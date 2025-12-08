Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer

Az európai túlsúlyjárvány mára súlyos népegészségügyi krízissé vált, hiszen a felnőttek több mint fele túlsúlyos vagy elhízott. A friss adatok alapján Magyarország az egyik legérintettebb ország, ahol a túlsúly aránya meghaladja az 57 százalékot. Ez a tendencia közvetlen kapcsolatban áll a krónikus betegségek emelkedő kockázatával és az egészségügyi rendszer terheltségével. A probléma megértése és kezelése rendszerszintű beavatkozást igényel mind hazai, mind európai szinten.

Európa népegészségügyi állapota riasztó képet mutat, hiszen a legfrissebb összesítések alapján ma már több a túlsúlyos felnőtt, mint a normál testsúlyú. A kontinens 16 év feletti lakosságának több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, ami egyértelműen jelzi, hogy nem elszigetelt jelenségről, hanem rendszerszintű problémáról van szó. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint a legmagasabb arányokat Málta produkálja: itt a felnőttek 62 százaléka túlsúlyos. A helyzet már régen túlnőtt az egyéni életmódválasztásokon; a társadalmi-gazdasági környezet, az élelmiszeripari kínálat, valamint a városi infrastruktúra is jelentős szerepet játszik a súlyproblémák alakulásában.

Magyarország az egyik legsúlyosabban érintett ország Európában, hiszen a túlsúly aránya eléri az 57,5 százalékot, jóval meghaladva az európai átlagot. A magas arány közvetlenül összefügg a krónikus betegségek – például a 2-es típusú diabétesz, a szív- és érrendszeri betegségek, illetve bizonyos daganattípusok – nagyobb kockázatával. A hazai egészségügyi ellátórendszer erőforrásait is jelentősen terheli a probléma, miközben az egészségtudatos életmód terjedése csak lassan tudja ellensúlyozni a kedvezőtlen trendeket.

A részletes adatelemzés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a túlsúly nem egyformán érinti a nőket és a férfiakat. A férfiak körében Európa-szerte – köztük Máltán, Lettországban, Finnországban és Magyarországon – meghaladja a 60 százalékot a túlsúlyosak aránya. A nők esetében ez az érték alacsonyabb, de így is sok országban 50 százalék felett alakul. A nemek közötti eltérés hátterében életmódbeli, hormonális és szociokulturális tényezők egyaránt szerepet játszanak, például az eltérő fizikai aktivitási szintek vagy a munkahelyi terhelés különbségei.

A trendek azt mutatják, hogy Európa túlsúlyjárványa tovább erősödik, ha nem történik rendszerszintű beavatkozás. A szakértők szerint a hatékony megoldások több szinten születhetnek meg: a lakosság egészségműveltségének növelése, az egészséges élelmiszerek jobb elérhetősége, az aktív közlekedést támogató várostervezés, valamint az iskolai és munkahelyi prevenciós programok egyaránt kulcsfontosságúak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is hangsúlyozza, hogy a túlsúly kezelése nem kizárólag egyéni felelősség, hanem közösségi és kormányzati feladat is – és minél előbb sikerül széles körű beavatkozást indítani, annál nagyobb az esély a tendencia megfordítására.

