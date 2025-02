Fű alatt már beindult a kirúgási hullám a hazai cégeknél: sokaknak esélytelen lesz új állást találni

Tömeges leépítés nem várható, de egyre jellemzőbb jelenség, hogy a határozott idejű munkaszerződéseket nem hosszabbítják meg, valamint a kölcsönzött munkaerőtől is több esetben válnak meg a cégek - mondta a Pénzcentrumnak Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke, amikor arról kérdeztük, mi állhat amögött, hogy csökkent a kékgalléros foglalkoztatottak száma a legtöbb megyében. Hozzátette: az is jellemző, hogy a nyugdíjba menő dolgozókat nem pótolják. A szakszervezeti vezető szerint nagyon nehéz lesz munkát találnia annak a fizikai melósnak, akit mostanában bocsátanak el. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a folyamat szoros összefüggésben van a gazdaság teljesítményével - ami két éve stagnál -, szerinte főképp a feldolgozóipart érintheti. Hozzátette: csalóka lehet például az építőipar vegetációs időszaka, vagy az is, hogy a vendégmunkások vélhetően nem látszanak a KSH számaiban.

Jelentős mértékben csökkent a fizikai munkások száma az egész országban a tavalyi év első három negyedévében, összehasonlítva az előzővel - ezt a statisztikát a KSH adta ki nemrég, és mi is egy hosszú cikkben elemeztük egy héttel ezelőtt. Nincs már olyan vármegyéje az országnak, ahol több vagy egyenlő arányú fizikai munkás lenne, mint szellemi, de a nettó átlagbérek az ország felében jobban emelkedtek, mint az országos átlag.

Ugyanakkor a fizikai munkások számának csökkenése némileg ijesztő tendenciát mutat, mindössze három megyében és Budapesten lett belőlük több, mint az előző év azonos időszakában. A csökkenés pedig néhány helyen elég komoly mértékű: Vas megyében például csaknem két százalékpontosra rúg. Mi okozza a fizikai munkások egyre nagyobb mértékű eltűnését, és mire számíthatnak 2025-ben? Vannak-e olyan iparágak, ahol jobban észrevehető a hiányuk? Erre kerestük a választ egy makroelemzővel, egy szakszervezeti vezetővel és egy munkaerő-kölcsönzőt vezető szakértővel.

Az ország kétharmadában kevesebb a fizikai melós

2024 első három negyedévében foglalkoztatottak száma mindössze 0,2 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához képest - az országos átlag tehát stagnálást mutat. A helyzet azonban rosszabb lett, ha azt vesszük alapul, hogy az országos átlagot jelentő képzeletbeli vonal alatt 16 megye helyezkedik el: az átlagnál nagyobb növekedést csak Budapest, illetve Pest, BAZ és Hajdú-Bihar megyék tudtak elérni.

Riasztó az is, hogy a lista alján található vármegyék már majdnem két százalékos csökkenésénél tartottak: Vas megye például 1,7 százalékos mínusszal zárta a három negyedéves versenyt, és nem sokkal jobb a helyzet más dunántúli megyékben, például Fejérben vagy Veszprémben sem.

Nincs megye, ahol kevesebb a szellemi munkás a fizikainál

Mint az adatokból kiderült: a szellemi munkát végzők száma két megye (Vas és Jász-Nagykun-Szolnok) kivételével mindenhol emelkedett, fizikai melósból azonban három megye (Pest, Budapest, Borsod) kivételével mindenütt kevesebb volt, mint egy évvel korábban. Tolnában és Zalában 3 százalékot is meghaladó mértékben csökkent a fizikai munkakörökben dolgozók létszáma.

Persze mindezt valóban könnyű lehetne csak azzal elintézni, hogy a magyar ipar vesszőfutásának ideje már régen átlépte az egy évet. Mint a legutóbbi adatközlésből kiderült: csak novemberben az ipari termelés volumene 4,2, munkanaphatástól megtisztítva 2,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A KSH kommentárja szerint a leginkább a feldolgozóipar szenved, az alágak döntő többségében mérséklődött a termelés volumene, a legnagyobb mértékben a járműgyártásban. A novemberi adatok szerint a feldolgozóipari exportértékesítés 31 százalékát képviselő járműgyártás exportértéke 17,3 százalékkal esett vissza. Lehet, hogy az ipari visszaesés burkolt kirúgási hullámot idézett elő, vagy a cégek még bíznak valamiben?

Szerkezetváltás okozhatta a melósok eltűnését

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője lapunk megkeresésére azt mondta: valóban összefüggésben lehet a fizikai munkások csökkenő száma azzal, hogy például a feldolgozóipar folyamatosan szédeleg. Aggódni azonban szerinte nem kell: mint mondta, a gazdaság elmúlt éveinek ismeretében semmi meglepő nincs abban, ha bizonyos szektorokban elbocsátásokat vélünk felfedezni.

