Nem mindegy milyen feltételekkel választunk bankszámlát! Ezekre kell figyelni a szerződéskötésnél

Január végéig minden lakossági ügyfél megkapja díjkimutatását számlavezető bankjától a tavalyi bankszámla- és kártyaköltségeiről. Ezek áttekintésével eldönthető, hogy érdemes-e számlacsomagot, vagy – pl. egyszerűsített ügyintézéssel – akár bankot is váltani. Ugyanolyan számlahasználati szokásokon alapuló, kb. azonos tranzakciókat, szolgáltatásokat adó számlacsomagok díjai közt is havi több ezer forint különbség lehet. Az MNB mostani fogyasztóvédelmi kampánya a bankszámlákhoz kötődő tudatos döntések mellett a csalásokkal szembeni biztonságot támogatja.

Minden évben január 31-ig a hazai banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek egyéni éves díjkimutatást kapnak ingyenesen bankjuktól. Ez postán vagy elektronikusan érkezik, a bankkal egyeztetett kapcsolattartási forma szerint.

A pár oldalas, egységes formátumú díjkimutatás egyszerűen mutatja be a bankszámlához kapcsolódó díjakat és külön-külön sorokban összegzi a számlavezetés, különböző fizetések (például utalások, beszedések), bankkártya, készpénzfelvétel, folyószámlahitel (ha van), és egyéb szolgáltatások összesített terheit is. Felsorolja, hogy az ügyfél hány tranzakciót végzett, mennyi volt ezek egységnyi és összesített díja, s ha voltak ingyenes tranzakcióik (pl. a havi kétszeri díjmentes készpénzfelvételi lehetőség), akkor hány műveletért kellett ténylegesen fizetni. Jelzi, hogy mennyi kamatbevételt ért el az ügyfél, illetve mekkora összegre rúgott folyószámlahitelének kamatköltsége.

A díjkimutatás és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bankszámlaválasztó programja révén az ügyfelek összehasonlíthatják bankszámlájuk terheit más számlacsomagok ajánlataival. A kalkulátorban egyedileg megadhatók a jellemző fizetési szokások, s ezek segítségével kiszámíthatók az adott bankszámlák várható havi és éves összes terhei is. Évente vagy új élethelyzetbe kerüléskor (pl. munkahelyváltás, GYES stb.) mindenképp ajánlott felülvizsgálni a bankszámlát, illetve a költési szokásokat. Ez alapján dönthető el, hogy érdemes-e a bankon belül új számlacsomagot igényelni, vagy – az akár 13 munkanap alatt végrehajtható egyszerűsített bankváltással új hitelintézettel szerződni.

Az MNB „Mennyi az annyi? – Spóroljon a bankszámláján!” című kampánya keretében honlapján és kisfilmjében mutatja be, hogy körültekintő számlaválasztással, a nem használt szolgáltatások megszüntetésével és digitális bankolással jelentős éves költség takarítható meg. A felhasználók ezúttal is rövid kvízzel tesztelhetik a bankszámlákkal kapcsolatos ismereteiket, a megfontolt számlaválasztás szempontjait. Érdemes továbbá megismerni az új szolgáltatásokat is: a jogszabály szerint ingyenes qvik fizetési megoldások segítségével szintén jelentős számlaköltség takarítható meg.

Egy átlagos dolgozó középkorú, havi 400 ezer forint banki számlára érkező jövedelemmel és 500 ezer forint megtakarítással rendelkező, a készpénzhasználatot előnyben részesítő banki ügyfél éves számlakiadásai pl. egy számára rossz számla választásával akár hússzor akkorák lehetnek, mint egy ugyanilyen ügyfélprofilú, de digitálisan bankoló, és a legkedvezőbb bankszámlát választó társáé.

Ha ugyanakkor valaki nem akar változtatni a számlahasználati szokásain, ezen ügyfélprofilnál a legolcsóbb és legdrágább, kifejezetten készpénzhasználatos bankszámlaajánlat közt több mint négyszeres, a digitális bankolóknak szóló ajánlatoknál pedig csaknem tizenhatszoros különbség is lehet a Bankszámlaválasztón jelenleg elérhető banki számlacsomag-ajánlatok szerint. A diákok vagy pályakezdők számára ajánlott számláknál is bő hétszeres eltérés figyelhető meg a legolcsóbb és legköltségesebb konstrukciók közt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az MNB Pénzügyi Navigátor honlapján összeállított tematikus tartalmakból, a jegybank közösségi médiacsatornáin, a vármegyeszékhelyeken elérhető Pénzügyi Navigátor Tanácsadó irodákban, illetve az MNB Ügyfélszolgálatán is kapható segítség a bankszámlák kapcsán.

A csalási kísérletek közelmúltbeli megugrása miatt fontos, hogy az ügyfelek kiemelt figyelmet fordítsanak bankszámlájuk biztonságára is. A bankszámlák egyenlegváltozásairól (sms-ben vagy a mobilalkalmazás push üzeneteiben) mindig kérjenek értesítést, s gyanús tranzakciónál haladéktalanul értesítsék bankjukat. A bank soha semmilyen esetben nem kéri el a PIN kódunkat, vagy az online belépési adatainkat és nem kéri semmilyen program telepítését. Alapvető fontosságú a fizetési szokásokhoz illeszkedő vásárlási, készpénzfelvételi, vagy átutalási limitek beállítása, akár mobilapplikáción keresztül, illetve az internetes vagy papíralapú számlaértesítők folyamatos áttekintése is.

Célszerű emellett nem nyilvános helyen belépni az internetbanki rendszerbe, ha pedig ez mégis elkerülhetetlen, ne engedélyezzük, hogy a nyilvános számítógép elmentse a személyes adatainkat. Papíralapú tranzakcióknál figyelni kell arra, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratokat kidobás előtt olvashatatlanná tegyük, s a tranzakciós bizonylatokat sem célszerű a bankfiókban, a kereskedelmi szolgáltatónál vagy az ATM közelében hagyni.