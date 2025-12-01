Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban

A 2025. november 27-én Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány 3,6 százalékos inflációval számol jövőre, így a 2026. januári nyugdíjemelés mértéke is 3,6 százalékos lesz. Ez a számadat nem újdonság, hivatalosan azonban csak most történt meg a 2026-os nyugdíjemelés mértékének bejelentése. Ezzel a 3,6 százalékos emeléssel számol a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor is, mely megmutatja, pontosan mekkora összegre számíthatnak a nyugdíjasok 2026-tól.

Azt, hogy a kormány 3,6 százalékos inflációval számol a költségvetésben a jövő évre, már hónapok óta lehet tudni. Ez a szám - a várható infláció mértéke - határozza meg az év eleji nyugdíjemelést is, ahogy erről a nyugdíjtörvény rendelkezik. A hivatalos bejelentésig a nyugdíjak jövő évi emeléséről azonban ezt a számot nem lehet készpénznek venni: még akár változhat is, újraszámíthatják a költségvetést, vagy magasabb emelésről is dönthet elviekben a kormány, mint a várható infláció. Ezért lényeges, hogy Nagy Márton hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. januárban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

Azt érdemes szem előtt tartani az előzetes ígéreteket illetően, hogy a 2025-ös évre például 3,2 százalékos inflációval számolt a kormány, ennyivel is emelkedtek a nyugdíjak 2025. januárban. Csakhogy az infláció a KSH legfrissebb számítása szerint 4,6 százalékos volt 2025. január–október időszakban, és a nyugdíjas infláció még magasabb - 4,7 százalékos - volt az első 10 hónapban. Ezt a különbséget korrigálta a novemberi nyugdíjemelés visszamenőleg 1,6 százalékkal - mely nagyjából 4,85 százalékos éves emelésnek felel meg. Decembertől ennek megfelelően már a korrigált nyugdíjösszeg jár és ezt fogják januárban tovább emelni. Eközben az elemzők arra számítanak, hogy 4,5 százalék környékén alakul majd az éves infláció: ha ez teljesül, akkor valószínűleg jól jártak a nyugdíjasok a novemberi emeléssel.

Ezt a megemelt nyugdíjat emelik tovább januárban 3,6 százalékkal. Azonban a 2026-os infláció kapcsán az elemzői konszenzus magasabb, mint a kormány számítása: 3,8 százalék. A Portfolio elemzői felmérése az inflációs prognózisokról azt mutatja, hogy jövőre jó eséllyel ugyancsak nem lesz elég a 3,6 százalékos emelés és 2026 novemberében ismét korrekció jöhet.

Nyugdíjemelés 2026. január: pontosan ekkora összeg jár

Ugyan még a hivatalos rendelet nem jelent meg a 2026-os nyugdíjemelésről, a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol. (Nagyon kicsi az esély arra, hogy ezen még változtassanak.) Mivel az emelés százalékos mértékű, mindenkinek a saját nyugdíjösszegétől függ, hogy pontosan ez mennyi plusz pénzt jelenthet januártól. A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíj kalkulátor segítségével, ha megadjuk a pontos nyugdíjösszeget, egyszerűen kiszámolható, mennyi lesz az emelt nyugdíj összege. A kalkulátor megmutatja azt is, mekkora lesz a 13. havi nyugdíj összege és a 14. havi nyugdíj összege.

A számításhoz add meg a december havi nyugdíj összegét A 2025. december havi nyugdíj összege mezőben, majd görgess le, vagy húzd le a jobboldali csúszkát és kattints a Kalkuláció gombra!

Ha esetleg még nem derült ki, mekkora lesz a decemberi havi nyugdíj összege, akkor használd a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátorát, amely a januártól októberig kapott havi nyugdíjösszegből a december hónapra járó nyugdíjat is kiszámolja.

Fontos! A fenti számításokban az öregségi nyugdíjat említjük, viszont más járulékok, nyugdíjszerű ellátások is ugyanúgy emelkednek. A Pénzcentrum 2025. januári nyugdíjemelés kalkulátora így nemcsak öregségi nyugdíj kalkulátor, hanem az egyéb jogosultságok emelését is megmutatja. Írjuk be a járandóság összegét a nyugdíj helyére és kattintsunk a Kalkuláció gombra! Más juttatások esetében is mérvadó lesz a kiírt összeg. Hogy pontosan ki lehet jogosult az öregségi nyugdíjjal megegyező mértékű emelésre, a cikkünkben később részletesen felsoroljuk.