Összességében talán nem aggasztó a folyamat, mert részben természetes, részben ciklikusság okozza, tehát ez meg vissza fog jönni. Lehet benne egyfajta természetes fluktuáció is, de összességében én nem gondolnám azt, hogy ez valamiféle óriási aggodalomra okot adó történet. A munkaerőpiac a gazdaság ciklikusságát követi, és arról beszélgetünk, hogy a magyar gazdaság gyakorlatilag két éve stagnál. Egy ilyen helyzetben kevésbé meglepő, hogy pont az említett szektorokban vannak elbocsátások

- mondta a Pénzcentrumnak Virovácz Péter. Hozzátette, hogy a gazdaság változásaihoz mérten logikusnak tűnik, hogy éppen például a vendéglátásban vagy a feldolgozóiparban csökken a munkások száma.

Alapvetően én arra gondolnék, hogy változik a gazdaság szerkezete. Eleve van egy organikus változás, önmagában a gazdaság fejlődése azt hozza magával, hogy egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat a szolgáltatások, vagyis ami arányaiban kevesebb lesz, az mondjuk a mezőgazdaság, az építőipar, a feldolgozóipar, ami alapvetően inkább kékgalléros munkahely. A másik, amire gondolni tudok, hogy alapvetően egy olyan folyamatot látunk a magyar gazdaságban, amelynek során pont az alacsony hozzáadott értékű kékgalléros munkából mennek el a dolgozók, ott keresnek külföldi, akár harmadik országbeli munkaerőt. Akár mezőgazdasági munkák, idénymunkák esetében, akár gyártószalagok mellé, és ha jól sejtem, akkor ezekben a statisztikákban ez a fajta kölcsönzött munkaerő nincsen benne. Ez magyarázná azt, hogy miért tűnik úgy, mintha csökkenne a fizikai munkások száma

- mondta erről az elemző. Végezetül elmondta még, hogy a 2024-es év másik nagy vesztese a mezőgazdaság volt, szorosan követte az építőipar: a szerkezeti váltásokkal szintén lehet iparáganként is magyarázni a fizikai melósok számának a csökkenését.

Van egy ciklikus hatás is, az pedig az, hogy tudvalevőleg 2024 folyamán eléggé rosszul teljesített a mezőgazdaság. Az építőipar is azt mondhatjuk, hogy vegetál jelen pillanatban, bár most már azért javulnak a rendelésállományok, úgyhogy talán ennek lassan vége lesz. Emellett a feldolgozóiparban is elkezdődtek a racionalizálások, a leépítések, mert ott is még az előző év azonos időszakához képest is mínusz 15-20 százalék a rendelésállomány visszaesése. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy talán a feldolgozóipar lehet a fő ok, de szorosan mögötte az építőipart is érdemes megnézni. Nyilvánvalóan az sem mindegy, milyen időszakot vizsgálunk: az építőipar esetében is könnyen lehet, hogy ebben a vegetációs időszakban kékgallérosoktól váltak meg, miközben azért a vezetés, vagy éppen a mérnökök maradtak

- mondta Virovácz Péter.

Retteghetnek a kölcsönzöttek, határozott időre alkalmazottak

Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke a Pénzcentrumnak azt mondta: nincs tudomásuk arról, hogy a foglalkoztatók tömeges kirúgásra készülnének a fizikai melósok körében. Az viszont valóság, hogy a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezőktől megválnak a cégek.

Mi azt látjuk, hogy csoportos létszámleépítést nem terveznek a vállalkozások. A leépítések jelenleg gyakorlatilag abban a formában valósulnak meg, hogy a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalóknak a szerződéseit már nem hosszabbítják meg, a helyükre nem vesznek fel új munkavállalót. Ugyanez igaz a nyugdíjba menő foglalkoztatottakra is. És sokkal alacsonyabb a keresettségi szint az egyéb munkavállalók iránt, így gyakorlatilag a kölcsönzött munkavállalók sokkal kevésbé találnak foglalkoztatási lehetőséget, mint a korábbi években

- magyarázta az elnök, aki szerint 2024 végén és idén év elején is az volt a trend, hogy első körben a kölcsönzött munkavállalóktól váltak meg, adták vissza a kölcsönbeadó cégnek, de a határozott idejű szerződések meg nem hosszabbítása és a nyugdíjba menők nem pótlása is egyre jellemzőbb.

Új munkaerőfelvétel ugyanakkor korlátozottan van, jellemzően csak egy-egy olyan megüresedő és a cég számára fontos pozíciót próbálnak új dolgozóval betölteni, ami feltétlenül és elengedhetetlenül szükséges. Nagyon sok cégnél hajtanak végre úgynevezett racionalizálást. Ez most még első körben azt jelenti, hogy megvizsgálják, hogy hol vannak olyan szinergiák, amiket meg tudnak szüntetni, és ezzel gyakorlatilag tudják a létszámot is ezzel párhuzamosan csökkenteni

- fogalmazott Mészáros Melinda. Elmondta azt is, hogy azon fizikai munkások helyzete, akiket elbocsátottak, nem valami fényes a következő időszakot, de akár az egész 2025-ös évet nézve sem.

