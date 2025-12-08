Eszement jegydrágulás indult a vébére: van jegy, ami a sorsolás óta többszörösére ugrott

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár - jelentette a The Athletic.

Alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legvonzóbb mérkőzéseire szeretne kilátogatni, de még nem vásárolt jegyet. A Mexikó, Egyesült Államok és Kanada közös rendezésű tornájának csoportmérkőzéseire szóló jegyárak átlagosan háromszorosára emelkedtek a pénteki sorsolást követően.

A legdrasztikusabb áremelkedés a Portugália-Kolumbia mérkőzésnél figyelhető meg. A floridai Hard Rock Stadionban június 27-én rendezendő találkozóra a sorsolás előtt még kevesebb mint 400 dollárért (131 ezer forintért) lehetett jegyet venni, ám a párosítás kihirdetése után az ár rövid időn belül 2000 dollár (657 ezer forint) fölé ugrott, néhány órával később pedig már a 3000 dollárt (985 ezer forintot) közelítette a jegykereskedő oldalakon. Itt írtunk pénteken este a sorsolásról:

Érdekesség, hogy a legnagyobb keresletet Skócia válogatottja generálta, amely 1998 óta először vesz részt a férfiak világbajnokságán. A Skócia-Brazília mérkőzésre szóló jegyek ára 484 ezer forintra emelkedett, míg az Argentína-Ausztria találkozóra 436 ezer forintot kérnek.

Ugyanakkor vannak olyan mérkőzések is, amelyekre csökkent a jegyek értéke. A legjelentősebb visszaesés a június 27-i atlantai találkozót érintette, amelyen Üzbegisztán az interkontinentális pótselejtező egyik továbbjutójával csap össze. Erre a mérkőzésre már 65 ezer forintért is lehet jegyet kapni, de a Zöld-foki-szigetek-Szaúd-Arábia (67 ezer forint) és az Algéria-Ausztria (71 ezer forint) összecsapások sem tartoznak a legdrágább találkozók közé.