Köln, Németország - 2018. április 6: Üres volt Praktiker barkácsáruház. A Praktiker AG 2013. július 11-én jelentett csődeljárást.
Vásárlás

Sok magyar vásárlót érhet meglepetés: nagy változás jön a Praktiker kasszáinál

Pénzcentrum
2025. december 8. 21:57

A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést. A vásárlók így mostantól még több lehetőség közül választhatnak, ha gyorsan, kényelmesen, bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást. A magyar tulajdonú barkácslánc december elejétől fokozatosan vezeti be áruházaiban a szolgáltatást, amely december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé válik. A webshopban már augusztus óta választható ez a fizetési mód. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával kialakított megoldáshoz a pénztáraknál a technikai feltételeket a SimplePay és a Laurel biztosítják: a fizetés a kasszáknál megjelenő QR-kód beolvasásával és egyetlen jóváhagyással intézhető.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a qvik-fizetés, miután az országos hálózattal rendelkező Praktiker a webshopja után mind a 23 áruházában elérhetővé teszi a magyar fejlesztésű kényelmes és biztonságos mobilfizetési szolgáltatást. A vásárlók már augusztus óta használhatják a qvik-et a barkácslánc webshopjában. December 11-től pedig az országos hálózat valamennyi áruházában bevezetik, így minden vásárló gyorsan, kényelmesen és biztonságosan fizethet a Praktiker bármely értékesítési csatornáján. A megoldás nem igényel bankkártyát vagy külön applikációt: minden mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan használható. A vásárlóknak csupán a kasszánál megjelenő QR-kódot kell beolvasniuk, majd egy gombnyomással elindítani az utalást. A qvik-fizetés a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál egyaránt elérhető, és a bankok nem számíthatnak fel díjat a használatáért.

Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója a bevezetés kapcsán elmondta: „A qvik egy hazai fejlesztésű, megbízhatóan működő mobilfizetési megoldás, amely egyszerű és biztonságos fizetési élményt kínál a vásárlóknak, emiatt érdemes minél több kereskedőnek megfontolnia az alkalmazását. A mostani országos bevezetés egyúttal azt is jelzi, hogy mind a bankok, mind a technikai szolgáltatók felkészültek a rendszer zökkenőmentes működtetésére. Örömünkre szolgál, hogy országos szinten a Praktiker csatlakozott elsőként a rendszerhez, felismerve a megoldásban rejlő előnyöket a vásárlók szempontjából is.”

Flórián László, a Praktiker vezérigazgatója kiemelte: „A vásárlók visszajelzései egyértelműek – a gyors és kényelmes fizetés ma már alapelvárás. A qvik ehhez biztosít új lehetőséget, miközben illeszkedik ahhoz az irányhoz, amelyet a Praktiker az elmúlt években követ a vásárlói élmény erősítéséért. Következetesen fejlesztjük a digitális és fizikai vásárlási környezetet: több helyszínen modernizáltuk a vásárlóteret, amely átláthatóbb, gyorsabb eligazodást tesz lehetővé. Megújítottuk applikációnkat, valamint folyamatosan fejlesztjük webshopunkat. A helyszíni támogatásban is erősítünk: idén ősztől márkanagykövetek segítik személyes tanácsadással a nagyobb lakásfelújítási projekttel érkező vásárlókat a Budaörsi és a Bécsi úti áruházainkban.”

Az OTP Csoporthoz tartozó SimplePay Zrt. országos kereskedői elfogadói hálózatával és sokéves tapasztalatával jelentősen hozzájárul a qvik elfogadói hálózat gyors terjedéséhez. A kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel Kft. pedig stabil technológiai hátteret kínál ahhoz, hogy a qvik fizetések a fizikai vásárlások során is zökkenőmentesen működjenek.

A SimplePay vezérigazgató-helyettese, dr. Al-Absi Gáber Seif elmondta: „Büszkék vagyunk arra, hogy kereskedői hálózatunkban elsők között tettük elérhetővé a qvik fizetési opciót. A fizetési forma népszerűségét jól mutatja, hogy az indulást követő egy éven belül – idén szeptemberre – azonnali átutaláson alapuló fizetések száma elérte az 1 millió tranzakciót kereskedő partnereinknél. Azt tapasztaljuk, hogy online környezetben a qvik különösen a nagyobb kosárértékű tranzakciók, például befektetések és biztosítási díjak fizetése esetén népszerű, ami jól tükrözi a felhasználók bizalmát. Az online környezetben történő gyors terjedés mellett az új fizetési mód egyre több fizikai elfogadóhelyen is elérhetővé válik – ennek ékes példája a Praktikerrel való együttműködésünk.”

Bessenyei Attila, a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel ügyvezetője a bevezetés kapcsán kiemelte: „A Praktiker hálózatában működő kasszarendszerekben a qvik integrációja zökkenőmentesen zajlott, ami jól mutatja, hogy a technológia érett a széles körű bevezetésre. A cél az volt, hogy a vásárlók számára teljesen észrevétlenül, a megszokott folyamatok részeként jelenjen meg az új fizetési lehetőség. A qvik fizetés és a hozzá kapcsolódó grafikus vevőkijelzők bevezetésével újabb lépést tett a Praktiker az e-nyugta megfelelés irányába.

A qvik 2024. szeptember 1. óta minden, mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan elérhető. Az MNB bátorít minden kiskereskedőt, hogy kövesse a Praktiker példáját, és vezesse be ezt az új, hazai, innovatív fizetési megoldást az üzleteiben vagy webáruházaiban. A kiskereskedők és vállalkozók további információkat egyrészt számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójuktól, másrészt az MNB hivatalos honlapján kaphatnak.
Címlapkép: Getty Images