Mennyi lesz a januári nyugdíjemelés 2025-ben?

Mivel az emelés százalékos mértékű - ahogy írtuk korábban - , így attól függ, mekkora összeget kap valaki, hogy eddig mennyi volt a nyugdíja. A nyugdíjak 2025. januárban 3,2 százalékkal emelkedtek, majd novemberben 1,6 százalékos korrekció történt. Így a novemberi emelés után járó nyugdíjösszeg fog emelkedni januárban.

Az öregségi nyugellátás átlagos összege szeptemberben 245 753 forint volt a KSH számítása szerint. Ha ezzel kalkulálunk, az átlag novemberben 250 ezer forint közelébe emelkedett: ez nőhet januártól 258 675 forintra. Az átlagos nyugdíjösszeg tehát hozzávetőleg 9 ezer forinttal nőhet 2026-ban. Fontos azonban, hogy ez csak az átlag! Akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kevesebb, akinek magasabb, az több emelésre számíthat a jelenlegi nyugdíjrendszer szerint.

Mennyi lesz a 13. havi nyugdíj 2026-ban?

A 13. havi nyugdíj összege megegyezik a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel. Pontosan akkora összegű nyugdíj, mint egy normál hónapra járó juttatás. A 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik. A Pénzcentrum kalkulátora azt is megmutatja, hogy pontosan mekkora összeg jár majd februárban a rendes nyugdíjjal, 13. havi nyugdíjjal és 14. havi nyugdíjrészlettel együtt.

Mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege 2026-ban?

Amióta októberben belengették a 14. havi nyugdíj bevezetését, egyre több részlet derült ki a juttatásról. Az eddigi bejelentések és tervezet alapján a 14. havi nyugdíjra ugyanazok lesznek jogosultak, akik a 13. havi nyugdíjra, és ugyanúgy februárban érkezik majd a juttatás a rendes nyugdíjjal egy időben. Az összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be).

A törvénymódosítás tervezetet november 18-án terjesztették a parlament elé, mely december 10-én gyorsított eljárásban szavazhat a kérdésről. Addig még változhatnak a részletek, de ha minden megy az előzetes tervek szerint, akkor februárban 2 és egy negyed havi nyugdíj érkezhet.

Ki jogosult a 2026. januári emelésre?

Mindig fontos kiemelni, hogy az év eleji emelésre csak az jogosult, aki a megelőző évben legalább 1 napra nyugdíjjogosultságot szerzett. Tehát jelen esetben: 2026. januárban az kaphat nyugdíjemelést, aki 2025. december 31-ig bezárólag vonult nyugdíjba. Aki 2026. január 1-től nyugdíjazta magát, az nem jogosult.

Az is fontos, hogy nem csak az öregségi nyugdíjat kapók várhatnak emelést év elején. Az is számíthat az év eleji 3,6 százalékos emelésre 2026-ban, aki

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

átmeneti bányászjáradékot,

táncművészeti életjáradékot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

bányászok egészségkárosodási járadékát,

fogyatékossági támogatást,

vakok személyi járadékát,

a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,

polgármesterek közszolgálati járadékát,

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,

a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,

házastársi pótlékot,

házastárs után járó jövedelempótlékot,

nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,

nemzeti gondozási díjat és

bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kapott 2025 folyamán, akár csak egy napra.

Mikor lesz nyugdíjemelés, nyugdíj utalás 2026-ban?

A Magyar Államkincstár még nem tette közzé a jövő évi nyugdíj utalási dátumait. Főszabály szerint a hónap 12. napján érkeznek a nyugdíjak, vagy ha a 12. nap hétvégére esik, az azt megelőző legközelebbi munkanapon. Mivel 2026. január 12-e hétfőre esik, így feltehetően a nyugdíjakat ezen a napon utalják majd.

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, jövőre is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben novemberben küldte ki a posta.