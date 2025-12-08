Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban

Nőtt azoknak aránya, akik sötétedés után biztonságban érzik magukat egyedül sétálva a lakóhelyük környékén. A KSH friss, 2025-ös adatai szerint összességében a lakosság 84,1 százaléka érezte nagyon vagy eléggé biztonságban magát Magyarországon ilyen helyzetben, míg tavaly még 82 százalékos volt ez az arány. A férfiaknak 92,4 százaléka érzi magát többnyire biztonságban sötétedés után is lakóhelye környéké, míg a nőknek csak 78,3 százaléka. A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.

Magyarországon 100 lakosból 16-an nem érzik magukat biztonságban, ha sötétedés után a lakóhelyük környékén sétálnak a KSH friss adatai szerint. Azok aránya, akik kifejezetten veszélyben érzik magukat 3,2 százalék 2025-ben. A főknek 4,6 százaléka érzi ilyen helyzetben kifejezetten veszélyben magát, míg a férfiaknak mindössze 1,2 százaléka. A biztonságérzetet tekintve csökkent a nemek közti szakadék: 2024-ben még 14,5 százalékpontos különbséget láttunk, mely 2025-re 14 százalékpontra csökkent. A nőknek ugyanis 78,3 százaléka eléggé vagy nagy biztonságban érzi magát, míg a férfiak esetében 92,4 százalék ez az arány.

Ha megvizsgáljuk, hogy alakult a biztonságérzet aránya 2015 óta, 2022 csökkenő trendet láthattunk a magukat valamilyen mértékben veszélyben érzők arányában (2018 kivételével). 2023-ban és 2024-ben növekedés látszott, 2025-ben pedig ismét csökkenés. A jelenlegi arányok leginkább a 2021-es szinthez hasonlók.

Ha megnézzük a biztonságérzet nem, korcsoport, családi állapot és jövedelmi ötödök szerint, láthatunk jelentős különbségeket. Nem meglepő módon a nők kevésbé érzik biztonságban magukat, amikor lakóhelyük környékén sötétedés után sétálnak, mint a férfiak. A 2025-ös adatok szerint magukat valamilyen szinten veszélyben érzők aránya körükben 21,7 százalékos - 2,3 százalékponttal kevesebb, mint 2024-ben -, míg a férfiak körében 7,6 százalék - mely 1,9 százalékponttal javult.

Korcsoportok szerint nézve az arányokat az látható, hogy leginkább a 35-54 éves korosztály érzi magát biztonságban sötétedés után a lakóhelye környékén sétálva, míg a 16-34 évesek és 55-64 évesek kevésbé. Az idősek érzik magukat legkevésbé biztonságban: a 65-74 éveseknek csak 19,4 százaléka, a 75 év felettieknek 23,9 százaléka kicsit vagy nagy veszélyben érzi magát sötétedés után.

Családi állapot szerint is legkevésbé az özvegyek (75,2%) érzik magukat biztonságban, míg leginkább a házastársukkal együtt élő házasok (86,9%). A jövedelmi ötödök szerinti bontásból pedig az derül ki, hogy a legkedvezőtlenebb anyagi helyzetűektől (1. jövedelmi ötöd) a legjobb anyagi helyzetűek (5. jövedelmi ötöd) felé haladva egyre nő a biztonságérzet a lakóhelyen.

Az, hogy ki mennyire érzi magát biztonságban sötétedés után sétálva a lakóhelyén, sokféle körülményen múlhat. A nők és az idősebbek azért is érezhetik magukat kisebb arányban biztonságban, mert önmagukról úgy gondolják, kevésbé tudnák megvédeni magukat. Az is szempont lehet, egy-egy csoport mennyire érzi attrocitások célpontjának magát. A családi állapot és a jövedelem pedig azt is jelentősen befolyásolhatja, hogy hol, milyen környéken él az ember. (Hiszen a kérdés úgy szól: egyedül sétálva mennyire érzik magukat biztonságban.) Az özvegyek körében pedig például eleve nagyobb az idősebb nők aránya, akik alapvetően is kevésbé érzik magukat biztonságban.

Magyarországon közepesen veszélyes az utcán sötétedés után sétálni

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, hasonló témában a Numbeo is készített felmérést, ahol helyspecifikusan vetették össze a biztonságérzetet. Ebből az derült ki, hogy Horvátországban a legbiztonságosabb éjjel az utcán sétálni, az ország összesített pontszáma közel 76 a 100-ból. A dobogóra még Szlovénia és Izland fért fel. Magyarország nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el.

