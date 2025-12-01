2025. december 1. hétfő Elza
Idősebb nő költségvetést készít, kiadásokat számol és papírmunkát rendez egy íróasztalnál
Nyugdíj

Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban

Pénzcentrum
2025. december 1. 12:59

A 2025. november 27-én Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány 3,6 százalékos inflációval számol jövőre, így a 2026. januári nyugdíjemelés mértéke is 3,6 százalékos lesz. Ez a számadat nem újdonság, hivatalosan azonban csak most történt meg a 2026-os nyugdíjemelés mértékének bejelentése. Ezzel a 3,6 százalékos emeléssel számol a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátor is, mely megmutatja, pontosan mekkora összegre számíthatnak a nyugdíjasok 2026-tól.

Azt, hogy a kormány 3,6 százalékos inflációval számol a költségvetésben a jövő évre, már hónapok óta lehet tudni. Ez a szám - a várható infláció mértéke - határozza meg az év eleji nyugdíjemelést is, ahogy erről a nyugdíjtörvény rendelkezik. A hivatalos bejelentésig a nyugdíjak jövő évi emeléséről azonban ezt a számot nem lehet készpénznek venni: még akár változhat is, újraszámíthatják a költségvetést, vagy magasabb emelésről is dönthet elviekben a kormány, mint a várható infláció. Ezért lényeges, hogy Nagy Márton hivatalosan is bejelentette, hogy 2026. januárban 3,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azt érdemes szem előtt tartani az előzetes ígéreteket illetően, hogy a 2025-ös évre például 3,2 százalékos inflációval számolt a kormány, ennyivel is emelkedtek a nyugdíjak 2025. januárban. Csakhogy az infláció a KSH legfrissebb számítása szerint 4,6 százalékos volt 2025. január–október időszakban, és a nyugdíjas infláció még magasabb - 4,7 százalékos - volt az első 10 hónapban. Ezt a különbséget korrigálta a novemberi nyugdíjemelés visszamenőleg 1,6 százalékkal - mely nagyjából 4,85 százalékos éves emelésnek felel meg. Decembertől ennek megfelelően már a korrigált nyugdíjösszeg jár és ezt fogják januárban tovább emelni. Eközben az elemzők arra számítanak, hogy 4,5 százalék környékén alakul majd az éves infláció: ha ez teljesül, akkor valószínűleg jól jártak a nyugdíjasok a novemberi emeléssel. 

Ezt a megemelt nyugdíjat emelik tovább januárban 3,6 százalékkal. Azonban a 2026-os infláció kapcsán az elemzői konszenzus magasabb, mint a kormány számítása: 3,8 százalék. A Portfolio elemzői felmérése az inflációs prognózisokról azt mutatja, hogy jövőre jó eséllyel ugyancsak nem lesz elég a 3,6 százalékos emelés és 2026 novemberében ismét korrekció jöhet.

Nyugdíjemelés 2026. január: pontosan ekkora összeg jár

Ugyan még a hivatalos rendelet nem jelent meg a 2026-os nyugdíjemelésről, a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a bejelentések, tervezetek alapján 3,6 százalékkal számol. (Nagyon kicsi az esély arra, hogy ezen még változtassanak.) Mivel az emelés százalékos mértékű, mindenkinek a saját nyugdíjösszegétől függ, hogy pontosan ez mennyi plusz pénzt jelenthet januártól. A Pénzcentrum 2026. januári nyugdíj kalkulátor segítségével, ha megadjuk a pontos nyugdíjösszeget, egyszerűen kiszámolható, mennyi lesz az emelt nyugdíj összege. A kalkulátor megmutatja azt is, mekkora lesz a 13. havi nyugdíj összege és a 14. havi nyugdíj összege.

A számításhoz add meg a december havi nyugdíj összegét A 2025. december havi nyugdíj összege mezőben, majd görgess le, vagy húzd le a jobboldali csúszkát és kattints a Kalkuláció gombra!

Ha esetleg még nem derült ki, mekkora lesz a decemberi havi nyugdíj összege, akkor használd a Pénzcentrum novemberi nyugdíjemelés kalkulátorát, amely a januártól októberig kapott havi nyugdíjösszegből a december hónapra járó nyugdíjat is kiszámolja.

Fontos! A fenti számításokban az öregségi nyugdíjat említjük, viszont más járulékok, nyugdíjszerű ellátások is ugyanúgy emelkednek. A Pénzcentrum 2025. januári nyugdíjemelés kalkulátora így nemcsak öregségi nyugdíj kalkulátor, hanem az egyéb jogosultságok emelését is megmutatja. Írjuk be a járandóság összegét a nyugdíj helyére és kattintsunk a Kalkuláció gombra! Más juttatások esetében is mérvadó lesz a kiírt összeg. Hogy pontosan ki lehet jogosult az öregségi nyugdíjjal megegyező mértékű emelésre, a cikkünkben később részletesen felsoroljuk.

