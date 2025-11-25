Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Nagy változások élesednek a magyar nyugdíjaknál 2026-tól: erről rengeteg nyugdíjas még mindig nem tud
A nyudíjrendszer legfontosabb tudnivalóit és a 2026-os év legfontosoabb változásait összegezte heti hírlevelében Farkas András, "Nyugdíjguru".
A nyugdíjkorhatár 2026-ban is változatlanul 65 év marad, így jövőre az 1961-ben született személyek érik el a nyugdíjkorhatárt. Fontos tudni, hogy a nyugdíjat nem kötelező azonnal igényelni a korhatár betöltésekor. Ha valaki tovább dolgozik, minden 30 nap szolgálati idő után 0,5%-os nyugdíjnövelésre (nyugdíjbónuszra) jogosult, amennyiben legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik - emlékeztet Farkas András.
Nők 40 nyugdíjkorhatár
A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak 2026-ban. Továbbra is szükséges a legalább 40 év jogosító idő, ezen belül minimum 32 év munkával szerzett szolgálati idő. Ez utóbbi feltétel 30 évre csökken, ha egy gyermek súlyosan fogyatékos, illetve az öt vagy több gyermekes édesanyák esetében gyermekenként egy-egy évvel, de maximum 7 évvel csökkenthető. A nők kedvezményes nyugdíjára 2026-ban 538,6 milliárd forintot fordítanak, ami 9,8%-kal magasabb az előző évinél.
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél. A nyugdíjakat 2026. január 1-jétől 3,6%-kal emelik, ami összesen mintegy 216 milliárd forintba kerül a költségvetésnek. Ha az év első nyolc hónapjában mért tényleges infláció meghaladná ezt az értéket, novemberben kiegészítő emelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.
13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj
A 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét 2026 februárjában fizetik ki. A 13. havi juttatás a februári nyugdíj 100%-ával, míg a 14. havi nyugdíj első részlete a februári nyugdíj 25%-ával egyezik meg. Ezekre az jogosult, aki 2025-ben legalább egy napig nyugdíjban részesült és 2026 februárjában is nyugdíjas. A 13. havi nyugdíj költségvetési vonzata 531,7 milliárd forint lesz, míg a 14. havi nyugdíj egyheti részlete 133 milliárd forintot tesz ki.
Nyugdíjprémium
Nyugdíjprémiumra akkor nyílna lehetőség, ha a 2026. évi GDP-növekedés meghaladná a 3,5%-ot, amire a jelenlegi előrejelzések szerint kevés az esély. A nyugdíj melletti munkavégzés 2026-ban is járulékmentes marad, és a nyugdíjas munkavállaló keresete továbbra is mentes a szociális hozzájárulási adó alól. A nyugdíj mellett szerzett jövedelmet nem korlátozza semmi, kivéve bizonyos közszférás jogviszonyokat, ahol főszabályként szünetel a nyugdíj.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Öregségi nyugdíj, nyugdíjminimum
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege 2026-ban is változatlanul 28.500 forint marad, hacsak nem kerül sor érdemi emelésre. Az árvaellátás minimális összege továbbra is 50.000 forint. A méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély jövedelmi korlátai sem változnak: a kivételes nyugdíjemelés esetén 120 ezer forint, az egyszeri segély esetén egyedülállóknál 120 ezer, közös háztartásban élőknél 100 ezer forint marad a határ.
Összességében Magyarország 2026-ban is az öregségi nyugdíjakra legkevesebbet költő EU-tagállamok egyike marad: a teljes nyugdíjkassza a tervezett GDP mindössze 7,32%-át teszi ki, ami jelentősen elmarad az EU 10,9%-os átlagától.
Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
Mit jelent a nyugdíj előtti védett kor 2025-ben? Itt van feketén-fehéren, mit mond a munka törvénykönyve
Ezek a védett korú munkavállaló jogai: mit jelent a védett kor nyugdíj előtt, hány éves kortól számít a nyugdíj előtti védett kor felmondás és munkahelyváltás...
Hiába a válság, egyre több pénzt halmoznak fel a magyarok: itt vannak a friss számok, minden egy irányba mutat
Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba.
A javasolt intézkedések kiegészíteni (nem helyettesíteni) kívánják az állami nyugdíjakat.
Bár az idősebbek motivációi sokrétűek, munkához való hozzáállásuk általánosan kiemeli őket a munkaerőpiac szereplői közül.
Itt a csavar a 14. havi nyugdíjnál: nem minden idős lesz jogosult rá, ők hiába várhatják a februári kifizetést
A kormány törvényjavaslata szerint 2026-tól fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat, ám a jogosultsági feltételek szigorodnak.
Rengeteg magyar zsákolhat be ingyen 150 ezer forintot: ezt kell tenni hozzá, bárki számára ott a lehetőség
Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Özvegyi nyugdíj változás 2026: mennyi lesz az özvegyi nyugdíj 2026-ban, meddig jár az özvegyi nyugdíj és mik az özvegyi nyugdíj feltételei? Az özvegyi nyugdíj kinek...
A kormány benyújtotta a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetéséről szóló törvényjavaslatot, amely szerint 2026-tól fokozatosan vezetik be az új juttatást.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
2026-tól az önkéntes pénztártagok kilépéskor vagy pénzfelvételkor magasabb adminisztratív költséget szenvedhetnek el a szabályozás szerint.
A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat.
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Csütörtök délelőtt kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
Annak ellenére, hogy a választások előtti őszön a szokásos módon beindult a nyugdíjasoknak folyósított rengeteg plusz juttatás, még mindig az utolsók között kullogunk egy mérőszámban.
Január elsejétől több lépésben vezetik be a 14. havi nyugdíjat - mondta Orbán Viktor.
Az elöregedő társadalomra többnyire mint kihívásra tekintünk, miközben rengeteg gazdasági és társadalmi lehetőség is rejlik az időskorosztályban. Az ezüstgazdaság növekedése várható.
Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatását fejezte ki a díjtalan készpénzfelvétel feltételeinek enyhítésére irányuló javaslattal kapcsolatban,
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.