiai vizsgálatok a jelentkező mentális állapotát és elhivatottságát mérik fel. A jelöltek orvosi vizsgálaton is átesnek, amely során kizárják a komoly egészségügyi problémákkal rendelkezőket. A kiképzés az egyik legkeményebb a világon. Az új rekruták négy hónapos alapkiképzésen vesznek részt Castelnaudary-ban, ahol a katonai alapokat sajátítják el, beleértve a fegyverhasználatot, a túlélést, a taktikai mozgásokat és a fizikai állóképesség növelését. Az újoncokat szinte teljesen elszigetelik a külvilágtól, és a katonai életre kondicionálják őket. Az első hónapok során meg kell tanulniuk franciául is, hiszen a légióban minden parancs és kommunikáció ezen a nyelven zajlik. A dokumentumok amelyekkel rendelkezni kell a jelentkezéshez: Iratok ha vannak: pl. vízum, itt tartozkodási engedély, házassági vagy válási bizonyítvány, anyakönyvi kivonat. Továbbá előnyt jelent, a vezetői engedély,

végzettségi bizonyítvány, diploma,

katonai életre való alkalmassági bizonylat,

katonai pályafutást igazoló bizonylat. Valamint ha valaki 17 évesen jelentkezik rendelkeznie kell szülői beleegyező nyilatkozattal is. Francia Idegenlégió fizetés és szolgálati körülmények A Francia Idegenlégióban a fizetés a rang és a szolgálati idő függvényében változik. Egy újonc havi bére körülbelül 1 200–1 500 euró, tehát kb.havi bruttó 488 400 és 610 500 forint között mozog, míg a tapasztaltabb katonák 2 000 euró (kb. 814 ezer forint) felett is kereshetnek, különösen ha veszélyesebb missziókban vesznek részt. A légiósok emellett teljes ellátást kapnak, beleértve a szállást, az étkezést és az egészségügyi ellátást. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ezek a fizetések, ha átszámoljuk a vásárlóerő-paritással a béreket olyanok, mintha kezdőként havonta nettó 355 ezer forintot, míg tapasztaltként 466 ezer forintot keresnének itthon. Ami a KSH által számolt legfrissebb adatok szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 695 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 478 000 forint volt, így átlagosnak mondható. Azonban fontos kiemelni, hogy ebből a bérből sem a lakhatásra, sem pedig az ellátásra nem kell költenie a katonáknak, ami így már igen szép bevételnek számít havonta. Azonban a munka kemény és megterhelő, hiszen a katonákat rendszeresen küldik különböző hadműveletekre világszerte, beleértve Afrika, a Közel-Kelet és más konfliktuszónák területeit. A szolgálat során gyakori a több hónapos távollét, és a légiósoknak bármikor készen kell állniuk a bevetésre. Szolgálati idő és hazatérés lehetőségei A Francia Idegenlégióban az első szerződés minimum öt évre szól, amely alatt a katonának teljes mértékben el kell köteleznie magát a szolgálat iránt. Az első öt év letelte után lehetőség van a szerződés meghosszabbítására vagy leszerelésre. A légiósok sok esetben tíz, sőt akár húsz évig is szolgálnak, ha úgy döntenek, hogy életpályaként választják ezt a karriert. Egy másik fontos szempont, hogy a légió lehetőséget biztosít a francia állampolgárság megszerzésére azok számára, akik kiemelkedően teljesítenek. Az öt év szolgálati idő letöltése után a katonák kérvényezhetik a francia állampolgárságot, ami új lehetőségeket nyithat meg számukra a civil életben is. A leszerelés után sok egykori légiós katonai vagy biztonsági területen helyezkedik el, míg mások civil életet kezdenek. A légió támogatást nyújt a visszailleszkedésben, és bizonyos programokon keresztül segít az elhelyezkedésben ez különösen a bűntett előélettel rendelkezőknek lehet kecsegtető ajánlat. Ezért nem is ritka, hogy más országokból volt rabok csatlakoznak a kötelékbe egy új élet reményében. A Francia Idegenlégió kemény és kihívásokkal teli karrierlehetőség, amely hatalmas fizikai és mentális erőt követel meg. Azok számára, akik elhivatottak és készek arra, hogy egy fegyelmezett katonai életmódot kövessenek, a légió egyedülálló lehetőséget biztosít, amely stabil megélhetést, izgalmas küldetéseket és akár egy új életet is kínálhat Franciaországban. Azonban minden jelentkezőnek mérlegelnie kell a döntését, hiszen a szolgálat nemcsak kaland, hanem hatalmas áldozatokkal is jár.

Címlapkép: Getty Images

