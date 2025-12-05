2025. december 5. péntek Vilma
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vicces és extravagáns idősebb nő pózol színes háttéren - Fiatalos idős nő a hatvanas években szórakozik és bulizik
Nyugdíj

Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén

Pénzcentrum
2025. december 5. 14:02

A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában. A juttatás összege a nyugdíjtípusok havi átlagösszegétől függ, a minimális kifizetés 300 euró. Több tízezer magyar nyugdíjas is érintett - jelentette a ma7.sk.

A szlovákiai nyugdíjasok hamarosan extra juttatásban részesülnek, ugyanis a Szociális Biztosító automatikusan folyósítja számukra a 13. nyugdíjat. A jogosultak külön kérelem benyújtása nélkül kapják meg az összeget bankszámlájukra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szociális Biztosító honlapján közzétett tájékoztatás szerint "a 13. nyugdíjra és annak 2025. decemberi kifizetésére jogosult minden nyugdíjas, akinek 2025. decemberében jogosultsága van öregségi, előrehozott öregségi, rokkantsági, özvegyi, árva- vagy szociális nyugdíjra".

A kifizetendő összeg az egyes nyugdíjtípusok havi átlagösszegének felel meg, de legalább 300 euró. Fontos tudnivaló, hogy több nyugdíjtípusra való jogosultság esetén csak a legmagasabb összegű után jár a 13. havi juttatás.

"Ha valaki két vagy több 13. nyugdíjra is jogosult, a Szociális Biztosító csak egy nyugdíjat fizet ki, azt, amelyiknek az összege a legmagasabb" – közölte a biztosító.

Kapcsolódó cikkeink:

A 13. nyugdíjak összegeit hat kategóriába sorolták. Az öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, valamint az öregségi korhatár elérése utáni rokkantsági nyugdíj esetében egyaránt 667,30 euró jár. A 70%-ig megállapított rokkantsági nyugdíj után 301,40 euró, míg a 70% feletti rokkantság esetén 548,50 euró a juttatás összege.

Az özvegyi nyugdíjban részesülő nők 363,20 eurót, a férfiak 300,10 eurót kapnak. Az árvasági nyugdíjasok számára 300 euró a megállapított összeg.

Rengeteg magyar érintett

A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát.

Azóta persze eltelt 4 év,  a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2026-os évi, 3,7 százalékos nyugdíjemelés.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjas #nyugdíjemelés #szlovákia #december #magyar #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:43
14:30
14:15
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
2025. december 5.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
2025. december 5.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
2
3 hónapja
Nyugdíjkorrekció 2025: ekkora összeg érkezhet novemberben a nyugdíjon felül
3
3 hónapja
Fájó csavarral jön a 30 ezres nyugdíjas utalvány: mutatjuk, kik kerültek a sor végére
4
3 hete
Özvegyi nyugdíj változás: így szigorodik, kinek és meddig jár özvegyi nyugdíj 2026-ban
5
3 hete
Nyugdíj utalás 2025 december: hamarabb érkezik a decemberi nyugdíj, itt a hivatalos dátum
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 14:15
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 13:45
Most közölte az Európai Űrügynökség! Meglepő aktivitást észleltek a 3I/ATLAS körül
Agrárszektor  |  2025. december 5. 14:27
Döntöttek a mézről Magyarországon: nagy változás lesz a boltokban