2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ázsia új korszakba lépett: máshogy élnek, máshogy gondolkodnak mostantól ott az emberek
Szórakozás

Ázsia új korszakba lépett: máshogy élnek, máshogy gondolkodnak mostantól ott az emberek

Pénzcentrum
2025. december 8. 14:34

2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek. A friss felmérések szerint a boldogságot ma már sokkal kevésbé a gazdasági mutatók, sokkal inkább a társadalmi bizalom, a közösségi kapcsolatok és a mindennapi biztonságérzet határozza meg – és ez alapjaiban formálja át, hogyan gondolkodunk a jólétről.

Mi tesz minket igazán boldoggá? A kérdés régóta foglalkoztatja a társadalomtudósokat, pszichológusokat és közgazdászokat egyaránt, de 2025-ben új lendületet kapott: friss nemzetközi kutatások szerint a boldogság ma már sokkal kevésbé függ a gazdasági mutatóktól, sokkal inkább a közösségi kapcsolatoktól, a társadalmi bizalomtól és attól, mennyire érezzük magunkat biztonságban a mindennapokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Gallup International és a World Happiness Report legutóbbi felmérései rávilágítottak, hogy míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek. A trendek azt mutatják: a boldogság nem pusztán egyéni érzés, hanem társadalmi tükör, amelyben visszaköszönnek a politikai, gazdasági és kulturális változások is.

Ázsia előretör, Európa lemarad

A Gallup International 2025-ös globális felmérése szerint Ázsia országai jóval magasabb boldogságszintet mutattak (52–68%), míg Európában és az Egyesült Államokban ez az arány csak 39–46% volt. India viszont kivételként a világ legboldogtalanabb országaként szerepelt. A kutatók szerint a kulturális közösségek ereje és a társadalmi kohézió sokkal nagyobb szerepet játszik a boldogságban, mint a gazdasági teljesítmény. 

Finnország továbbra is az élen

A World Happiness Report 2025 ismét Finnországot hozta ki a világ legboldogabb országának. Az USA és az Egyesült Királyság viszont jelentősen visszaesett a listán, ami a politikai polarizációval és az intézményekbe vetett bizalom csökkenésével magyarázható. A jelentés hangsúlyozza: a boldogságot nemcsak gazdasági mutatók, hanem a társadalmi bizalom és a közösségi kapcsolatok határozzák meg. 

A bizalom hiánya boldogtalanná tesz

A Washingtonban bemutatott State of Happiness 2025 jelentés kiemelte, hogy a politikai polarizáció és az intézményekbe vetett bizalom csökkenése világszerte rontja az emberek életelégedettségét. Ugyanakkor a kutatók szerint a kedvesség és a közösségi kapcsolatok erősítése javíthatja a boldogságérzetet – vagyis a mindennapi emberi kapcsolatokban rejlik a kulcs. Forrás: Semafor – State of Happiness 2025 Launch

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mit jelent mindez Magyarország számára?

A nemzetközi kutatások alapján Magyarország helyzete is értelmezhető: bár a GDP növekedése fontos, a boldogság szintjét sokkal inkább a közösségi kapcsolatok, a társadalmi bizalom és a mindennapi biztonságérzet határozza meg. A trendek szerint Európa, így hazánk is nemcsak klímaváltozási, hanem társadalmi kihívásokkal is szembesül, amelyek közvetlenül befolyásolják az emberek boldogságát.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#európa #magyarország #boldogság #kutatás #amerika #szórakozás #bizalom #társadalom #ázsia #közösség #finnország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:00
14:53
14:44
14:34
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
2025. december 8.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
2025. december 8.
Nyugdíjemelés 2026: lesz, akinek plusz 22 ezer forint is jár, más egy fillért sem kap januárban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
4
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyószámlahitel
Rövid lejáratú, átmeneti pénzhiány fedezésére szolgáló hitel. A folyószámlánkon elérhető egyenleget növeli, amit akkor érdemes igénybe venni, ha váratlan kiadásunk merülne fel. Ezen biztonsági keret terhére vásárolhatunk, indíthatunk átutalást, vehetünk fel készpénzt is, vagy akár csoportos beszedési megbízásainkat is kiegyenlíthetjük. A számla mellé külön kell igényelni, jellemzően a számlára érkező havi rendszeres jövedelem jóváírás kétszereséig. A felhasznált keret után a bankok magas kamatot számítanak fel. Minden, a számlánkra érkező jóváírás csökkenti a tartozásunkat, így a hitelkeret újra felhasználhatóvá válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 13:03
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 12:17
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. december 8. 14:31
A magyar mezőgazdaság nagyágyúi figyelmeztetnek: újra kell tanulni a termelést