Sokkal nehezebb lesz ebben az évben elhelyezkedni a fizikai dolgozóknak, ugyanis nagyon komolyan csökkent az igény a betanított munkaerő iránt. Ez változás, mert az elmúlt években rájuk volt nagymértékű igény a munkáltatók részéről, így az alacsonyabb iskolai végzettséggel, szakképesítés hiányában is el tudtak helyezkedni a munkavállalók. Ma már ez sokkal nehezebb. Elsősorban a szakképzett munkavállalók iránt magas a kereslet, a technikumi végzettség rendkívüli módon felértékelődött azon cégeknél, ahol 2024-ben már végrehajtották azokat a technológiai váltásokat, fejlesztéseket, amik a Covid-időszak alatt elmaradtak. Ezen cégeknél elsődlegesen a legalább technikumot végzettek, a magasabban kvalifikált munkaerő iránt nőtt meg a kereslet, csakhogy őket sokkal alacsonyabb számban tudják foglalkoztatni. Vagyis a vége mindennek az, hogy nagyon nagy számú képzetlen munkaerőt tudnak kiváltani, sokkal kisebb számú képzett munkaerővel

- tette hozzá a LIGA Szakszervezetek vezetője.

Változó, honnan tűnnek el a dolgozók

Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) kommunikációs alelnöke szerint a statisztika nem ad fals képet, kevesebb a melós - ennek pedig egyszerű oka van, bár hogy hol mekkora csökkenés volt, szektoronként eltérő.

A rövid válasz az az, hogy valóban kevesebb munkás van, csökkent a létszámuk. Az oka ennek természetesen a háború okozta gazdasági nehézségek, a gazdasági válság, másrészt pedig az energiaválság, a cégek a piaci kereslet visszaesése miatt kevesebbet tudnak gyártani, kevesebbet tudnak termelni, és ehhez a betanított tevékenység területén kevesebb munkaerőre van szükség. Iparáganként változó, ennek a visszaesésnek a mértéke és nagyságrendje: a GDP szempontjából meghatározó iparágakban természetesen ez érzékelhető - legalább 11 iparágat rendszeresen monitorozunk. Ilyen akár a kereskedelemnek vagy éppen a logisztikának egy-egy területe, a vendéglátás, ahol nem látványos, vagy egyáltalán nem látszik a visszaesés, sőt, valahol még adott esetben növekedés is realizálható

- fogalmazott a szakértő. Azt is elmondta, hogy a cégek jelenleg kivárnak: a világpolitikai eseményeitől a lehető leghamarabb a háború lezárását várják. Fontos kérdés az is, hogy Donald Trump bevezetett vámjai mennyire rázzák fel újra a gazdaság működését.

Egyelőre szerintem mindenki kivár, mindenki várja a világgazdasági változásokat, illetve akár a háborúnak a végeredményét, a békekötést, és ennek az európai gazdaságra, az európai piacra gyakorolt hatását. Azt most látjuk, hogy a védővámokkal Amerika hogyan próbálja saját magát pozicionálni és az európai gazdaságot, vagy akár a kanadait, a mexikóit, illetve a kínai gazdaságot egy picikét mesterségesen, de mégis visszafogni. Az, hogy az Európai Unió mennyire fog tudni erre megfelelően reagálni, vagy ebből megerősödve kikerülni, az pedig rajtunk túlmutató folyamat

- tette még hozzá. Kitért arra is, hogy a kötelező minimálbér-emelést mindenhol érvényesítették, és sok olyan munkahely van, ahol még béren kívüli juttatást is tudnak adni a dolgozóknak.

A 9 százalékos kötelező minimálbér-emelést mindenhol végrehajtották, ez egyértelműen látszik ott, ahol ez magasabb besorolású bért jelentett, vagy béren kívüli juttatásokat. Átlagosan az emelés 5 és 8 százalék között mozgott, hiszen hogyha a cégek kevesebbel is tudják tartani a kötelező minimálbért, vagy a szakképzett garantált bérminimumot, akkor a törvényi előírásoknak meg tudnak felelni. Egyelőre nekünk nincs hírünk sem leépítésről, sem nagyobb volumenű létszámfelvételről - mindenki dolgozik, a vállalkozások próbálnak működni és talpon maradni

- mondta Dénes Rajmund.

Azok a munkások tehát, akiket a közelmúltban bocsátottak el, igen nehéz évre számíthatnak a munkakeresés szempontjából, hiszen a cégeknek nemhogy kedvük, forrásuk sem igen van az újak felvételére - kivéve, ha a munkakör a cégnek nélkülözhetetlen fontosságú. Jó hír ugyanakkor, hogy nem minden szektorban látható a tömeges eltűnés, de legalábbis kérdéses, mikor tér magára annyira akár a feldolgozó-, akár az építőipar, hogy a régi létszám újra kívánatos legyen a vállalkozásoknál.