Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
Eszement jegydrágulás indult a vébére: van jegy, ami a sorsolás óta többszörösére ugrott
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár - jelentette a The Athletic.
Alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legvonzóbb mérkőzéseire szeretne kilátogatni, de még nem vásárolt jegyet. A Mexikó, Egyesült Államok és Kanada közös rendezésű tornájának csoportmérkőzéseire szóló jegyárak átlagosan háromszorosára emelkedtek a pénteki sorsolást követően.
A legdrasztikusabb áremelkedés a Portugália-Kolumbia mérkőzésnél figyelhető meg. A floridai Hard Rock Stadionban június 27-én rendezendő találkozóra a sorsolás előtt még kevesebb mint 400 dollárért (131 ezer forintért) lehetett jegyet venni, ám a párosítás kihirdetése után az ár rövid időn belül 2000 dollár (657 ezer forint) fölé ugrott, néhány órával később pedig már a 3000 dollárt (985 ezer forintot) közelítette a jegykereskedő oldalakon. Itt írtunk pénteken este a sorsolásról:
Érdekesség, hogy a legnagyobb keresletet Skócia válogatottja generálta, amely 1998 óta először vesz részt a férfiak világbajnokságán. A Skócia-Brazília mérkőzésre szóló jegyek ára 484 ezer forintra emelkedett, míg az Argentína-Ausztria találkozóra 436 ezer forintot kérnek.
Ugyanakkor vannak olyan mérkőzések is, amelyekre csökkent a jegyek értéke. A legjelentősebb visszaesés a június 27-i atlantai találkozót érintette, amelyen Üzbegisztán az interkontinentális pótselejtező egyik továbbjutójával csap össze. Erre a mérkőzésre már 65 ezer forintért is lehet jegyet kapni, de a Zöld-foki-szigetek-Szaúd-Arábia (67 ezer forint) és az Algéria-Ausztria (71 ezer forint) összecsapások sem tartoznak a legdrágább találkozók közé.
Lando Norris lett Nagy-Britannia 11. Formula 1-es világbajnoka, beteljesítve azt a sorsot, amely már gyermekkora óta kirajzolódott számára
Botrányos baleset a legendás magyar úszóedző oktatásán: egy 3 éves fiút kellett újraéleszteni, későn vették észre, hogy baj van
Súlyos baleset történt a Turi György által vezetett Kőbánya Sport Club úszásoktatásán, egy hároméves kisfiút újra kellett éleszteni, miután nem vette észre senki, hogy a...
66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Max Verstappen győzelme ellenére Lando Norris szerezte meg a Formula-1 világbajnoki címét a szezonzáró nagydíjon.
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
Mohamed Salah nyilvános kritikája tovább mélyíti a Liverpool válságát, a sztárjátékos bejelentette, hogy megromlott a kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel.
A brit kormány terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt szankciókat vezetett be Gurpreet Singh Rehal ellen, aki kulcsszerepet játszott a Morecambe futballklub átvételében.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