A statisztikai portál nemcsak országokat sorol fel: településenként is meg lehet nézni, hogy hol mennyire biztonságos éjjel az utcán sétálni. A fővárosok közül Európában Zágráb, Ljubljana és Prága a leginkább biztonságos, Budapest a középmezőnyben van. Előzi a magyar fővárost többek közt Varsó, Nicosia, Bukarest és Belgrád is. Eközben elmarad Budapest mögött éjszakai sétálhatóságban Berlin, Róma, Athén, London, Párizs és Brüsszel is.

A magyar városok rangsorát tekintve pedig Hévíz és Siófok messze a legbiztonságosabb, ha éjjeli magányos sétáról van szó. Legkevésbé pedig Gyöngyösön, Tatabányán és Miskolcon érezhetik magukat biztonságban az éjjel sétálgatók. Budapest a lista alapján a kevésbé biztonságos magyar városok közé tartozik, de messze nem ott a legrosszabb a helyzet. Fontos, hogy az eredményt ugyanakkor befolyásolhatja, hogy több település esetében kis számú adat áll rendelkezésre az összesítéshez! Az is fontos, hogy ez az adatsor a KSH statisztikájával ellentétben nem a lakóhely környékére kérdezett rá, hanem általánosságban az utcai biztonságra sötétedést követően.

Hogyan érezd magad biztonságban?

A biztonságérzet sok mindentől függ: a környék adottságaitól, a közvilágítástól, és attól is, mennyire vagy hajlamos a szorongásra. Van, aki jól megvilágított utcán is fél, más pedig a sötét parkokban sem érzi rosszul magát. Aki szeretne javítani a biztonságérzetén, annak érdemes pár alapvető tanácsot megfogadnia.

Ha éjszaka kell sétálnod, fontos, már csak közlekedésbiztonsági szempontból is fontos, hogy jól látható legyél: világíthatsz telefonnal vagy használhatsz elemlámpát. Jó, ha a ruházatod sem tetőtől talpig fekete, hanem - például felcsatolható láthatósági csíkokkal - láthatóvá teszed magad. A láthatósággal növelheted a biztonságérzetedet is, és te sem ijesztesz rá annyira másokra. Megeshet, hogy két sötét öltözékű, kapucnis alak közül mindkettő szorong, ha a másik elhalad mellette.

Sokan azzal nyugtatják magukat veszélyes környékeken, hogy zenét hallgatnak vagy telefonálnak, de nem tanácsos hangos zenét hallgatni, vagy elmerülni a telefonodban, mert így nem érzékeled megfelelően a környezeted. Ha telefonálsz, akkor se tedd közszemlére a mobilod, és hagyd szabadon az egyik füled.

Fontos tanács, hogy mindig a biztonságosabb, ismert útvonalat válaszd. Ha új helyre mész, nézd meg előre a térképen, és éjjel ne kísérletezz rövidítésekkel! Az előre megtervezett út növeli a biztonságérzetet.

Az önvédelmi eszközök is segíthetnek, de nem mindenkinek. Egy gázspray például pánikhelyzetben nem biztos, hogy jól használható, és az is fontos, hogy legális eszköz legyen. Érdemes olyan stratégiákat átgondolni, amelyek könnyen működnek éles helyzetben is – leggyakrabban a kiabálást vagy az elfutást ajánlják.

Akinek állandó problémát jelent, hogy fél az utcán egyedül, vagy veszélyes környéken lakik, annak hasznos lehet önvédelmi tanfolyamra járnia: egy ilyen képzés nemcsak technikákat tanít, hanem segít abban is, hogy ne fagyj le veszélyhelyzetben, növeli az önbizalmat.

Bár furcsa tippnek hathat, de szakértők szerint az a jó, ha az ember hallgat az ösztöneire: agyunk és testünk sokszor olyan jeleket is érzékel, melyek nem tudatosulnak egyértelműen bennünk, csak kellemetlen érzésünk támad. Ezért ha rossz érzésed van az utcán egyedül: ne pánikolj, de inkább fordulj vissza vagy válts útvonalat, ha lehetőséged van. Sürgős helyzetben különböző biztonsági applikációk is segíthetnek, például a HelpAPP.

Amennyiben sötétedés után az utcán sétálni tartós szorongást okoz számodra, azon is érdemes elgondolkodnod, hogy elköltözz a környékről. Hiszen az állandó félelemérzet a mentális egészségre és azon keresztül hosszú távon a fizikai egészségre is negatív hatással lehet.