Mennyi lesz a januári nyugdíjemelés 2025-ben?

Mivel az emelés százalékos mértékű - ahogy írtuk korábban - , így attól függ, mekkora összeget kap valaki, hogy eddig mennyi volt a nyugdíja. A nyugdíjak 2025. januárban 3,2 százalékkal emelkedtek, majd novemberben 1,6 százalékos korrekció történt. Így a novemberi emelés után járó nyugdíjösszeg fog emelkedni januárban.

Az öregségi nyugellátás átlagos összege szeptemberben 245 753 forint volt a KSH számítása szerint. Ha ezzel kalkulálunk, az átlag novemberben 250 ezer forint közelébe emelkedett: ez nőhet januártól 258 675 forintra. Az átlagos nyugdíjösszeg tehát hozzávetőleg 9 ezer forinttal nőhet 2026-ban. Fontos azonban, hogy ez csak az átlag! Akinek alacsonyabb a nyugdíja, az kevesebb, akinek magasabb, az több emelésre számíthat a jelenlegi nyugdíjrendszer szerint.

Mennyi lesz a 13. havi nyugdíj 2026-ban?

A 13. havi nyugdíj összege megegyezik a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel. Pontosan akkora összegű nyugdíj, mint egy normál hónapra járó juttatás. A 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik. A Pénzcentrum kalkulátora azt is megmutatja, hogy pontosan mekkora összeg jár majd februárban a rendes nyugdíjjal, 13. havi nyugdíjjal és 14. havi nyugdíjrészlettel együtt.

Mekkora lesz a 14. havi nyugdíj összege 2026-ban?

Amióta októberben belengették a 14. havi nyugdíj bevezetését, egyre több részlet derült ki a juttatásról. Az eddigi bejelentések és tervezet alapján a 14. havi nyugdíjra ugyanazok lesznek jogosultak, akik a 13. havi nyugdíjra, és ugyanúgy februárban érkezik majd a juttatás a rendes nyugdíjjal egy időben. Az összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be).

Lesz 14. havi nyugdíj 2026-ban, kinek jár 14 havi nyugdíj Magyarországon? - Ennyit tudunk eddig
A legfontosabb kérdések eldőltek, de amíg nem jelenik meg erről hivatalos rendelet, csak találgatni lehet, hogy pontosan kinek jár majd a 14. havi nyugdíj.

A törvénymódosítás tervezetet november 18-án terjesztették a parlament elé, mely december 10-én gyorsított eljárásban szavazhat a kérdésről. Addig még változhatnak a részletek, de ha minden megy az előzetes tervek szerint, akkor februárban 2 és egy negyed havi nyugdíj érkezhet.

Ki jogosult a 2026. januári emelésre?

Mindig fontos kiemelni, hogy az év eleji emelésre csak az jogosult, aki a megelőző évben legalább 1 napra nyugdíjjogosultságot szerzett. Tehát jelen esetben: 2026. januárban az kaphat nyugdíjemelést, aki 2025. december 31-ig bezárólag vonult nyugdíjba. Aki 2026. január 1-től nyugdíjazta magát, az nem jogosult.

Az is fontos, hogy nem csak az öregségi nyugdíjat kapók várhatnak emelést év elején. Az is számíthat az év eleji 3,6 százalékos emelésre 2026-ban, aki

  • özvegyi nyugdíjat,
  • szülői nyugdíjat,
  • árvaellátást,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátást,
  • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
  • mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
  • korhatár előtti ellátást,
  • szolgálati járandóságot,
  • átmeneti bányászjáradékot,
  • táncművészeti életjáradékot,
  • rokkantsági ellátást,
  • rehabilitációs ellátást,
  • baleseti járadékot,
  • bányászok egészségkárosodási járadékát,
  • fogyatékossági támogatást,
  • vakok személyi járadékát,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást,
  • polgármesterek közszolgálati járadékát,
  • a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás, az árvák kiegészítő támogatása és a honvédek baleseti járadékára való jogosultsága megállapításának és folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
  • a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
  • a honvédelmi adatkezelésekről szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokat,
  • házastársi pótlékot,
  • házastárs után járó jövedelempótlékot,
  • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
  • nemzeti gondozási díjat és
  • bizonyos az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat

kapott 2025 folyamán, akár csak egy napra.

Mikor lesz nyugdíjemelés, nyugdíj utalás 2026-ban?

A Magyar Államkincstár még nem tette közzé a jövő évi nyugdíj utalási dátumait. Főszabály szerint a hónap 12. napján érkeznek a nyugdíjak, vagy ha a 12. nap hétvégére esik, az azt megelőző legközelebbi munkanapon. Mivel 2026. január 12-e hétfőre esik, így feltehetően a nyugdíjakat ezen a napon utalják majd.

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, jövőre is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben novemberben küldte ki a posta.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #nyugdíjemelés #kalkulátor #infláció #átlagnyugdíj #öregségi nyugdíj #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #2026 #14. havi nyugdíj

