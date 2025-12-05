Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén

A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában. A juttatás összege a nyugdíjtípusok havi átlagösszegétől függ, a minimális kifizetés 300 euró. Több tízezer magyar nyugdíjas is érintett - jelentette a ma7.sk.

A szlovákiai nyugdíjasok hamarosan extra juttatásban részesülnek, ugyanis a Szociális Biztosító automatikusan folyósítja számukra a 13. nyugdíjat. A jogosultak külön kérelem benyújtása nélkül kapják meg az összeget bankszámlájukra.

A Szociális Biztosító honlapján közzétett tájékoztatás szerint "a 13. nyugdíjra és annak 2025. decemberi kifizetésére jogosult minden nyugdíjas, akinek 2025. decemberében jogosultsága van öregségi, előrehozott öregségi, rokkantsági, özvegyi, árva- vagy szociális nyugdíjra".

A kifizetendő összeg az egyes nyugdíjtípusok havi átlagösszegének felel meg, de legalább 300 euró. Fontos tudnivaló, hogy több nyugdíjtípusra való jogosultság esetén csak a legmagasabb összegű után jár a 13. havi juttatás.

"Ha valaki két vagy több 13. nyugdíjra is jogosult, a Szociális Biztosító csak egy nyugdíjat fizet ki, azt, amelyiknek az összege a legmagasabb" – közölte a biztosító.

A 13. nyugdíjak összegeit hat kategóriába sorolták. Az öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, valamint az öregségi korhatár elérése utáni rokkantsági nyugdíj esetében egyaránt 667,30 euró jár. A 70%-ig megállapított rokkantsági nyugdíj után 301,40 euró, míg a 70% feletti rokkantság esetén 548,50 euró a juttatás összege.

Az özvegyi nyugdíjban részesülő nők 363,20 eurót, a férfiak 300,10 eurót kapnak. Az árvasági nyugdíjasok számára 300 euró a megállapított összeg.

Rengeteg magyar érintett

A szlovák statisztikai hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint több mint 90 ezer olyan 65 év feletti élt az országban, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát.

Azóta persze eltelt 4 év, a helyzet változhatott, de több 10 ezer magyar időst biztosan érint Szlovákiában a 2026-os évi, 3,7 százalékos nyugdíjemelés.